父母從不問有意義問題？專家揭情感忽視恐影響孩子長遠人際關係

很多父母以為自己很了解孩子，可能很少會主動關心孩子的想法和感受。加拿大創傷治療師Morgan Pommells指出，缺乏真正交流的親子關係，可能令孩子長期感到孤獨，長期的情感忽視更會影響孩子人際關係，影響會一直延續到成年。



情緒不成熟父母缺乏「心智化能力」

加拿大創傷治療師Morgan Pommells經常在社交平台分享原生家庭對孩子心理健康的影響。她指出情感忽視會令孩子非常痛苦，情緒不成熟的父母，從來不會主動問孩子有意義的問題，來了解他們的生活和內心世界。在這環境下成長的孩子除了會感到孤獨之外，日後的人際關係亦會深受影響。

Morgan Pommells解釋，情緒不成熟的父母往往缺乏「心智化能力」（Mentalization），即是未能理解孩子是一個獨立的個體，擁有自己的思想、感受和需要。因此，即使與孩子相處了數十年，父母可能仍未意識到，孩子內心有一個他們完全不了解的世界。

父母有提問不代表關心 關鍵在於提問目的

這類父母會認為自己已十分了解孩子，沒有想過孩子還有更多值得他們了解的地方，彷彿孩子身上沒有什麼值得他們好奇。

她強調，重點不是父母有沒有問孩子問題，而是有沒有問「有意義的問題」。很多人在成長過程中都曾回答父母問題，但父母的目的可能只是為了套取資訊、收集日後可以使用的資料，或者藉此將話題轉移到自己身上，並不是為了真正了解孩子。

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長期遭父母情感忽視 不再期望被人理解

Morgan Pommells指出，如果父母只顧向孩子說話，但沒有真正與他們交流，可能會令孩子感到憤怒，覺得自己在父母心中根本沒有存在感，更會覺得自己只是父母宣洩情緒的對象。

長期得不到父母的關心和理解，可能會令孩子感到極度孤獨。久而久之，他們不再期望得到父母的理解，更會認為沒有人願意花時間認識真正的自己。

成年後人際關係恐受影響 習慣單方面付出

Morgan Pommells表示，這種影響更會延伸到孩子日後的人際關係中。最終他們會逐漸認為，人與人之間的連繫只能建立在自己對別人的單向理解與迎合上，而自己的想法和感受則注定不會受到重視。

因此到他們長大後，可能會將同樣的相處模式套入每段關係中。他們可能會習慣主動提問、關心他人、記住每個細節，但相反地卻很少會有人向他們提問，真正了解他們的內心世界。

學會正視自己感受和需要

Morgan Pommells提醒，經歷過這些情感忽視的人，如果想療癒自己，就要學會不要在一段關係中忽略自己，要正視一直以來被忽略的感受和需要，可以嘗試問自己：

「如果我相信，自己的內心世界跟其他人一樣，值得被人了解和關心，我的生活會有甚麼改變？」