陳柏宇大女Abi三亞旅行跌倒致右手肘骨折　必學家長骨折處理3部曲

撰文：阿言
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歌手陳柏宇一家近日到三亞旅行，8歲大女陳羿辰（Abigail）因玩耍時跌倒，導致右手手肘骨折，令父母大感心痛。面對孩子突然跌倒受傷，應如何即時處理？以下整理3個急救步驟，助家長在意外發生時作出適當應對。

陳柏宇大女三亞旅行跌倒骨折　符曉薇嘆女兒缺乏危險意識

陳柏宇一家近日到三亞旅行，期間8歲長女Abi跌倒，右手手肘骨折。陳柏宇表示事發時自己正在打球，接獲女兒受傷的消息後，隨即趕往醫院。他引述女兒當時玩得太開心，突然想背着妹妹跑，雖然太太符曉薇已即時阻止，但Abi仍然跌倒，右手着地後便造成骨折。經醫生檢查及照X光後，Abi的手臂需要以固定器及繃帶包紮。不過以防萬一，陳柏宇表示回港後亦會帶女兒看骨科醫生。

陳柏宇坦言見到女兒受傷自然擔心，但慶幸Abi在整個過程中表現鎮定，沒有因疼痛或受驚而哭鬧，令他稍感安心。他亦大讚女兒勇敢，指Abi甚至主動表示會訓練左手處理日常。雖然手部受傷，Abi戴上固定器後仍繼續享受旅程。

媽媽符曉薇亦在女兒的社交平台分享事件，指意外發生在旅程第一天，令女兒無法好好享受原定的水上活動。她認為，對於平日活潑好動、喜歡玩樂的女兒而言，今次受傷是一次深刻的教訓，亦坦言女兒有時過於活躍，認為女兒欠缺危險意識。

孩子跌倒懷疑骨折　家長必學即時處理3部曲

小朋友跌倒後，家長未必能單憑外觀判斷傷勢。根據香港消防處的骨折急救指引，若孩子出現傷處疼痛、腫脹、瘀青、肢體無力或變形等情況，便應尋求醫療協助。以下整理懷疑骨折即時處理的3個步驟。

1. 保持冷靜　切勿隨意移動傷肢

孩子跌倒後，家長應先安撫其情緒，了解孩子是否清醒、呼吸是否正常，以及有沒有其他明顯傷勢。若孩子出現劇烈疼痛、傷肢變形或無法正常活動等情況，應懷疑可能骨折，切勿強行拉直、扭動或嘗試將骨頭復位，以免令傷勢惡化。

2. 適當承托　避免傷處受到二次傷害

在等待救援期間，家長可讓孩子保持舒適姿勢，並以雙手輕輕承托受傷部位，盡量減少傷肢移動。若家長曾接受急救訓練，可按所學方法使用合適的夾板或軟墊固定傷肢，但切勿為了固定而強行改變傷肢原本的位置。若傷口有出血，可用清潔敷料覆蓋傷口，並在不直接按壓外露骨頭的情況下處理出血。

3. 禁食禁水從速送院　由醫生檢查傷勢

家長應盡快帶孩子到醫院檢查，期間注意傷口變化，由醫生評估是否需要接受X光等檢查及進一步治療。同時應避免讓孩子繼續遊玩或勉強活動受傷部位，以免增加傷勢。等待送院期間，亦不應讓孩子進食或飲水，因為部分傷勢可能需要接受手術或麻醉，應按醫護人員指示處理。

Instagram @abigailaudreychan

兒童常見青枝骨折　骨頭一側裂開未完全斷裂

小朋友的骨骼尚在發育，具有一定柔韌性，因此受傷時可能出現青枝骨折。這類骨折就像折斷一根青嫩的樹枝，骨頭受力彎曲後，一側出現裂痕或斷裂，另一側仍然連接，未有完全折斷，較常見於兒童前臂。另一種兒童常見的骨折是隆起性骨折，骨頭受壓後局部出現隆起，但沒有完全斷裂。

青枝骨折及隆起性骨折傷者可能出現疼痛、腫脹及活動受限等症狀。家長不能單憑外觀判斷骨折類型，通常需要由醫生檢查，並按情況安排X光檢查及治療。

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