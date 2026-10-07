15歲男孩血脂超標3倍｜揭日飲兩杯全糖手搖 恐增急性胰臟炎風險

一直以為血脂超標通常會伴隨肥胖，同時多數發生在中年人身上。但最近有節目個案提到一名15歲的初中生堅持每天兩杯全糖飲品，雖然外貌體型正常，直至抽血化驗後，才發現體內三酸甘油酯飆破500mg/dL，超過正常值上限（150 mg/dL）兩倍以上，達正常上限之3.3倍，情況讓人擔憂。



15歲男孩每日兩杯全糖手搖 血脂高逾3倍

腎臟科醫師江守山於節目《小宇宙大爆發》透露此個案，曾有家長因擔心孩子年紀輕輕就出現血管健康問題而求診。後來追問生活習慣發現，孩子偏好飲用手搖飲品，每天固定喝2杯全糖手搖飲。但這些飲品多含高果糖糖漿，超量攝取將促使肝臟生成更多三酸甘油酯，令血脂顯著上升。醫師得悉後，提出讓對方戒糖的要求。

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三酸甘油酯為何失控？醫揭5大隱形元兇：精製糖與久坐危害大

家醫科醫師李思賢曾於Facebook說明三酸甘油酯出現和累積主要由於以下五大原因：

1.精製糖

果汁、汽水、白麵包與甜點等精製糖會令大量糖分急速進入肝臟，未能消耗即化為脂肪進入血液，當中液態糖影響較大。

2.精製碳水過量

白麵包、白飯、麵食等精製澱粉，在體內會快速分解為葡萄糖。當攝取的熱量超過身體所需時，肝臟同樣會將這些多餘的碳水化合物加工製造成三酸甘油酯。

3.胰島素阻抗

胰島素阻抗通常會出現在身體長期處於高糖、高能量的狀態。這會干擾體內脂肪與糖分的正常代謝，導致肝臟加速合成三酸甘油酯。

4.酒精攝取

酒精不僅熱量高，而且進入體內後，主要由肝臟進行代謝，過程中會促使肝臟脂肪酸的合成，增加製造脂肪的機會。

5. 久坐習慣

缺乏活動會使骨骼肌無法有效利用血液中的脂肪酸作為能量，導致代謝速度變慢。

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戒糖3個月血脂降回正常 無藥物協助印證飲食重要性

那名中三學生歷時三個月無糖飲食，體內三酸甘油酯從約500mg/dL慢慢降至90 mg/dL，回到正常區間，全程沒有依賴任何降脂藥或其他藥物。江守山表示此案反映飲食習慣的重要性，不當飲食可導致血脂飆升，但矯正習慣亦能帶來明顯改善。

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高血脂阻塞血管 大幅增加患上心臟病及中風的風險

令血脂顯升血脂被譽為血管的「隱形殺手」，當血液中過多的脂質沉積在血管內壁，會逐漸形成硬化斑塊，使血管變得狹窄且失去彈性。血液循環受阻有機會大大提高患上多種嚴重疾病的風險：

1. 心血管疾病

冠狀動脈阻塞會導致心肌缺血，引發心絞痛或心肌梗塞，甚至猝死。

2. 中風

大腦缺血缺氧誘發缺血性中風，造成永久性癱瘓、言語障礙或危及生命。

3. 周邊動脈疾病

下肢缺血會出現間歇性跛行，嚴重時可引發組織壞死，甚至需要截肢。

4. 高血壓與腎臟病變

加重高血壓及損害腎功能，增加患上慢性腎臟病的風險。

5. 急性胰臟炎

直接誘發急性胰臟炎，帶來劇烈腹痛及全身性併發症。

兒童高血脂會讓血管提早受損，大幅增加成年後罹患心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險，並提高早發性糖尿病與脂肪肝的機率。