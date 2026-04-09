兒童家居安全｜10大兒童家居意外 跌傷/哽塞/燙傷/勒傷/誤服藥物

嬰幼兒家居安全｜嬰幼兒成長階段充滿好奇，但面對家居環境的潛在危險，家長必須提高警惕。以下綜合4大常見家居意外，包括跌傷、燙傷、誤服有毒物及窒息，並提供預防措施及急救方法，幫助家長守護孩子安全。



【1】跌傷

小朋友好奇心強，較愛到處爬、到處探索。稍有不慎跌傷時，生怕頭部受創的風險最大。嬰幼兒頭重腳輕，摔倒時頭部往往首當其衝。若發生墜樓意外，更可能導致內臟受損或骨折，後果不堪設想。

如何預防跌傷?

1. 避免嬰幼兒獨留在成人床、梳化、高腳椅上，使用時必先固定安全帶

2. 窗邊加裝安全窗花，同時避免孩子靠近窗戶或露台

3. 防滑地板、清理地面雜物，減低絆倒的風險

4. 蓋好馬桶，避免小朋友頭重腳輕，向下跌導致溺水

如何處理跌傷?

1. 如是輕微跌傷，冰敷可緩解腫痛

2. 若頭部受傷，需觀察至少24小時。首先，先檢查意識是否清醒，若然出現短暫昏迷、噴射式嘔吐、抽搐或神情呆滯等症狀，需立即送醫。同時，留意是否有異常嗜睡

【2】燙傷

燙傷同樣是家居意外中的高風險之一，較常發生於廚房、餐桌及浴室。熱水、熱湯及高溫電器是常見的罪魁禍首。燙傷分為三級，嚴重的二、三級燙傷會出現水泡甚至皮膚發白壞死，處理不當易造成細菌感染。

如何預防燙傷?

1. 替嬰幼兒沐浴時，先放冷水再加入熱水，水溫亦不應超過40°C，先用手測試再安置小朋友。

2. 熱湯、熱飲要避免小朋友伸手範圍

3. 廚房門口增設圍欄，同時避免抱着小朋友煮食

如何處理燙傷？

1. 以冷水持續沖洗傷口約15至30分鐘降溫，切勿直接敷冰

2. 輕輕脫去受傷位置的衣物，避免撕扯黏附皮膚的布料

3. 用清潔紗布覆蓋傷口並立即送醫，不應塗抹牙膏、豉油或凡士林等物品，這些不能散熱同時，反而會增加感染風險並阻礙醫生診斷

4. 若出現水泡，千萬不要自行刺破，應用乾淨紗布覆蓋後送院處理

【3】誤服藥物

小朋友對色彩鮮艷的物品特別感興趣，若藥物、清潔劑擺放不當，隨時被當作糖果放入口，嚴重時可致命。

如何預防誤服藥物？

1. 將所有藥物、清潔劑，避開小朋友伸手觸及的範圍，最好鎖起這些物品

2. 使用兒童安全包裝，避免小朋友能打開包裝

如何處理誤服藥物？

1. 看清誤服物的名稱、劑量及時間，並保留誤服物包裝盒及瓶子、嘔吐物供醫生檢查

2. 切勿強迫孩子嘔吐，避免毒物損傷喉嚨或引發吸入性肺炎

3. 除非醫生指示，否則不要隨便餵奶或餵水

4. 立即送院求醫

【4】誤服異物

異物如鈕扣電池、細小磁鐵、藥物、清潔液、酒精搓手液、有毒植物。若誤吞鈕扣電池，食道產生化學灼傷，2 小時內即可穿孔致命。若吞下兩顆以上磁鐵，亦有機會造成腸穿孔。

如何處理誤服異物？

1. 懷疑誤吞電池或磁鐵，不可催吐，應立即照 X 光確認位置

2. 帶備誤服化學物時的包裝盒、瓶子並立即就醫

3. 不要盲目餵奶或餵水，以免引發更嚴重的化學反應

【5】進食哽塞

嬰幼兒喜歡將小物件放入口中，或進食固體食物（如魚骨、雞骨、花生、果凍）時都會不慎誤入氣管，導致哽塞窒息。當異物完全阻塞氣道時，他們便無法發聲、面色發紫，甚至在幾分鐘內失去知覺。

如何預防哽塞？

1. 選擇適合年齡的食物，避免讓孩子食用小而硬的食物，如果仁、糖果等

2. 玩具要符合其年齡及安全標準，避免一些拆卸的小零件

如何處理哽塞?

1. 若他們還能咳嗽，鼓勵繼續用力咳並咳出異物

2. 若發現他們已無法呼吸或發聲，應立即施救

1 歲以下嬰兒：採用「拍背壓胸法」，將嬰兒面朝下趴在成人前臂，頭低腳高，連續拍打背部 5 次，再翻過來在胸骨下半段按壓 5 次，交替進行

1 歲以上幼兒：採用「哈姆立克法」，站在孩子背後用手環抱其腹部，一手握拳置於肚臍上方，另一手包住拳頭，向內、向上快速用力推壓，直到異物吐出

【6】勒傷

危險項目如窗簾繩、塑膠袋、氣球殘片、摺疊家具等。長型落地窗簾繩，幼兒玩耍時極易纏繞頸部導致窒息。若因吸入氣球殘片導致完全塞住氣管，因橡膠具黏性，普通拍背法難以奏效，需立即送醫進行氣管鏡取物。

如何預防勒傷？

1. 窗簾繩必須捲高至 1.5 米以上或剪斷

2. 塑膠袋、氣球殘片要清理好

3. 收好摺疊家具

如何處理勒傷？

1. 若發現孩子窒息昏迷，應立即解開頸部束縛，並施行 CPR（心肺復甦術），同時撥打 999

【7】 翻倒與壓傷

小朋友愛到處爬，若拉倒重力物件，或拉下危險物件如熱水等，那容易造成一定傷害。

2 歲孩子熱衷攀爬，若然抽屜櫃未有鎖牆，小朋友容易拉倒並將其壓在身上。

如何預防壓傷？

1. 大型家具必須以鎖牆固定，不易推倒及拉倒

2. 落地鏡應加固，避免一撞即跌

3. 枱墊為止滑墊，避免一拉即拉倒枱上物件

如何處理壓傷？

1. 若被重物壓傷，切勿隨意移動受傷部位，以免造成二次傷害

2. 即時報警求助

【8】觸電

例如熱水壺不可放在桌邊，因有電線連繫，如小朋友扯下電線便會將整壺沸水淋身。此外，小朋友好奇心重，容易將手指或拿著其他物件插入座孔。危險項目如熱水壺電線、插座孔、廚房爐頭等等。

如何預防觸電？

1. 電線應使用收納盒固定，或離開小朋友伸手觸及範圍

2. 插座加裝安全防護塞

3. 爐頭應加裝保護蓋

4. 噴霧罐嚴禁靠近火源

如何處理觸電？

1. 觸電時先關閉電源或用絕緣物撥開孩子，檢查呼吸心跳

2. 立即報警求助

【9】割傷

小朋友皮膚幼嫩，加上好奇心重，割傷的案例屢見不鮮。危險項目：無防滑地墊、門縫、垃圾桶碎玻璃、寵物糧、硬幣回形針。

如何預防割傷？

1. 地墊需加裝止滑網

2. 房門加裝防夾手門塞

3. 垃圾桶應選用加蓋高位型

4. 零錢與回形針應收進抽屜

如何處理割傷？

1. 若手指被門縫夾傷，應立即冷敷消腫

2. 若發現指甲變黑或劇痛致無法彎曲，照顧求醫並照 X 光確認是否骨折情況

3. 避免養殖有毒植物，將盆栽放置於孩子無法觸及的地方