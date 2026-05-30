牙齒脫落｜女童意外被撞甩牙　家長浸牛奶把握黃金30分鐘保存救回

校園意外造成牙齒脫落並不少見，第一時間的處置往往決定牙齒能否成功保住。日前台灣一名國小五年級女童跌倒導致門牙整顆脫落，家長臨時以咖啡牛奶保存並迅速送醫，成功將牙齒植回，目前恢復良好。醫師提醒，掌握黃金30分鐘並正確保存，是提高牙齒存活率關鍵。



脫落牙齒保存關鍵 牛奶可維持細胞活性提高成功率

女童平時於臺北市立萬芳醫院追蹤，意外發生後家長即致電求助，台灣兒童牙科主任謝承祐醫師建議將牙齒浸泡於牛奶或生理食鹽水並儘速就醫。實際送醫時，牙齒以咖啡牛奶保存。

謝承祐醫師說明，牛奶的酸鹼值與滲透壓接近人體組織液，有助維持牙周韌帶細胞活性，降低細胞受損風險，是緊急情況下可行的替代保存液。

錯誤處置恐害牙齒壞死 乾燥與沖洗都會降低存活率

謝承祐醫師提醒，將牙齒包在衛生紙或用自來水沖洗，都是常見但錯誤的處置方式，容易破壞牙周韌帶細胞，一旦細胞死亡，牙齒再植成功率將大幅下降。若現場無保存液體，可暫時含於口中以唾液維持濕潤，或在安全情況下輕放回原位，但幼童應避免以免誤吞。整體原則仍是「越快越好」，理想在30分鐘內就醫，最晚不宜超過1小時。

是否需根管治療視年齡 外傷後仍需長期追蹤觀察

謝承祐醫師指出，女童牙根已發育完成，牙神經多半無法自行修復，植回後仍需接受根管治療；若為年幼孩童，牙根尚未閉合，仍有機會自然再生。牙齒外傷後建議持續追蹤2至5年，並視顎骨發育狀況，待成年後再評估是否進行永久假牙重建。

保存液體選擇有差 避免用水與高溫以免細胞受損

謝承祐醫師補充，自來水與飲用水因滲透壓不適合，會傷害牙周韌帶細胞，黑咖啡與茶類亦不建議使用。若無鮮乳，可選擇含乳量較高的乳製品暫時替代，但仍以冷藏純鮮乳或生理食鹽水最佳，且避免高溫液體，以免影響細胞活性。只要掌握正確保存與即時就醫，多數情況仍有機會成功保住恆牙。

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