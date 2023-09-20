謝安琪、陳柏宇分享育兒經 稱安排孩子活動時間表花心機時間

兒童及青少年是社會未來棟樑，謝安琪（Kay）與陳柏宇（Jason）各自身為父母，都希望能推動有利兒童及青少年發展的社會環境。他們早前出席香港小童群益會舉辦的《兒童及青年友好香港》開幕典禮，分享兒時回憶及育兒經。



謝安琪有效讚賞提升孩子自信 陳柏宇與孩子培養恆常習慣

謝安琪（Kay）和陳柏宇（Jason）分別都育有兩個孩子，他們認為家庭對兒童和青少年的成長十分重要。Kay表示父母與孩子的溝通是不可或缺的，「我的兩個孩子以前很內向，特別是疫情期間社交不多，會擔心他們比較害羞，所以我學習如何給予孩子一些良好的讚賞，讓他們更自信地與別人相處。」她分享，例如讚賞孩子跳舞跳得好時，會說：「我知道你為甚麼跳得好，因為你平時很努力練習。」；功課做得好時，可以說：「因為你上課留心，所以你覺得這些功課很簡單。」她指，可以聯繫到日常生活的讚賞更加有效，並稱父母與小朋友聊天其實有很多技巧需要學習。

Jason則希望可以與孩子培養一些恆常的習慣：「雖然女兒現在上課時間比較早，所以有點困難，但我們以前有一起吃早餐的習慣，現在也盡量在周末一起吃早餐，我亦會每天送她去搭校巴。」

Kay補充，她小時候只有爸爸工作，媽媽每天都會陪伴她做功課，但現代家庭大多都是雙職父母，所以時間分配和雙方配合要做好，必要時亦可以找其他家人幫忙，「我認為邀請家中老人幫忙也是一個維繫感情的方法，三代同堂的感覺很溫馨。」

安排孩子參加興趣班需要花大量時間和心機

Kay 大仔張瞻剛剛升級為青年，開始要為升學做出重要的決定，她表示從孩子小時候已教導他們最重要是做自己喜歡的事情：「我和先生（張繼聰）都不是朝九晚五的工作，兒子會覺得將來條條大路通羅馬，所以不會有太大的壓力。 」她表示張瞻興趣很多，但無論子女想學多少樣東西她都允許，也不會強迫他們一定要有成就，「不想學習時只要告訴我原因就可，無論是覺得無聊，或是不想練習，我都不會強迫他們。」她指自己小時候有很多東西都只學過一陣子，但並不覺得是浪費，因為對不同事物都有了認識。

Jason亦會讓女兒參加不同的興趣班，如跳舞、彈琴、畫畫等，「最近女兒表示想學習溜冰，只要她想學的我都會讓她嘗試。」與不少父母一樣，他們一致認為幫助孩子安排興趣班需要花很多時間和心機，比排自己的工作時間表還要忙。

Kay和Jason認為幫孩子安排興趣班需要花很多時間和心機.（歐嘉樂攝）

曾掉進電子產品的陷阱 覺影響女兒專注力

現代孩子難免會接觸電子產品，但Jason指會限制女兒使用：「在女兒更小的時候，我們曾經掉進名叫『方便』的陷阱內，讓她看不同短片，但後來發現會影響到她的專注力和耐性，之後便減少使用。」他補充，雖然女兒會鬧脾氣想看，但過一陣子就會適應到，認為這階段的孩子沒有使用電子產品的必要性。Kay的孩子年紀較大，她認為現時孩子接觸多媒體的機會很多，是有必要與時並進，尤其是現在所有工作都離不開科技，最緊要是在虛擬和現實世界中找到一個平衡。