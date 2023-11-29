專訪 | 港媽讀醫方知遺傳父親ADHD 半輩子難集中無時停終有解答

英國名廚Jamie Oliver、荷里活喜劇大師占基利，以及擁有28面奧運金牌的游泳運動員菲比斯，都有一個共通點——確診為ADHD患者。ADHD全名為「專注力失調及過度活躍症」，與以上幾位在不同領域取得巨大成就的名人放在一起，反讓人有所猶豫，到底ADHD是一種病，抑或是個性特質？同樣為ADHD的王玉珍醫生的回答相當有趣：「既是，也不是！」



王醫生並非故弄玄虛，而是的而且確不少屬於ADHD的特質，絕大部分都市人都擁有，像是猶豫不決無法做決定，埋首於特定興趣中而忽略其他，只是程度有別。「過去很少會留意到孩子有問題，只會覺得你是特別頑皮、不聽話，又不努力讀書。」就像王醫生小時候坐不住，精力旺盛，難以集中，自然在學業上表現不好，對父母而言是頭痛的孩子。不過這種誤以為是孩子不乖而只管責備的情況，到今天也並沒改善太多。「我遇過很多是小時候沒有發現，然後因為家庭和學業問題而令自我價值低下，再演變至焦慮、憂慮症的成人患者，是社會悲劇。」

急性子爸爸同患ADHD

慶幸的是王醫生找到讓自己投入其中的興趣，個性也樂天，童年時的委屈、辛酸沒有留在心上。「我興趣多多！讀書時坐不定，上課老師講的聽不進去，但我對出版很有興趣，自己出過一份報紙，不過因為要寫太多字，嫌攰，出了一份就沒有了。後來我自己畫漫畫，前前後後畫了三十多本『兒童園地』！還搞了個美腿比賽，讓同學來選，總之就玩意多多！」醫生說得眉飛色舞，光聽她憶述都如歷其境，想像得到當年的那個小女孩，是如何的活潑好動。「不過我媽媽就很頭痕，因為我成績麻麻，加上我爸爸也是停不下來且非常沒耐性的人，一家人外出吃飯，吃沒一會他就把餸菜都全裝在外賣盒，說太浪費時間，帶回家吃，後來我們學精，菜一上枱就馬上分到大家的碗中！」難怪王醫生不只一次說到：「媽媽照顧我們一家六口非常不容易。」

赴美讀醫成人生轉機

ADHD是種高遺傳疾病，數據顯示高達八成屬遺傳因素，王醫生後來在美國讀醫時發現，自己以及自己的父親、子女，都同屬ADHD。「中學畢業後我去讀護士，第一次考第一！本來想到台灣升學，但他們不收我，我便把心一橫，報了美國的哥倫比亞大學，飛了去美國！」行動力超強也是ADHD的其中一項特質，約二十歲的她發現此路不通便立即另闢蹊徑，結果反倒因而開拓更廣闊世界。「在美國讀完經濟和心理輔導後，想起自己本來對讀醫有興趣，便走去問學校收不收我。」

王醫生說得輕描淡寫，聽她談起過程，卻戲劇化得令人驚訝。「有一次我經過哥倫比亞大學醫學院門前，想起自己本來就是想讀醫，便入去直接問：『33歲讀醫是否太老？』對方回應不老，我便開始了在美國的醫科課程。」讀醫期間她懷上孩子，更要在預產期前一天考畢業試。「我大着肚應考，校方教我寫信給考試委員提出要求，結果他們幫我安排在一個大學禮堂考試，專門由一位監考官監考，讓我坐在最接近洗手間的位置，因為萬一作動的話便可以立即到旁邊的醫院生產。」驚險過程堪比電影情節，王醫生卻覺得小事一件，笑笑口續道：「結果第三天女兒才出生。」

問足病人三代家族史

婚後成為兩孩媽媽，一家四口在美國生活多年，回港後對精神健康領域特別感興趣，漸漸接觸愈來愈多ADHD相關的病人。王醫生強調基因的因素固然存在，但環境和家庭的影響更是深遠長久。「所以病人一來到我這裏，我一定先問三代家族史，其實這已經有科學研究證實，前兩代未解決的問題，會遺留至第三代身上。」病患來到王醫生的診所，頭三次都是長長的了解階段。「第一次應該說是一個interview，我in病人，病人也in我！」

對於醫生病人之間的責任和關係，王醫生既權威亦謙遜。「遇過不少病人都會自行停藥，有時是覺得自己情況不錯，便覺得不需要再吃；有時是因為副作用不舒服而選擇停藥，甚至不再來覆診，變成病人自己做了medical decision！」王醫生說時鮮有地帶點勞氣，誠然，作為醫生，面對不聽話的病患，很多時只能徒嘆奈何，畢竟回家後有沒有遵從醫囑，只有病人自己才知道。「但醫生同時也不能高高在上，醫生也一樣要從病人、小朋友身上學習，通過了解去幫助對方。」

本港專注力促進會創辦人兼主席

現為本港專注力促進會創辦人兼主席的王醫生，近年積極向大眾推廣ADHD資訊，冀望越多人了解，就越少因ADHD而感到困擾、痛苦的孩子，以及成人。「每個人的外表都不同，為何卻認為大腦都會一樣？」西方諺語有云：「養育一個孩子，需要整個村莊的努力。」來到今天，或許應該這樣說：「守護一個孩子，需要整個社會的努力。」