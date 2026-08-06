研究揭胎兒時期已建立飲食偏好　孕婦常吃蔬菜或有助孩子減少偏食

偏食｜挑食｜孩子偏食、抗拒食菜令不少家長非常煩惱！英國最新研究發現，小朋友對蔬菜的接受程度，可能受胎兒時期影響。如果胎兒時期反覆接觸某些蔬菜氣味，日後會更能接受這些食物。研究人員認為，孕期間的飲食習慣，可能會影響小朋友長大後的飲食偏好。



孕期飲食影響胎兒味覺偏好

許多家長面對孩子挑食都頭痛不已，想盡千方百計就是希望令小朋友多吃菜。最近一項研究發現，原來要令小朋友吃菜，應該由孕期開始做起？英國一項研究指出，如果在胎兒時期曾經反覆接觸過某些蔬菜，會建立對這些食物的味覺記憶，長大後比較不會抗拒吃這些蔬菜。

英國杜倫大學（Durham University）教授Nadja Reissland為研究主要作者，在英國阿斯頓大學（Aston University）資助下進行《Do Human Fetuses Form Long-Lasting Chemosensory Memories?》研究，並刊登於學術期刊《Developmental Psychobiology》。她表示，這項研究未來或有助改善整體人口的健康狀況。

受試者被安排接觸不同蔬菜

研究對象為34名孕婦及其胎兒，當中胎兒分別有17名男嬰及17名女嬰。研究人員將其中20名受試者分為「紅蘿蔔組」，另外14名則屬於「羽衣甘藍組」，安排孕婦在孕期間分別服用紅蘿蔔粉末膠囊，以及羽衣甘藍粉末膠囊。

隨後，研究人員用超聲波檢查並記錄胎兒在接觸紅蘿蔔，或羽衣甘藍後的面部反應，再於嬰兒出生後約3星期再作同樣測試。最近亦追蹤其中12名已經3歲的受試者。

許多家長面對孩子挑食都頭痛不已，想盡千方百計就是希望令小朋友多吃菜。最近一項研究發現，原來要令小朋友吃菜，應該由孕期開始做起？（PhotoAC）

胎兒時期接觸特定食物 或形成長期氣味記憶

研究結果顯示，曾在胎兒時期接觸過紅蘿蔔氣味的孩子，聞到紅蘿蔔時反應正面，但在聞到羽衣甘藍的氣味時則會皺眉。而在胎兒時期接觸過羽衣甘藍的孩子則有截然不同的反應。Reissland表示，這種對氣味喜好的傾向，在胎兒時期、出生後3星期，以及3歲時都持續出現。

她認為，這些受試者都較能接受在母體內曾接觸過的蔬菜味道。她推測如果在胎兒時期接觸過特定的食物味道，可能會形成長期的味覺或氣味記憶，甚至會影響孩子多年後的飲食偏好。

不過Reissland亦指出，這項研究的樣本數目偏少，未來仍需進行更大規模的研究進一步確認結果。

她推測研究的結論可能亦適用於不同的飲食文化，例如日本有大量魚類，如果胎兒在母體內已習慣相關食物的氣味，也許長大後會更願意接受這類食物。