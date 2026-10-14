近半學生有社交恐慌？別讓「社交荒漠」使孩子成被校園欺凌的目標

有天午休，小夥伴在辦公室靈魂發問：你們都是怎麼給孩子找玩伴的？怎麼感覺下樓約個玩伴，難度堪比相親。不是人家有課外班，就是你沒時間，要麼就是人家全家出門浪了。總之，想湊一對小孩玩耍，比湊一桌麻將還難。結果全體人員點頭如搗蒜，簡直不要太認同。



我們二胎家庭，對比更是離譜。老大CC那會兒，幼兒園（幼稚園）放學大家都不走的，都聚在門口玩一會，家長們相互也比較熟，假期經常約着一起帶孩子玩。很多好朋友都是這麼玩出來的。

家長們假期經常約着一起帶孩子玩（CC爸媽提供）

到了DD這，幼兒園都畢業了，家長也不認識幾個，一年級更是一個同學家長的微信都沒有。排隊接娃時，大家都是各自玩手機，基本0交流，接上娃也是急匆匆走。

小學生不找玩伴、中學生不交朋友、大學生不談戀愛，年輕人不婚不育保平安。堪稱新一代「四無青年」：沒朋友、沒社交、沒慾望、沒感情。

那麼問題來了：孩子一個人也能玩得挺好，他還需要朋友嗎？

答案是：可以自己玩，但不能一直自己玩。這不是「需不需要」的問題，是「能不能一直不社交」的問題。

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孩子可以獨處，但不能「社交荒漠」

社會學家孫立平說：我們正在經歷「社交貧困」。外賣代替了鄰里，網購代替了菜市場，培訓班代替了放學後的瘋玩。人與人之間，禮貌又疏離，連鄰居姓什麼都不知道。

這屆孩子時間被學習和屏幕塞得滿滿當當。還有一個重要的原因，就是家長也覺得朋友不是剛需。有些家長自己都社恐，一代傳一代，孩子也就跟着「圈養」了。

以前的誤區是「你必須有一個朋友」，現在的誤區是「你不必有朋友」。教育孩子的話術都變成了：「有合適的就玩，沒有咱自己玩，朋友也沒那麼重要。」

聽起來很灑脱，實則是社交能力原地擺爛，一直發育不起來。講真，很多人嘴上說「孩子沒朋友也行」，聽起來跟「我單身也挺好」是一個路數的。說得越輕鬆，心裏越沒底。

研究發現，中國46%的學生有社交恐慌。越來越多的孩子進入「弱社交」乃至「無社交」狀態。孩子當然可以自己玩，但，不能一直獨處。

心理學家阿德勒說，由於不安全感作祟，人類天生就想融入集體。社交對孩子而言，不只是「玩」，而是學習如何理解他人、表達自己、處理衝突、建立信任和歸屬感。

長期獨處，孩子容易變得孤僻、焦慮、自我中心，抗挫力差，甚至厭學抑鬱。社交不是童年的奢侈品，是成長的剛需。尤其上學後，它不只是快不快樂的問題，是安不安全的問題。

一個朋友，就是校園安全網的第一道防線

無論娃多大，社交永遠都是懸在父母頭上的一把劍。孩子在學校有朋友，哪怕只有一個固定的朋友，被霸凌的概率都會低很多。

因為霸凌者也講究性價比，他也會計算霸凌的成本和成功的概率，更容易選擇落單的軟柿子當目標。孩子有朋友，霸凌者風險翻倍。所以，擴大交友池，建立穩定社交，非常重要。

多帶孩子去小區或學校的遊樂場玩，放學別急着走，多跟同學玩一會兒。朋友不是天上掉下來的，是主動「撈」出來的。創造機會，搭建橋樑——慢慢建立深度社交，既是熟悉，也是篩選。

之前DD的好朋友都是在小區裏自己搭出來的，先湊一波玩，再從裏面篩選固定玩伴，再選擇跟自己最合拍的。

即使現在搬家住得遠了，跟他最好的兄弟，周末也經常互邀到各自家裏玩，一玩就玩一整天，飯都直接在對方家吃。

DD和他的好朋友（CC爸媽提供）

之前倆人獨自在小區玩的時候，遇到高年級的大哥哥罵他們，倆人也是互相幫襯、為對方撐腰。

千萬不要覺得這個年代社交不重要，獨善其身就好。一個真正的朋友，可能就是孩子社交安全網的第一道防線。

朋友是流動的，能力才是底氣

當然，固定朋友是安全網，但不是唯一支柱。朋友雖重要，但不等於某一個朋友必須永遠在場。愛情都有空窗期，何況友情呢。

有的孩子天生喜歡獨處，有的某一個階段就喜歡自己搗鼓着玩，有的孩子覺得讀書比跟朋友交流更自洽，還有的沒遇着合適的、同頻的，寧願「單」着。

朋友就像水，是流動的，有人來有人走，正常得很。尤其小時候，三觀都沒成型，一言不合就絕交，意見不合就冷戰，激進點還可能背刺你。

也實在不必，在孩童階段，就提前把友情宣揚得多麼不可或缺、堅貞不摧。說得渣一點，三觀穩定前交的朋友，大多是萍水相逢，合則聚不合則散。拜拜就拜拜，不愛就離開，不必過分眷戀、過分執着、過度在意。

孩子若把唯一的友誼當救命稻草，就會把對方的情緒當天氣，把對方的評價當真理，最後不是交朋友，而是被朋友定義。

這個階段，比起孩子有幾個朋友，孩子「是否擁有交朋友的能力」更重要。朋友會流動，能力才是隨身攜帶的底氣。

這次我們搬家+升學，CC、DD的好朋友集體都要面臨「斷聯」，以前喊一嗓子就樓下聚，現在一個都沒有了……

你說我焦慮嗎？剛開始也焦慮的。但我也知道，失去朋友，結交新朋友，沒朋友的時候忍受寂寞，是每個人都要面對的人生課題。

好在，之前幾年的摔打，倆娃都有自己的一套交友方法。搬來第二周，DD就已經有一起玩的夥伴了，連人家大名叫什麼都不知道，反正遇見就加入。CC在學校4天軍訓就組了新圈子。真實演繹，只要社交能力夠硬，走到哪都不怕沒人玩。

正確的社交，從不是把孩子綁在誰身邊，而是讓他走到哪裏，都能找到同行的人。

所以，別再嘴硬說「孩子沒朋友也行」了。行是行，但沒必要。畢竟，人生這條路上，有人一起走，才更好笑。

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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