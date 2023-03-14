陳柏宇太太符曉薇分享生二胎宮縮痛苦經過「成世女未試過咁痛」

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）上周五（10日）在社交平台高興宣布二胎Audrey順利出世，前天（12日）符曉薇再於社交平台分享難忘的分娩經歷。符曉薇坦言，今胎分娩過程非常辛苦，因宮縮情況嚴重，「痛到無法接受，成世女未試過咁痛」。其後符曉薇入產房做手術時注射麻醉藥，反應又非常強烈，出現嘔吐加發冷，不過最終能夠見證Audrey出世，符曉薇表示非常開心，必定會好好愛惜女兒。



符曉薇誕下小女兒Audrey後，在社交平台詳述分娩經過。符曉薇聽説誕下第二胎一般會較快速和容易，「我就話生第二胎非常之辛苦」。回想當年誕下大女兒Abigail時，符曉薇未有感受非常大的痛楚，「穿羊水就即刻推入產房，傷口都唔係好痛」。到了第二胎，符曉薇的感受和反應截然不同。

最初以爲鎮痛為肚痛 「乜都屙唔出，之後開始出少少血」

懷有Audrey並待產中的符曉薇，有天突然感到鎮痛，她初時以爲是肚痛，在洗手間坐了半小時，「但係乜都屙唔出，之後開始出少少血」。符曉薇開始懷疑是否作動，更搞笑指自己跟Audrey商量，能否請她在媽媽肚子裏多待幾天時間才出來。「我仲book咗兩間餐廳，仲諗住打多一場麻雀」。但相信Audrey已急不及待跟家人見面，符曉薇稱跟她「講唔掂數」，立刻前往醫院。

穿羊水後宮縮 痛苦程度前所未有

符曉薇到達醫院後已穿羊水，當時宮縮令她非常難受，「真心佩服痛10幾個鐘嘅媽媽們，請受小女子一拜」。符曉薇直言，過往曾因經痛在街上暈倒、亦嘗試過紋身，但宮縮痛苦程度是前所未有，但醫生表示連一度都開不到。符曉薇指宮縮「痛到我打牆」，鬼馬的丈夫陳柏宇以另類方式安慰太太：「咁咪好囉，乜都試吓」，但符曉薇稱自己正是不想經歷痛楚才選擇開刀，結果現在仍需受宮縮之痛。

麻醉藥反應強烈 只能用嘴巴呼吸、肌肉疼痛

進入產房進行手術需注射麻醉藥，符曉薇說注射麻醉藥後反應強烈，首先鼻子難以呼吸，唯有依靠嘴巴呼吸，隨後出現肌肉疼痛，「痛到好似一路俾人打咁」，但最終成功誕下Audrey。能夠見證Audrey出世的一刻，符曉薇表示非常開心，隨即而來的卻是嘔吐和發冷，「成個人震晒」，不過回病房睡一會兒後醒來，感覺舒服許多。符曉薇最後稱Audrey給自己帶來一個很好的經歷，「媽咪一定會好好咁愛錫你」。

按圖即睇分娩的三種訊號

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根據香港家庭計劃指導會，分娩的訊號有三種，包括陣痛、見紅和穿水。

陣痛



子宮有規律地收縮，使腹部產生強烈的緊繃感。早期的陣痛感覺有點兒像經痛，最初每隔10至15分鐘發生一次，每次持續大約30至60秒；在陣痛活躍的階段，則每隔2至3分鐘一次，每次持續大約60至90秒，而陣痛的程度及子宮收縮時間漸增。這種有節奏且不受控制的疼痛一旦開始，就只有在胎兒出生後才會停止。

見紅



陰道有少量帶血的黏液流出，這些黏液呈粉紅色、棕色或因子宮頸的微絲血管破裂而呈血紅色。這意味着子宮頸已擴張，是分娩的明顯徵兆。

穿水



羊膜穿破，陰道有透明的胎水不自控地流出。

這些訊號的出現是沒有先後次序的，甚至可以同時出現。無論如何，只要有其中一種訊號，孕婦都應立即入院，最好有丈夫或親友陪伴在側。

正常分娩過程需12至14小時 可分爲三個階段

對於初產婦來說，分娩是一個既難忘又奇妙的歷程，正常分娩過程約需12至14小時，可分為以下三個階段。

階段1：從分娩的徵象開始至子宮頸完全擴張至10厘米。分娩徵象包括陣痛、見紅和穿水。

階段2：從子宮頸完全擴張至嬰兒經陰道娩出，離開母體。

階段3：從嬰兒出生後至胎盤娩出。到了這階段，整個分娩過程已完成。

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