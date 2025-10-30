兒童健康｜2至5歲觀看屏幕應少於1小時 哈佛推薦3種方法遠離屏幕

兒童健康｜電子科技早已成為兒童及青少年上課的其中一部分，導致小朋友機不離手，不少家長都深感憂慮。然而，電子產品屬於日常生活的一部分，我們不能夠完全阻擋子女使用電子產品的機會。為有效地減低子女對電子產品的依賴，哈佛大學的人員推薦了幾種遠離螢幕的習慣。



限制子女屏幕使用時間

衛生署學生健康服務曾發出過指引，建議家長應限制子女的屏幕使用時間：

1. 2歲以下

你的孩子需要大量的親子互動，除了在家長陪同下用作與家人視像交談外，應盡量避免讓他接觸電子屏幕產品。若家長認為孩子能夠從電子屏幕產品學習，便必須陪同並指導他進行有限度及有助發展的屏幕活動。

2. 2至5歲

孩子每天觀看電視或使用電腦、平板電腦或智能電話等的累積時間，應限制在一小時以內；這些屏幕活動應是互動和富教育性的，亦要在家長的指導下進行。

3. 小學學童 (6至12歲)

提醒家長應限制兒童每天花少於兩小時在電子屏幕產品上作娛樂用途。

4. 中學學童 (12至18歲)

青少年應學習成為一個懂得有效地管理時間、能獨立工作及負責任的成年人。如因學習需要而不能避免長時間面對屏幕，也應定時小休。

哈佛大學推薦3種方法遠離螢幕

不過，現代都市人機不離手，難以完全戒斷電子產品成癮的問題。哈佛大學的研究人員推薦了幾種遠離螢幕的習慣，讓家長從制定規矩開始著手，引導子女健康地使用電子產品。

1. 審視問題

家長應檢視自己和孩子在使用手機的行為，並且實際計算一下每天的時間分配。哈佛大學人員表示，在知道問題的全貌之前是無法作出任何改變，因此家長亦可以在解決問題前，先關心及了解子女平日到底以手機在進行甚麼活動。

2. 制定規矩

制定一些合理的規矩，以減低電子設備為子女帶來的影響，例如：

- 合理遊玩

可適當使用電子設備，但不應遊玩有年齡限制的遊戲（如暴力類型、色情類型等）。

- 不應該干擾睡眠

電子設備應該放在臥室以外的地方充電（對於青少年，可以設置為勿擾模式）。

- 不應該妨礙親子互動

在特定時段中不可以使用電子設備，例如家庭用餐時間或其他家庭時光，父母亦需以身作則，一同遵守。

- 不應該影響學業

雖然現時不少功課都可能需要使用到電子設備，但許多孩子會因社交媒體和遊戲而分心。

3. 一同思考替代方案

父母應與子女一起討論，明確表明大家必須做到減少螢幕使用時間，並且共同討論可以用甚麼來代替電子設備，例如：

- 桌遊和玩具

父母可以在家中為孩子們準備一個不包含電子設備的遊玩空間，讓子女可以在空間內玩桌遊或是玩具。

- 動手製作

父母可以和子女一同動手製作，例如以積木或紙箱搭建一座城市，或是一同畫畫、或用黏土創作。編織和鉤針編織也很好玩，且可以透過線上教學輕鬆學習。

- 閱讀書籍

讓子女建立閱讀的興趣（如閱讀漫畫書或小說）。

- 烹飪和烘焙

父母可以和子女一同嘗試新食譜，或是共同製作子女最愛的食物。