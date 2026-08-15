消委會揭逾8成即食穀類早餐屬高糖　兒童過量攝取恐影響專注力

即食穀類早餐方便快捷，是不少兒童主要的早餐。許多產品更聲稱含膳食纖維等營養成分，但看似健康的背後，可能暗藏高糖、高鈉及高脂的陷阱。如果兒童攝取過多糖，可能增加蛀牙和肥胖風險，更會影響專注力！即看即食穀類早餐的常見種類、添加配料及選購貼士。



市面4大常見即食穀類早餐

消委會在《選擇月刊》拆解常見即食穀類早餐的營養陷阱。即食穀類早餐主要包括燕麥片、木斯里、穀麥、粟米片及膨化穀物。當中燕麥片的加工程度最低，保留全穀物營養；木斯里一般沒有額外添加糖漿或油脂；穀麥通常在製作過程中加入糖漿和油脂，熱量、糖和脂肪含量普遍較高；粟米片及膨化穀物加工程度最高，天然膳食纖維含量普遍較低，不少產品亦添加了大量糖和鈉。

小心4種添加配料 隨時令糖、脂肪含量超標

不少產品為了迎合大眾口味，會額外加入糖、人工香料等，甚至有添加鹽的鹹味款式，令看似健康的穀類早餐變成高糖、高鈉或高脂食品。消委會亦指出，在不記名測試的樣本中，逾8成每100克含超過15克糖，達高糖食物水平。家長在選購時應留意以下常見的添加配料：

小心4種添加配料，隨時令糖、脂肪含量超標 水果乾 脫水後果糖會濃縮，糖含量比例較高，營養素亦會流失 堅果 屬高脂食品，過量食用會導致肥胖，需控制份量 蜜糖 攝取過量可引致肥胖及蛀牙 朱古力 含糖量及脂肪較高，要留意其營養成分並控制食用份量

兒童穀類早餐往往是高糖重災區，攝取過多糖不但會增加蛀牙和肥胖風險，亦可能影響專注力。（Freepik）

兒童攝取過多糖份 增肥胖風險影響專注力

兒童穀類早餐往往是高糖重災區，攝取過多糖不但會增加蛀牙和肥胖風險，亦可能影響專注力。部分產品亦含較多精製碳水化合物，消化速度較快，容易令血糖快速升高，當血糖急速回落時，孩子或感到昏昏欲睡、難以集中精神，影響學習。

家長選購時，應避免含大量人工色素、香料和代糖的產品，亦不應將甜味穀物片視為零食，以免養成嗜甜的飲食習慣。幼兒進食時亦要注意咀嚼和吞嚥安全，過硬的穀物片或原粒堅果都有可能增加哽噎風險，5歲以下幼兒應避免進食原粒果仁。

選購即食穀類早餐注意事項

消委會建議選購即食穀類時，應選每100克含糖量少於5克的低糖產品，亦可留意成分表中是否顯示多種糖，例如蔗糖、粟米糖漿、果糖等。另外，應優先選擇全穀物產品，例如全燕麥、全麥麵粉排成分表首位的產品，建議選每100克含至少有6克膳食纖維的產品。

早餐搭配建議

另外，許多家長以為孩子早餐吃麵包既方便又健康，但其實白麵包等精製澱粉膳食纖維較少，同樣容易孩子的令血糖快速升高再回落，在上學時容易感到疲倦，無法集中專注力。

早餐應具備「碳水化合物＋優質蛋白質＋膳食纖維」的組合。可配低脂奶、無糖豆奶或無糖希臘乳酪，水果方面，可優先選新鮮水果，亦可適量加入無鹽堅果或種籽。