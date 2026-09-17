兒童睡眠不足易情緒波動焦慮增抑鬱風險　4招建立良好睡眠習慣

小朋友早睡不但有助身體發展，原來對心理健康也同樣重要！有研究發現，長期睡眠不足，會令孩子容易情緒波動、焦慮，更可能增加日後患抑鬱症、專注力不足及過度活躍症的風險！專家分享4個實用方法，幫助家長為孩子建立良好睡眠習慣。



兒童的睡眠除了會影響身體健康，原來亦與心理健康息息相關。雖然不少家長都覺得要子女早點睡覺並不容易，但長遠來說，為孩子建立良好的睡眠習慣，有助增強他們的情緒和認知韌性。

兒童睡眠不足易情緒波動感焦慮

據美國媒體Parents報道，臨床心理學家Brian Razzino博士指出，睡眠就像是房子的地基一樣，如果地基不穩，在上面建造的東西也會變得不穩定。長期睡眠不足，會令人更易情緒波動，面對壓力時會有較強烈的反應，也會更容易感到焦慮。

長期睡眠不足較高風險患抑鬱症

2020年一項發表在《Frontiers in Psychiatry》的研究發現，慢性失眠患者更容易有情緒問題，證明了睡眠不足會對心理健康有明顯的影響。Brian Razzino博士亦表示，長期睡眠不足的人，會有較高風險患上抑鬱症，亦可能會有更嚴重的焦慮症狀。不論成年人還是兒童都一樣會受到影響。

2024年的一項研究表明，有睡眠障礙的兒童到15歲時，有更高風險會患上抑鬱症、專注力不足及過度活躍症（ADHD），而且也更易有行為問題。

長期睡眠不足，會令人更易情緒波動，面對壓力時會有較強烈的反應，也會更容易感到焦慮。（Freepik）

大腦在夜間自我修復 有助調節情緒及提升學習能力

Brian Razzino博士舉了一個比喻，孩子的大腦就像下班後的辦公室，雜亂無章，而睡眠就像清潔工一樣，負責清除垃圾，整理辦公室，為第二天做好準備。睡眠期間，大腦會鞏固記憶、調節壓力，並建立與學習有關的神經連結。如果睡眠不足，會破壞大腦夜間的自我修復功能，影響情緒調節、學習和思考能力。

4招建立良好睡眠習慣

Brian Razzino博士亦引用2018年的一項研究，指出有規律睡前習慣的兒童，他們的執行能力、適應學校生活和整體幸福感都會較好。他建議父母可以用4個方法幫助孩子建立良好的睡眠習慣：

1.規律的就寢時間：養成固定的睡眠時間，有助調節生理時鐘，令孩子更容易入睡，早上也會更易起床，睡眠質素更好。

2.放鬆的睡前儀式：睡前可以進行輕鬆的活動，例如閱讀或聽柔和的音樂，讓孩子從白天的活躍狀態慢慢放鬆，做好睡覺的準備，亦能讓大腦在睡眠期間進行整理和修復。

3.睡前限制螢幕時間：在睡覺前最少一小時就要減少使用螢幕，以免過度刺激大腦，讓大腦在入睡前充分放鬆。

4.營造適合睡覺的環境：房間應保持黑暗、安靜和涼快，讓孩子更易入睡。