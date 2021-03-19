復活節staycation│6大酒店食玩住推介　全家2日1夜最平唔使6百蚊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-19 12:30

還有約2星期就到復活節長假期！各位爸爸媽媽安排好仔女的活動未？有不少酒店推出復活節主題住宿套票，部分更包括尋蛋遊戲、電動車體驗、復活節工作坊等等，小朋友一定可以盡興！ （攝影：黃舒慧、部分照片由酒店提供）

香港萬麗海景酒店玩電動車

香港萬麗海景酒店趁著復活節特意推出一系列趣意住宿套餐優惠，包括「週末美食馳騁住宿套餐」、「繽紛復活節住宿套餐」及「甜蜜復活節住宿套餐」。其中「繽紛復活節住宿套餐」及「甜蜜復活節住宿套餐」只於復活節期間（4月2至6日）推出，媽媽們不要錯過！

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香港愉景灣酒店AR獵蛋

香港愉景灣酒店趁著復活節推出兩款住宿計劃，分別為「復活節AR獵蛋住宿計劃」及「復活節‧藝術住宿計劃」，其中「復活節AR獵蛋住宿計劃」為3日2夜住宿連「愉景灣繽紛復活節2021」獵蛋奇兵活動入場券，想參加活動的家庭最啱！而「復活節‧藝術住宿計劃」則適合文藝的爸爸媽媽，住宿計劃包括參加一小時由香港齊亮畫廊的著名水墨畫畫家- 陳紫君老師教授的水墨畫工作坊，透過與眾不同的一日！

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香港黃金海岸酒店玩盡戶外遊戲

香港黃金海岸酒店亦趁著復活節推出「繽紛復活節玩樂假期」一晚或兩晚住宿計劃。套票包括「黃金海岸「 掃碼」親子尋蛋樂 2021」門券、戶外遊戲、「畫畫種種」復活蛋設計坊等復活節活動，小朋友一定可以盡興！

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帝京酒店食復活節主題自助餐

帝京酒店於四月份復活節期間於酒店不同角落加入童話元素，並且推出「童真．童心 復活節住宿計劃」，除了可以享用自助晚餐，亦可以參加復活節尋寶及尋蛋樂活動，亦會有復活節禮品。

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Cordis康得思酒店玩小型賽車

Cordis康得思酒店出兩個適合親子的復活節套票，分別為「復活節三人親子歡聚玩樂自助午餐住宿計劃」及「復活節三人親子滋味玩樂下午茶自助餐住宿計劃」，當中住宿計劃包括多個精彩復活節親子活動，如復活蛋彩繪及小型賽車遊戲等，小朋友一定樂而忘返！

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8度海逸酒店學整甜品

8度海逸酒店推出繽FUN復活節住宿計劃，包括兩位成人及一位五歲或以下小童之一晚住宿。入住期間更可參加甜品烘焙班及一項餐飲優惠，小朋友可以和一位家長免費參加甜品烘焙班，一起體驗烘焙樂趣！

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