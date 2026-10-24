10歲童患罕見病眼痛發燒家人當感冒 服藥後全身8成皮膚剝落如燒傷

小朋友身體不適，家長切勿亂餵藥！內地一名10歲男童早前出現眼痛、眼紅及發燒等症狀，祖母以為孫子患感冒，於是讓他服用感冒藥及消炎藥，之後更帶他到診所打針。之後男童病情持續惡化，數日內全身超過八成皮膚剝落，猶如嚴重燒傷。檢查後確診罕見的中毒性表皮壞死溶解症。



10歲男童眼痛發燒誤當感冒 服藥打針後病情持續惡化

據內媒《極目新聞》報道，湖北一名10歲男童小輝（化名）有天突然向祖母表示眼睛疼痛。祖母發現他的眼睛泛紅，額頭發熱，以為是普通感冒，於是便讓他服用感冒藥和消炎藥，之後更帶他到附近的診所打針。

但是，小輝的情況不但沒有改善，眼睛反而更加紅腫，甚至感到刺痛，臉上亦開始長紅疹。家人察覺情況有異，於是立即帶他到醫院求醫。

當地醫生未能即時確定病因，於是安排他轉往武漢兒童醫院接受進一步檢查。醫生綜合他的症狀及近期用藥情況，判斷他患上「史蒂芬強森症候群／中毒性表皮壞死溶解症」相關的嚴重疾病。

全身逾8成皮膚剝落 口腔潰爛難睜開眼

小輝入院後要在深切治療部接受治療，他的病情持續惡化，紅疹逐漸擴散，大片皮膚破損，背部、臀部、手臂及大腿等超過八成位置都剝落，情況就像嚴重燒傷一樣。他的口腔黏膜亦有潰爛，眼睛感到嚴重不適，甚至難以睜開眼。

武漢兒童醫院急危重症醫學中心副主任醫師程行鋒解釋，這類病症有其自然進展的過程，免疫反應一旦啟動，就算立即停用可疑藥物，皮膚仍可能繼續出現水泡及大面積剝落。

皮膚大面積剝落恐致器官衰竭 換藥過程如剝生雞蛋殼

皮膚大面積剝落會增加細菌入侵的風險，嚴重時可能引發敗血症、腎衰竭，甚至多個器官衰竭，隨時危及生命。因此，醫療團隊除了要控制異常的免疫反應，亦要維持小輝抵抗細菌及真菌感染的能力。

換藥過程十分困難，由於紗布與受損皮膚黏在一起，醫護人員每次取下紗布時，都要像剝開生雞蛋殼一樣小心，避免撕破皮膚，令傷口進一步受損。

經過治療後，小輝的情況逐漸穩定，受損位置亦開始長出新皮膚，之後轉往普通病房繼續接受治療。

甚麼是中毒性表皮壞死溶解症？

武漢兒童醫院風濕免疫科主任醫師丁艷解釋，小輝患上的是「中毒性表皮壞死溶解症」（Toxic Epidermal Necrolysis，TEN），屬於「史蒂芬強森症候群／中毒性表皮壞死溶解症」疾病譜系中最嚴重的類型。

小輝最初出現的發燒、眼紅等症狀，可能是感染的早期徵兆，之後服用的藥物可能進一步引發免疫系統過度反應。

除了皮膚受損，這種疾病亦可能會影響角膜、結膜、眼瞼、消化道，以及泌尿生殖道等部位的黏膜，甚至可能會損害內臟，引發嚴重的併發症並留下後遺症。

切勿自行混合藥物 服藥後出現紅疹應求醫

醫生提醒，兒童的身體與成人不同，家長不應單憑經驗便安排孩子長期服藥，或者混用多種藥物。如果孩子曾有嚴重藥物過敏，應記下藥物名稱，求醫時主動告知醫生。另外，在服藥初期亦要留意孩子的身體反應，一旦出現發燒、皮疹等症狀，便要盡快求醫。