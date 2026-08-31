孩子返學乖巧回家變小霸王？專家拆解發脾氣原因　教6招控制情緒

兒童心理｜不少家長可能經常感到困惑，明明孩子在學校或外人面前表現乖巧聽話，深受老師讚賞；但一回到家中卻瞬間變成「小霸王」，動輒大發脾氣、暴躁易怒。有心理專家與兒童組織指出，孩子在家「爆煲」未必是故意挑釁，背後或隱藏著連他們自己也無法說清的壓力與發展階段需要。



出外乖巧回家變霸王？或屬壓力過大警號

成人工作一整天後，下班回家也需要空間放鬆；幼兒同樣面對校園適應、同輩相處及環境轉變帶來的壓力。當幼兒大腦前額葉及語言表達能力尚未成熟時，無法清晰表達內心焦慮與疲倦，加上認定家中是最安全的避風港，便容易將壓抑一整天的負面情緒全數發洩在父母身上。

當幼兒承受過大壓力時，常會出現以下幾方面的身心表徵：

生理方面：

出現不明原因的頭痛、腹痛、食慾驟變、作息紊亂、咬指甲或拔頭髮等。

情緒及心理方面：

缺乏耐性、極易發怒、經常做惡夢、變得依賴或極度缺乏安全感。

行為及社交方面：

對弟妹產生敵意、難以溝通、注意力不集中或對日常活動失去興趣。

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2至3歲發展危機：自主性與羞恥的拉鋸

心理諮詢師程衛強解釋，「喜怒哀樂」是每個人皆有的正常情緒。幼兒期（約2至3歲）正處於心理學上「自主性發展」與「羞恥及懷疑」（Autonomy vs. Shame & Doubt）的發展危機階段。

能夠適度表達憤怒，對幼兒建立自主意識極為重要。此外，幼兒亦常以父母作為情緒模仿的對象；若家庭成員間經常爭吵或以發脾氣解決問題，孩子亦會耳濡目染。因此，父母首要處理的是孩子因情緒而衍生的不良行為，而非全面否定或禁止情緒本身。

專家教路 6招助幼兒控情緒

參考心理學學者 Berkowitz 及 Thompson 的研究建議，家長可透過以下6種策略，協助幼兒逐步建立情緒調節機制：

1. 忽略特定目的之冒犯行為

若孩子發脾氣純粹為索取特定物品（如玩具），父母切勿妥協給予滿足，亦無須過度責罵，只需保持平靜不作回應，避免強化該負面行為。

2. 設立「情緒角」讓孩子平復

在家中劃出一個安靜、沒有強烈刺激的角落。當孩子失控時，安排他在情緒角休息冷靜。這並非懲罰，而是如同「人急需如廁」一樣正常的調節需求，日後孩子情緒波動時便懂得主動前往冷靜。

3. 喚醒同理心

若孩子因憤怒而對他人做出推撞或搶奪等行為，家長可引導孩子設身處地思考受害者的感受，喚醒與憤怒相抵觸的同情心。

4. 減少觸發發脾氣的情境

在幼兒尚未完全建立自控能力前，預先移走容易引發爭執的事物或調整作息，能有效減少親子間的正面衝突。

5. 待情緒平復後解釋行為後果

在孩子冷靜後，以清晰簡單的語言向其說明不良行為帶來的後果；若孩子年紀尚幼未具備足夠理解力，則應避免冗長說教。

6. 審視起因並保持管教一致性

找出引發孩子情緒的真正根源。所有照顧者（包括父母及長輩）應維持一致的應對原則，切忌「一時縱容、一時責罰」，讓孩子清楚掌握行為界線。

善用「長頸鹿語言」及 SEL 社交情緒學習

除上述策略，家長亦可參考「社交情緒學習」（SEL）的 5 大核心領域（自我意識、自我管理、社會意識、人際關係技巧、決策能力），並運用「長頸鹿語言」3 步驟引導孩子走出情緒森林：

「看一看」：描述客觀事實，讓孩子說明發生了什麼事、看見什麼，不加主觀詮釋。

「想一想」：表達對情況的感受，思考自己的內心感覺。

「講一講」：透過溝通表達需求，共同討論並達成共識。

為孩子建立固定作息與給予充足放空休息時間，並主動與早熟的孩子拆解恐懼源頭，才是陪伴孩子擺脫壓力與暴躁脾氣的最佳方法。