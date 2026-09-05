兒童肥胖｜讓孩子節食仍過重？兒科醫生揭減肥須兼顧發育與健康

「我已經很努力控制晚餐，為什麼他看起來還是圓滾滾？」「大家都說長大抽高就會瘦，真的不用管嗎？」不少家長面對孩子體重問題時都有類似焦慮：少吃、不喝手搖飲，甚至限制零食，體重與體態卻未見改善。



台灣蒼嵐健康美學診所兒科醫師許薰惠指出，許多人將減重成果全放在體重數字上，卻忽略了發育期的代謝健康與「全家人的飲食環境」。有些孩子在門診評估後才發現，年紀輕輕就因內臟脂肪過高，出現脂肪肝、黑棘皮症（胰島素阻抗警訊）或發育進度提前等問題。

不少家長面對孩子體重問題時都很焦慮（Canva）

小時候胖沒關係？兒科醫師提醒：及早建立健康基礎

長輩常說「小孩胖嘟嘟才可愛，長大就瘦了」。許醫師指出，這是需要注意的健康迷思。臨床統計顯示，約有 7 到 8 成的肥胖兒童，長大後仍會維持肥胖體態。換句話說，兒童肥胖不僅不會隨長高自動消失，反而會讓脂肪細胞可能在幼年階段逐漸形成，增加未來成年後面臨三高、心血管疾病等代謝問題的健康風險。

兒童減重不只看體重！醫師更重視生長發育與健康

兒童與成人不同，正處於發育階段，不能照搬成人的極端節食方式。過度限制飲食可能影響骨齡與生長板，增加長不高的風險，與身高發育可能受到影響有關。

因此在門診中，醫師除了觀察體重與 BMI，更重視：生長曲線與發育進度、腰圍與內臟脂肪的變化、是否出現黑棘皮症（如脖子、腋下皮膚暗沉）等胰島素阻抗警訊、全家人的飲食習慣與生活型態，目標是在不影響發育的前提下建立健康習慣，幫助孩子健康成長。

逼孩子挨餓 不一定瘦得比較健康

許多父母發現孩子體重未降，第一反應常是不准吃晚餐或點心。但許醫師表示，臨床上反而常看到反效果。家長雖控制了正餐，卻忽略環境中的「隱形糖」，例如含糖飲料、調味乳或下課後的精緻點心。極端限制反而容易讓孩子在父母看不見時多吃，或出現肌肉流失問題。因此兒童減重並非單純挨餓，而是透過溫和的飲食調整，打造更和諧的家庭環境。

相關文章﹕早餐營養｜多士熱量低於法包 卻竟易致肥？一原因令孩子越吃越胖👇👇👇

+ 9

比起體重減少 更重要的是健康的「生長曲線」

許醫師指出，成功的兒童減重，是身體組成、體脂肪與身高發育同步朝健康的方向前進。臨床常看到有些孩子半年來體重只降 1～2 公斤，但身高抽高、體脂率明顯下降、腰圍縮小，連黑棘皮症都消失了。可能代表體脂及內臟脂肪已有改善，同時兼顧生長發育。「對兒科醫師來說，改善內臟脂肪與維持良好發育，往往比體重機少了幾公斤更有意義。」許醫師表示。

尋求專業醫療評估 釐清體態與代謝關鍵

當兒童與青少年在體重管理過程中遇到瓶頸，或因飲食限制而造成親子衝突時，單靠少吃或節食往往無法解決根本問題。兒科醫師建議，透過專業的健康評估與生活型態引導，能協助家長深入了解影響孩子體重的生理與環境因素，進而建立兼顧發育與營養的長期健康策略，讓孩子在不挨餓的情況下健康成長。

許醫師提醒：全家一起營造健康的環境

「兒童減重不只是小孩的事，更重要的是父母的陪伴與環境的改變。」許醫師提醒，若孩子體態長期不理想，與其一味責備，不如透過專業檢查與諮詢，了解發育狀況與代謝問題。

因為真正值得高興的，不只是體重下降，而是孩子在不挨餓、不焦慮的情況下，健康指標改善、體脂獲得控制，同時健康快樂地抽高發育，這才是兒童體態管理的真正目標。

相關文章﹕兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」👇👇👇

+ 12

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】