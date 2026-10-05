調查：28年8歲學童近視率升至66％ 學童遠視儲備透支恐增眼疾風險

香港執業眼科視光師協會公布最新調查，調查發現近視學童比例隨年齡增加，按情況推算，預計在2028年，8歲學童近視比例將提升至66％。協會呼籲家長由子女3歲起要定期驗眼，並盡早採取預防近視措施。



全港67%六歲童遠視儲備透支 2028年8歲近視率恐達66%

香港執業眼科視光師協會公布最新調查，調查由去年11月至5月於全港 8 間小學篩查超過 3,500 名學生，其後發現高達 67% 的 6 歲學童出現遠視儲備透支問題。若不採取預防措施，預計在2028年，8 歲學童的近視比率將由現時的 43% 劇增至 66%。

甚麼是遠視儲備？

協會解釋，嬰兒出生時眼球相對較短，處於遠視狀態。但眼球會隨年齡增加而拉長，角膜和晶體的屈光力亦會配合改變，遠視儲備便會逐步減少，由原本的遠視逐漸變成正常視力，甚至轉為近視。

視光師籲及早預防近視：滿3歲應接受首次全面視力篩查

協會呼籲家長及早預防近視問題，先由小朋友3歲起要安排定期接受眼睛檢查，可及早發現視力問題；同時，增加子女戶外活動時間，戶外光線能刺激視網膜釋放多巴胺，阻止眼軸被拉長。

協會亦建議，政府應制定及推行完善的兒童近視管理政策，包括推行全港近視防控宣傳，將視力健康納入教育政策及規範電子屏幕使用；在學前兒童視力普查及學童保健視力評估中，加入屈光度數、遠視儲備及眼軸長度檢查；並為基層家庭提供預防近視資助。

造成孩子近視的原因不一定是電視所致，而是長時間近距離的用眼。（Canva）

世衛：高度近視成年後引發4大致盲眼疾風險

根據 美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology, AAO） 與 世界衛生組織（World Health Organization, WHO） 的報告指出，高度近視患者於成年後或面臨以下眼疾風險。

1）視網膜脫落與裂孔：眼球拉長導致視網膜變薄，極易產生裂孔，液體滲入後可導致視網膜剝離，若未即時手術可致失明。高度近視者的風險比一般人高出數十倍。

2）青光眼：眼軸變長會影響房水循環與視神經結構，高度近視者患上開角型青光眼的風險比普通人高出 2 至 3 倍。

3）黃斑病變：眼球後極部過度拉伸，可導致黃斑區出血、萎縮或形成脈絡膜新生血管，嚴重損害中心視力。

4）早發性白內障：高度近視患者出現水晶體混濁（白內障）的時間，往往比一般人提前 10 至 15 年。

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剖析兒童近視成因：忽視眼軸病理性拉長隨時致盲

近視的成因包括家族史、生活習慣，以及其他尚未被完全了解的因素。近視亦會對小朋友的日常生活帶來影響，例如導致學習困難、減少參與運動及其他日常活動等。

而近視越深，眼疾風險越高，有機會導致青光眼、白內障、黃斑點病變及視網膜脫落，最嚴重更可導致永久失明。

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