陳柏宇囡囡讀創價幼稚園　李元元同2位星二代一齊讀呢間做同學

撰文：余嘉文
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不少星二代都日漸長大，今年起正式入讀幼稚園。陳柏宇囡囡Abigail去年在浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園讀N班，不過新學年就轉到位於九龍塘的香港創價幼稚園升讀K1。而李璨琛囡囡李元元、周汶錡細仔和吳日言囡囡都入讀同一間幼稚園。

陳柏宇囡囡入讀香港創價幼稚園

陳柏宇囡囡Abigail 去年在浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園讀N班，不過升上K1後就轉到位於九龍塘的香港創價幼稚園（下稱創價）。創價是有名的熱門幼稚園之一，更參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，所以全年學費只需$1,793。

李元元、周汶錡細仔和吳日言囡囡讀天主教聖瑪加利大幼稚園

李璨琛囡囡李元元、周汶錡細仔Avner和吳日言囡囡Bea都就讀於天主教聖瑪加利大幼稚園。李璨琛囡囡李元元第一日上學完全沒有喊，媽媽表示「李元元同學正式第一日返學。李元元梗係完全冇想喊嘅跡象，反而李老母就真係好想喊(CRY~~~)😭😭😭由今日起，李元元晏晝唔再喺屋企同佢玩或者比佢玩，佢成個人覺得好寂寞又傷心覺得自己好似冇咗個女咁呀！#老母以為自己好有型最後竟然唔捨得個女要返學😆 #其實可唔可以五歲先返學俾我玩多陣先」

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周汶錡則貼出細仔Avner穿上校服的照片，只見Avner穿上天主教聖瑪加利大幼稚園校服，面露笑容的迎接新學年。

周汶錡細仔讀天主教聖瑪加利大幼稚園（周汶錡ig）

吳日言囡囡同樣就讀於天主教聖瑪加利大幼稚園，吳日言表示問囡囡第一日上學做了什麼，囡囡則表示「I’m crying .」，還表示喊足一日。

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車婉婉囝囝BBQ讀聖公會幼稚園K2

車婉婉囝囝BBQ去年開始讀幼稚園，今年升上K2，媽媽表示「BBQ先生懷著極度興奮的心情迎接開學日，佢呢幾日問咗我好多次點解佢要升上K2，Q MaMa 都係答佢「因為你大個仔囉！」⋯真係大咗好多⋯」，而BBQ就讀的是位於銅鑼灣的聖公會幼稚園，日前學校安排家長於開學日可以陪伴小朋友回校，一起體驗K2生活。

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胡諾言化身司機接送3個仔女返學

胡諾言的三個小朋友分別已經升上幼稚園及小學，兒子就讀國際英文幼稚園，於今日開學日，胡諾言就化身司機分別接送3個孩子上學。

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