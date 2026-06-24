兒童健康｜9歲女童狂飲水暴瘦7KG　血糖失控入ICU揭患一型糖尿病

兒童糖尿病｜天氣炎熱，小朋友多飲水補充水分是常識，但若果孩子出現異常口渴，甚至伴隨無故變瘦，分分鐘是身體發出的危險警號。台灣一名9歲女童早前因持續呼吸急促及異常口渴被送入急症室，檢查後驚覺血糖嚴重超標，更一度要在深切治療部插管搶救，最終確診第一型糖尿病。



女童突狂飲水兼暴瘦7公斤

該名9歲女童過往一直沒有特殊病史。據家人表示，女童約兩星期前開始出現疲倦、氣喘與異常口渴的情況，飲水量明顯大增；近一星期更陸續出現腹痛、背痛與便秘，短短1至2個月內體重暴瘦了5至7公斤。家屬起初以為只是一般腸胃不適，直到孩子愈來愈喘，才驚覺不對勁將她緊急送院。

經急症室檢查後，發現女童的血糖竟高達 537 mg/dL（正常空腹血糖約為 70至100 mg/dL），當時已併發糖尿病酮酸中毒、嚴重代謝性酸中毒及肺炎，確診為第一型糖尿病。女童病況一度極為危急，必須插管使用呼吸機與強心藥物搶救，幸好經兒科深切治療部跨科團隊治療後，最終順利拔管並平安出院，但日後仍需長期接受胰島素治療與規律監測血糖。

台灣一名9歲女童早前因持續呼吸急促及異常口渴被送入急症室，檢查後驚覺血糖嚴重超標，更一度要在深切治療部插管搶救，最終確診第一型糖尿病。

初期症狀易被誤診為感冒

豐原醫院兒科主任馬志豪醫生表示，第一型糖尿病屬於自體免疫疾病，主要是因為胰島素分泌不足，導致血糖無法正常代謝，與「吃糖多少」沒有直接關係。

馬醫生指出，兒童患病的初期症狀，往往很容易被家長誤認為是感冒、腸胃炎或單純的疲累。他特別提醒家長：「孩子一直喝水，不一定只是因為天氣熱！」數據顯示，高達70%的初診病童與青少年在發現第一型糖尿病時，其實已經併發了危及生命的酮酸中毒。

醫生教路留意「三多一少」徵兆

要避免延誤醫治，家長必須學懂辨識糖尿病的早期警號。馬醫生提醒，若小朋友出現「三多一少」症狀，即是多喝、多尿、多吃及體重減輕，甚至伴隨疲倦、腹痛、噁心、呼吸急促或意識改變時，就應盡快帶孩子就醫檢查血糖。

若血糖長期失控，嚴重的話可能會導致脫水、休克、昏迷，甚至危及生命安全。及早辨識症狀並接受治療，多數患病兒童仍能穩定控制病情，維持正常的學習與生活。