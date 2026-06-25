兒童性早熟會影響長高？醫生揭元兇：塑化劑與高糖飲食都藏危機

學齡前孩童出現第二性徵的情況日益增多，性早熟案例逐年攀升，其中台灣女童發生率居高不下，東亞整體發生率更比歐洲高出數倍。



台灣高雄市立聯合醫院兒童遺傳代謝與內分泌科醫師王禹期指出，環境荷爾蒙暴露與高糖、高油的精緻飲食習慣是推動這波提早發育潮的主要因素。

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王禹期在門診中不乏接診出現第二性徵的孩童，曾有女童因胸部隆起伴隨腫痛就醫，經骨齡與荷爾蒙檢查後確認骨齡已超前同齡3歲，確診為性早熟。根據醫學定義，女孩在8歲前出現乳房發育、男孩在9歲前睪丸體積達4毫升以上，即屬性早熟警訊，但多數家長往往等到初經提早報到或男孩變聲，才驚覺異常，此時孩子已進入發育中後期。

環境中的內分泌干擾物質構成重大隱憂。王禹期說明，雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯等塑化劑常見於塑膠容器與食品包裝中，長期接觸可能干擾人體荷爾蒙平衡。同時，現代飲食高糖、高熱量，加上缺乏運動，也讓代謝問題提前出現，進而推動青春期提早啟動。

性早熟帶來的影響超越外觀改變。由於骨齡加速成熟，生長板提早閉合，孩子的長高空間隨之被壓縮，不僅可能影響最終身高，更會衝擊心理適應。臨床上可透過骨齡X光、抽血檢測與超音波進行評估，必要時使用性激素抑制劑治療，讓發育速度暫緩，爭取成長時間與心理調適空間。

王禹期建議減少使用塑膠餐具、避免高溫加熱塑膠容器，控制含糖飲料與加工食品攝取，同時培養規律運動習慣。家長應養成定期觀察孩子成長的習慣，例如每半年記錄身高變化，一般兒童每年約長高4至6公分，若出現異常加速或停滯，應及早尋求專業醫師評估，避免錯過黃金介入時機。

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