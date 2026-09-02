研究發現兒童每日飲兩杯含糖飲品及果汁　成年患高血壓風險高52%

兒童高糖飲食｜許多小朋友都習慣飲含糖飲品，家長可能以為飲果汁會比汽水健康，但原來經常飲用果汁或含糖飲品，原來隨時令成年後患高血壓的風險增加？一項研究指出，如果在兒童及青少年時期，每日飲用兩杯或以上含糖飲品，成年後患高血壓的風險竟然高出52%！



追蹤逾2.5萬人 分析童年飲食與成年高血壓關係

早前一項刊登於美國心臟協會旗下醫學期刊《Circulation》的研究發現，由童年時期就開始經常飲用含糖飲品及果汁，可能與成年後高血壓風險增加有關！

研究追蹤了25,749名受試者，由他們平均12歲開始，一直跟進到平均36歲，收集他們從童年到成年期間攝取含糖飲品、果汁和食用原個水果的數據，並記錄他們成年後是否患上高血壓。

結果發現，在兒童及青少年時期，每天飲用兩杯或以上約355mL含糖飲品的人，成年後患高血壓的風險，會比每星期飲不夠三杯的人高約52%。研究作者Vasanti Malik指出，兒童時期建立的飲食習慣，會對健康有長遠的影響。

由童年時期就開始經常飲用含糖飲品及果汁，可能與成年後高血壓風險增加有關。（Freepik）

果汁不比含糖飲品健康 原個水果較有益

研究亦進一步分析，如果在兒童時期常飲用果汁，也可能增加成年後患高血壓的風險。不過，食用原個水果，以及用牛奶、清水來取代每日一份的含糖飲品，高血壓風險則可能較低。

美國心臟協會的專家指出，除了攝取量，果糖的來源可能有很大影響。含糖飲品和果汁都是液態糖分，而果汁在榨汁過程中，纖維和結構被破壞，一份果汁也可能是由多份水果製成，令人容易在短時間內攝取較多糖分和熱量，可能增加高血壓風險。

相反，原個水果有較多膳食纖維和水分，進食後較易有飽腹感，而且糖分的吸收速度較慢。研究人員推測，果糖可能會透過影響尿酸水平和血管功能，繼而令血壓上升，但這只是其中一種可能性，這項研究並沒有測試相關機制。

研究未能證明含糖飲品直接導致高血壓

這項研究亦有一定的限制，研究人員指出，受試者大多是非西班牙裔白人。而且，飲食資料是由受試者自行填寫，可能與現實情況有偏差。經常飲用含糖飲品的人，他們的收入、飲食環境、運動量和生活習慣等方面，可能與較少飲用含糖飲品的人不同。雖然研究人員已調整部分因素，但仍未能完全排除其他因素的影響。

因此，研究只能指出長期飲用含糖飲品或果汁，可能與成年後患高血壓的風險較高有關，但是並不能證明會直接導致高血壓。