乳酸飲品有效降35%死亡風險 ？小心糖分炸彈 拆解乳酸菌健康迷思

乳酸飲品是不少家庭常見的飲品，不少家長亦會因產品含有乳酸菌，認為有助維持腸道健康。日本一項研究發現，經常飲用含特定乳酸菌的發酵乳製品，長者死亡風險可降低達35%，平均壽命延長9.8個月。



日本研究追蹤長者約9年 男性死亡風險低35%

日本東京都健康長壽醫療中心與企業研究人員進行一項社區隊列研究，探討長期飲用含有副乾酪乳酪桿菌代田株的發酵乳製品，與長者全因死亡風險之間的關係。研究對象為日本群馬縣中之條町1,280名65歲或以上的長者，包括519名男性及761名女性，平均年齡約73.5歲。研究人員其後追蹤受試者，平均追蹤期約9.3年。

研究人員將他們分為兩組，分別是每周飲用含特定乳酸菌發酵乳製品少於3天，以及每周飲用3天或以上。分析發現，在男性組別中，過往5年每周至少3天飲用含代田株發酵乳製品的人士，其全因死亡風險較每周飲用少於3天的人士低約35%，女性則未見顯著關聯。

研究負責人牧野博室長提到乳酸菌有調節免疫力、增強抗病力及改善腸道健康等作用。但他強調，此項研究屬觀察性質的流行病學調查，能證實飲用乳酸習慣和死亡機率存在相關性，但尚不能直接劃上因果等號。

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乳酸飲品恐成糖分炸彈？兒童游離糖攝取上限解析

世界衞生組織建議，成人及兒童攝取游離糖應少於每日總能量攝取量的10%。以每日攝取1,200千卡的兒童作例子，游離糖攝取量應少於30克，實際情況需要視乎年齡、體型、活動量及每日總能量需求而定。

香港超市7款常見乳酸飲品糖分實測 1瓶等於3粒方糖？

以下是香港常見乳酸飲品每100毫升糖分含量：

IMUSE乳酸飲品 9.4克

明治活性益生菌飲品 15.2克

益力多活性乳酸菌飲品（原味） 15.1克

優益C（原味） 15.1克

益力多LT低糖高纖 3.6克

朝日提子乳酸飲品 3.7克

Rokeby Farms益生菌藍莓乳酪飲品 3.5克



「代田株」是什麼？耐胃酸實證與腸道微生態調節機制拆解

這次主要圍繞副乾酪乳酪桿菌代田株展開研究。而代田株其實是由日本研究人員代田稔培育的特定乳酸菌菌株。與其他乳酸菌相比，代田株的特點在於其具有一定的耐胃酸及膽汁能力，研究顯示它能耐受消化道胃酸及膽汁並存活抵達腸道，相關研究亦探討了它對腸道菌群及排便狀況具有一定幫助。