少飲水、親吻竟致小朋友蛀牙？建立10大飲食及護齒習慣預防蛀牙

小朋友蛀牙｜小朋友少飲水、同家長親吻都會增加蛀牙風險！即看健康護齒習慣，以及6大減少蛀牙風險的飲食習慣，幫助小朋友預防蛀牙。以下更整理了常見問題，教家長選擇牙膏，了解小朋友應否使用漱口水。



少飲水竟然增加蛀牙風險？

許多家長以為小朋友蛀牙是因為吃得太多糖，但其實小朋友少飲水都會影響口腔健康。當身體缺水，唾液分泌也會隨之減少，令口腔的自我清潔能力變差，更容易積聚細菌，增加蛀牙風險。

如果沒有足夠的唾液，牙齒的琺瑯質也會更易受損。小朋友培養多飲水的習慣，有助維持口腔環境穩定，減少細菌滋生。除了日常多飲水，也建議在飯後飲水，幫助沖走食物殘渣。

口水接觸會傳染蛀牙

鏈球菌是造成蛀牙的主要細菌，而口腔中的鏈球菌可以透過親吻、唾液接觸等途徑傳播。因此家長和其他家人應注意保持口腔衛生，避免與兒童親吻、共用餐具，或讓孩子進食他人吃過的食物。

家長和其他家人應注意保持口腔衛生，避免與兒童親吻、共用餐具，或讓孩子進食他人吃過的食物。（Freepik）

建立健康護齒習慣

1.小朋友出牙後就應開始刷牙，尤其晚上刷牙更重要；小朋友刷完牙後，家長仍需協助補刷。

2.使用含氟化物的牙膏刷牙，防止牙齒被侵蝕和蛀牙。

3.勿讓小朋友長期依賴奶嘴，應循序漸進減少使用。

4.當小朋友開始長出乳牙，便可定期安排牙科檢查。

6大飲食習慣減少蛀牙風險

1.臨睡前一小時應避免飲食，也要避免讓孩子含著奶樽入睡。

2.控制小朋友的甜食攝取頻率與份量，糖分進入口腔後，細菌會產生酸性物質，侵蝕牙齒。

3.選購食品時要留意食物標籤，食物即使標榜低糖，實際的糖含量仍可能偏高。部分看似健康的食物，如乾果、乳酪或鮮果汁，其實含有不少糖分，應留意攝取頻率。

4.家長可為小朋友選擇較天然、低糖的零食，例如蔬菜條等。

5.如果孩子由他人照顧，父母應事先與照顧者溝通飲食原則，並避免在家中擺放高糖零食及飲品。

6.每次吃喝時，牙齒表面的礦物質都會流失，吃喝次數越多，蛀牙機會就越大。家長應避免讓孩子整天不停進食或飲用飲品，如果在兩餐之間感到肚餓，可以吃一次茶點。

常見問題