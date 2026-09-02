研究發現兒童每日飲兩杯含糖飲品及果汁　成年患高血壓風險高52%

撰文：阿言
出版：更新：

兒童高糖飲食｜許多小朋友都習慣飲含糖飲品，家長可能以為飲果汁會比汽水健康，但原來經常飲用果汁或含糖飲品，原來隨時令成年後患高血壓的風險增加？一項研究指出，如果在兒童及青少年時期，每日飲用兩杯或以上含糖飲品，成年後患高血壓的風險竟然高出52%！

追蹤逾2.5萬人　分析童年飲食與成年高血壓關係

早前一項刊登於美國心臟協會旗下醫學期刊《Circulation》的研究發現，由童年時期就開始經常飲用含糖飲品及果汁，可能與成年後高血壓風險增加有關！

研究追蹤了25,749名受試者，由他們平均12歲開始，一直跟進到平均36歲，收集他們從童年到成年期間攝取含糖飲品、果汁和食用原個水果的數據，並記錄他們成年後是否患上高血壓。

結果發現，在兒童及青少年時期，每天飲用兩杯或以上約355mL含糖飲品的人，成年後患高血壓的風險，會比每星期飲不夠三杯的人高約52%。研究作者Vasanti Malik指出，兒童時期建立的飲食習慣，會對健康有長遠的影響。

由童年時期就開始經常飲用含糖飲品及果汁，可能與成年後高血壓風險增加有關。（Freepik）

果汁不比含糖飲品健康　原個水果較有益

研究亦進一步分析，如果在兒童時期常飲用果汁，也可能增加成年後患高血壓的風險。不過，食用原個水果，以及用牛奶、清水來取代每日一份的含糖飲品，高血壓風險則可能較低。

美國心臟協會的專家指出，除了攝取量，果糖的來源可能有很大影響。含糖飲品和果汁都是液態糖分，而果汁在榨汁過程中，纖維和結構被破壞，一份果汁也可能是由多份水果製成，令人容易在短時間內攝取較多糖分和熱量，可能增加高血壓風險。

相反，原個水果有較多膳食纖維和水分，進食後較易有飽腹感，而且糖分的吸收速度較慢。研究人員推測，果糖可能會透過影響尿酸水平和血管功能，繼而令血壓上升，但這只是其中一種可能性，這項研究並沒有測試相關機制。

研究未能證明含糖飲品直接導致高血壓

這項研究亦有一定的限制，研究人員指出，受試者大多是非西班牙裔白人。而且，飲食資料是由受試者自行填寫，可能與現實情況有偏差。經常飲用含糖飲品的人，他們的收入、飲食環境、運動量和生活習慣等方面，可能與較少飲用含糖飲品的人不同。雖然研究人員已調整部分因素，但仍未能完全排除其他因素的影響。

因此，研究只能指出長期飲用含糖飲品或果汁，可能與成年後患高血壓的風險較高有關，但是並不能證明會直接導致高血壓。

每周至少食用兩份魚！研究指多吃海鮮 孩子更願意幫助/安慰他人食物過敏｜醫學研究證實嬰兒提早接觸花生　長大後過敏概率減4成研究揭管教方式可跨代延續　童年曾被打屁股成年後更傾向體罰子女研究顯示父母運動量與子女有直接影響 兒童至少要有1小時體能活動日本研究揭孕期心血管健康欠佳　子女4歲時發展遲緩風險高62%
親子
親子熱話
健康一家人
育兒
健康生活
健康飲食
兒童健康
學術研究