調查揭逾9成7歲以上學童有脊骨問題　寒背、烏龜頸長用屏幕成元兇

許多小朋友從小就使用電子產品，習慣長時間低頭看屏幕，長期會影響脊骨健康。早前，兒童脊科基金公布一項調查數據，發現逾9成7歲或以上的學童都有不同程度的脊骨體態問題，包括寒背、烏龜頸及高低膊等，可能與學童長時間使用電子產品有關。



7歲成脊骨健康分水嶺 逾9成學童出現體態問題

兒童脊科基金於2024年至2026年9月期間，為全港13,176名18歲以下學童進行免費脊骨體態檢查，並調查他們的生活習慣。

結果發現，超過8成學童連續三年都出現至少一項脊骨體態問題，7歲或以上學童尤其嚴重。2026年的調查數據顯示，7歲或以上學童中，有93.4%學童出現脊骨體態問題，62.6%受訪者更同時患有3項或以上異常。當中寒背佔超過6成、俗稱「烏龜頸」的頭部前傾佔67.8%、疑似脊骨側彎佔56.3%。

基金會指出，數據反映7歲是脊骨健康惡化的分水嶺，隨着學習及娛樂的屏幕使用時間增加，學童的脊骨健康亦迅速惡化。基金會認為，過度依賴電子產品可能令學童「牽一髮而動全身」，出現連鎖退化。

（Freepik）

過度使用電子產品 恐出現睡眠障礙及扁平足

調查同時發現，逾兩成7歲或以上學童，每日使用電子產品的時間超過兩小時，比例介乎21.3%至27.5%。長時間使用電子產品除了加劇頭部前傾之外，亦可能與睡眠障礙及扁平足有關，有28%學童出現睡眠障礙，包括出現鼻鼾、磨牙及發惡夢等情況，32%人患有扁平足。

脊骨問題與扁平足互為影響

基金註冊脊醫彭鈞健指出，扁平足與脊骨問題互為影響。長期低頭觀看電子屏幕，可能導致頭部前傾及骨盆前傾或傾斜。

骨盆是支撐脊骨的重要部分，一旦傾斜便可能影響下肢受力，導致足弓塌陷，形成扁平足。扁平足會減弱足部的避震能力，令衝擊力向上傳到脊骨，可能誘發或加劇功能性脊骨側彎、磨牙，及睡眠障礙。

基金會提倡「2歲前零屏幕」

基金會建議家長實施「2歲前零屏幕、2歲後眼腦同步」原則，2歲以下的幼兒應避免使用電子產品；2歲以上兒童使用平板電腦時應配合支架，將屏幕提高到視線水平。此外，每使用電子產品30分鐘，便應安排30分鐘的戶外活動或護脊操。