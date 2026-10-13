菲律賓小學泡泡派對疑漏電學生觸電釀2死2傷　附觸電急救5大步驟

觸電急救｜菲律賓一所小學日前舉辦泡泡歡樂跑，活動期間懷疑漏電，導致4名學生觸電，最終造成2死2傷。事發前有家長曾聽到現場持續傳出電流聲。目前事故原因仍有待調查。以下附處理觸電的5大步驟。



菲律賓小學泡泡派對釀意外2死2傷

日前，菲律賓伊莎貝拉省卡瓦延市（Cauayan）一所小學舉辦「Color and Bubble Fun Run」（彩色泡泡歡樂跑）活動期間，不幸發生觸電意外，造成兩名學生死亡，以及兩名學生受傷。

據警方資料顯示，兩名死者分別是7歲和8歲，均在現場證實死亡。其餘兩名傷者則被送往醫院治理。其中一名學生的手部及手臂遭電灼傷，接受初步治療後已經出院；另一名學生則仍然需要留院觀察。

現場持續有電流聲 懷疑電線短路及漏電

活動於凌晨4時開始，有超過1,000人參加，學生先跑數公里的路線，其後返回校內的終點參與泡泡派對。當時學生身上沾滿了泡沫，現場懷疑有電線短路及漏電問題，導致4名在泡泡機附近玩耍的學生不幸觸電。

有網民在網上分享活動影片後，表示當時有不少家長都持續聽到現場有電流聲，部分家長察覺後，便立即叫子女返回身邊。觸電意外後，現場的警察、救援人員，以及義工立即上前協助受傷的學童。

當局現正調查事故原因 家屬批評主辦單位疏忽

事後亦有目擊者憶述救援經過，當時他立即抱起男童，交由現場救援人員進行急救。他形容男童當時全身癱軟，嘴唇呈紫色，他亦目睹另一名女童正接受心肺復甦。

當局現正調查事故原因，了解學生如何接觸到電源導致觸電。菲律賓教育部當地分部亦正與地方政府協調，協助受影響的家庭。其中一名死者的祖母批評活動主辦單位疏忽，認為是他們的失職導致兩名兒童喪命。

如何處理觸電？

1.避免觸電：千萬不要直接拉開觸電者，亦切勿直接接觸任何帶電物體，以免觸電。

2.切斷開關：確保自身安全的情況下，立即關閉電源開關或總電閘。

3.遠離電源：如果無法立即斷電，切勿貿然接觸傷者。如果是一般低壓電源，可站在乾爽的絕緣體上，用絕緣物品將傷者與電源分開。

4.尋求協助：立即致電999報警，清楚告知事發地點、觸電者的情況。

5.檢查呼吸及進行急救：立即檢查觸電者的意識及呼吸情況，如果意識清醒而且呼吸正常，應保持休息，避免隨意走動，並持續觀察情況，等待救援人員到場。即使表面沒有明顯傷勢，亦應接受進一步檢查。如果觸電者失去意識、沒有呼吸，應立即進行心肺復甦（CPR），並使用自動心臟去顫器（AED）。