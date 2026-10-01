十一國慶優惠15大｜免費搭電車天星小輪/機票77折/戲院半價

10月1日國慶77周年，不少商戶都推出消費及交通優惠，當中亦有不少適合家庭出行！當日全港戲院戲票半價，另有超過3,000間食肆及商戶提供優惠。交通方面，當日可免費乘搭電車、天星小輪及富裕小輪部分航線，港鐵亦會抽獎送出77,000張電子單程車票！家長可以趁假期帶小朋友外出，享受不同優惠。



國慶公共交通優惠

1. 港鐵送免費單程車程

港鐵公司將於今年10月1日透過MTR Mobile送出合共七萬七千份免費單程車程，分別適用於本地鐵路綫、往返羅湖及落馬洲站的過境車程，以及機場快綫車程。另外，港鐵商場亦會送出合共七萬七千份禮品及電子優惠券。

2. 電車免費乘車日

國慶日舉辦電車免費乘車日，所有乘客當天可無限次免費乘搭普通載客電車暢遊港島。

3. 小童免費搭九巴、龍運、城巴及新大嶼山巴士

使用小童八達通卡可免費乘搭九巴、龍運、城巴及新大嶼山巴士的大部分日間專營巴士路線。

4. 免費乘搭富裕小輪

市民及遊客可免費乘搭「北角—觀塘—啟德」及「中環—紅磡」渡輪航線。免費乘船券由9月24日起於指定碼頭派發，每人每個電話號碼限取2張，數量有限，派完即止；持券人士可於10月1日免費乘搭相關航線，船票只限本人使用。

5. 免費乘搭天星小輪

市民可免費乘搭天星小輪「尖沙咀—中環」航線。

6. 大灣區航空特選目的地機票77折

由9月30日至10月11日，購買大灣區航空特選目的地機票可享77折。

優惠日期：2026年9月30日 至 2026年10月11日

適用旅遊日期： 2026年10月3日至2027年1月21日

不適用旅遊日期：2026年12月18日至2027年1月4日

優惠航點（從香港出發）：曼谷、馬尼拉、泗水、舟山、重慶、烏魯木齊、昆明、台北、馬累（馬爾代夫）、東京、札幌、大阪、仙台、福岡及沖繩

國慶娛樂優惠

1. 戲院半價優惠

全港52間戲院推出戲票半價優惠。

2. 康文署博物館藝術空間均免費入場

康文署將於10月1日開放多項收費設施予市民免費使用，轄下的博物館及藝術空間均免費入場，包括香港科學館、香港太空館。

3. 沙田及跑馬地馬場免費入場

香港賽馬會將於沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。

4. 海洋公園85折門票優惠

海洋公園特別推出優惠門票，購票可享折扣，小童門票低至$229；成人票低至港幣$457。

優惠期：2026年9月23日至10月7日

有效期：2026年10月1日至10月7日

5. 昂坪360半價優惠

本地居民於2026年10月1日可以半價優惠購買來回纜車，包括標準車廂、水晶車廂及全景纜車。此優惠適用於成人、小童及長者。賓客須在到訪當天親身於東涌纜車站售票處出示證明文件，方可享有優惠。

6. 消防及救護教育中心暨博物館開放日

消防處將於10月1日至6日開放消防及救護教育中心暨博物館，市民無需預約，可直接到場免費參觀。

7. 其他文娛活動

香港濕地公園可免費入場。另外，多個歷史建築及文化景點，包括警隊博物館、大館、元創方，以及「活化歷史建築伙伴計劃」的14個項目，亦會推出不同優惠，部分更會加開免費導賞團。

國慶消費優惠及獎賞

1. 商場及機構消費優惠

飲食及消費方面，當日會有超過3,000間食肆及餐飲商戶參與優惠，另有多個商場、百貨公司、公共街市及不同機構推出折扣或獎賞活動。

參與地點及機構包括：

- 不同商場及百貨公司

- 房委會及房協轄下指定商場及店舖

- 食環署指定公眾街市

- 優鮮港品

- 綠在區區

- 警察禮品廊

- 啟德體育園

- 西九文化區指定食肆及商店

- 香港國際機場

- 香港科學園

- 港深創新及科技園

- 香港．設計廊

- 香港中華廠商聯合會

2. 綠在區區雙倍積分

「綠綠賞」會員於2026年10月1日到「綠在區區」任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。