大阪親子遊7日6夜：直擊CHIIKAWA京都店+堺祭 開箱兩間酒店家庭房

關西親子自由行｜行程紀錄了十月中旬的大阪京都行程，7日6夜鐵道遊，遊走京都市區名勝，例如鴨川散步、清水寺及平等院參拜，更到訪具秋季特色祭典的堺市堺祭。而本文更會介紹兩間位於京都及大阪心齋橋附近的家庭友善酒店房型，房間達34平方米以上，適合帶有小朋友的家庭入住。



關西機場入境實測：Visit Japan Web 入境需時一小時

記者於本月14日抵達大阪關西機場，正值中午12時正，人潮源源不絕，雖然早已在Visit Japan Web辦理入境登記，惟大量人潮未能消化，差不多排隊一小時才能入境及提取行李。

網絡上傳聞，網上入境比起紙本入境多於一半時間，而當時網上入境隊伍不停打轉，更高達十列以上，途中更有海關人員查問有否紙本登記入境人士並可轉換隊伍，惟未能看到紙本隊伍長短。

大阪京都親子遊7日6夜行程一覽 第一日 關西機場、搭乘JR西日本HARUKA關空特急直達京都站 第二日 宇治市品嚐抹茶、遊走茶與宇治之町歷史公園體驗刷茶、平等院恬靜風景 第三日 清水寺欣賞京都景色、二年坂三年坂感受京都文化、到八坂神社參拜、Pokémon Center Kyoto（寶可夢中心京都店） 第四日 伏見稻荷千本鳥居、CHIIKAWA京都伏見店、回程大阪難波 第五日 堺市堺祭欣賞抬轎及鐵砲隊實演 第六日 遊走神戶市體驗纜車、香草園、異人館異國文化 第七日 梅田心齋橋購物

第一日交通攻略：關西機場直達京都站！JR西日本HARUKA特急購票與行李貼士

抵達大阪關西國際機場（KIX）後，如要到京都車站需要搭乘 JR 西日本的「關空特急 HARUKA（はるか）」，可以即場購票或者先在旅遊網站購票，車程所需75至80分鐘。

如有攜帶嬰兒車或多個 28 吋大行李箱，購票劃位時應選擇配有大件行李架的指定席車廂（例如靠近車端第 1 排或最後一排座位），能夠收妥大件行李同時，而不影響其他同行乘客的舒適度。順帶一提，車廂內部配備無障礙洗手間與多功能洗手間，方便照顧幼兒之用。

第二日宇治親子遊：茶與宇治之町歷史公園刷茶體驗＋平等院世界遺產漫步

由京都站搭乘 JR 奈良線就抵達宇治站後，車程大概23分鐘，其後可步行 12 分鐘到「茶與宇治之町歷史公園」茶づな Chazuna。這是關西茶文化交流中心，館內除了展示茶的歷史文化，更有多個工作坊供旅客參加，例如和菓子、石印雕刻、石臼磨抹茶與自刷抹茶體驗等等，抹茶體驗當中，0至6歲小朋友只是2,200日圓，成人則是2,800日圓。（可事先到官網購票刷茶體驗）

在專業茶師指導下，小朋友可以體驗轉動石臼將茶葉碾磨成翠綠粉末，再學習使用竹製茶筅於茶碗中刷出綿密茶沫，親身感受日本茶道的樂趣。

茶與宇治之町歷史公園

地址：〒611-0013京都府宇治市兔道丸山203-1



其後，漫步到宇治橋並前往世界遺產平等院，沿路有多間售賣特色手信的店鋪、抹茶麵條及甜品等食肆，路面都較為平坦，推嬰兒車或帶同幼兒均可，不過要注意車輛出入。

如需進入本堂阿彌陀堂（鳳凰堂）前，由於參拜內部需要脫鞋且禁止推車進入，建議家長將嬰兒車停泊在鳳凰堂入口旁的免費停放處，並以揹帶帶同幼童進內，以欣賞國寶阿彌陀如來坐像與金箔壁畫的莊嚴線條。

第三日京都古蹟散步：清水寺、二年坂三年坂、八坂神社！推嬰兒車避開人潮攻略

考驗父母體能挑戰－清水寺，雖然沿路也有無障礙斜坡通道可以方便嬰兒車直達清水寺，不過旅客眾多，以及部份熱門店鋪內外太多旅客停留，推嬰兒車也有不方便之處。建議家長早於7至8時左右搭乘的士到清水寺，避開熱鬧人潮及直達最高點，再慢慢轉到三年坂、二年坂等路段，往下走比起向上走更好。注意：三年坂、二年坂部份路段，也有陡峭石階與碎石坡，要緊拖幼兒避免跌倒。

想到其他地方位置或回酒店的話，三年坂、二年坂部份位置比較近車路、停車場等地，容易截的士到京都其他地區。

如仍有體力的話，更可沿高台寺旁向下行前往八坂神社，兼顧古都風情同時確保隨行幼童的安全。

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Pokémon Center Kyoto（寶可夢中心京都店）

Pokémon Center Kyoto 位於 SUINA 室町，於地鐵四條站／阪急烏丸站經四條通出口直達SUINA室町二樓。當時推出30週年Pokémon公仔，店內大排長龍，結帳排隊需時一小時。建議先排隊結帳，因為隊伍會一直圍繞店內多個角落，邊排隊邊選購均可。

地址：地鐵四條站/阪急烏丸站旁的 SUINA室町大樓 2樓

營業時間：10:00 – 20:00



第四日：伏見稻荷千本鳥居、CHIIKAWA京都伏見店、京都回大阪交通

第四天早上從酒店退房後，把握時間到伏見稻荷大社的千本鳥居！有些人說，如果想在伏見稻荷大社的千本鳥居拍照，建議早上到訪。

搭乘京阪電車到伏見稻荷駅，出站已經看到熱鬧人潮，沿路更有多間熱食店、手信店，沿人潮走路便能到達伏見稻荷千本鳥居。而人氣CHIIKAWA京都伏見店更於途中顯眼位置，不過店鋪不算大而且旅客眾多，選購時都有點不方便，幸好排隊隊伍流動較快，半小時內已能結帳離開。

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未到千本鳥居，已看到沿路有多間餐車小食，一家人可以先進進食再上千本鳥居。這裡階梯繁多，極耗體力，幸好階梯較闊而深，較為容易走路。

其後從京都車站回程到大阪難波，有4條路線往返新大阪、梅田等地，其後可轉到酒店附近車站。如果有太多行李或有嬰兒車，想最快最舒適但同時最貴方法，就是在京都車站搭新幹線到新大阪站，然後轉乘的士到酒店。如果是大型車的話，可能有額外收費，而行高速公路也有另類收費。

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阪急「京TRAIN雅洛」與近鐵「AONIYOSHI」觀光列車開箱

1）阪急電鐵「京TRAIN雅洛」京とれいん 雅洛

行駛區間：大阪梅田 ⇄ 京都河原町（中途停靠：十三、淡路、桂、烏丸）

行車時間：單程約 43 分鐘

票價：無需預約，只需支付普通車資 410 日圓（兒童 210 日圓）

行駛日：僅於週六、週日及國定假日行駛（每日往返共 4 個班次）

車廂特色：全車 6 節車廂分別以日本「春夏秋冬」與傳統庭園為主題設計：

1號車（秋・楓）與 6號車（早春・梅）：採用榻榻米對面座席與流水/梅花圖案。

2號車（冬・竹）：車內設有日本枯山水庭園與雪見障子風格。

3號車（春・櫻）與 4號車（夏・葵）：單人面窗觀景座位。

5號車（初秋・芒草）：營造京町屋坪庭風格。

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2）近鐵觀光特急「AONIYOSHI」あをによし

行駛區間：大阪難波 ⇄ 京都 ⇄ 近鐵奈良

（註：每日僅第1與第8車次往返大阪難波）

行車時間：京都至大阪難波或近鐵奈良約 34至75 分鐘不等

票價：需支付普通車資、特急費用、特別車廂費用（例如雙人座位成人約 2,270 日圓起，採套位販售）

行駛日：每週四停駛，其餘每日營運（每日 8 個班次）

車廂特色：以古代平城京的「優雅高貴」為設計概念，車內提供專屬服務員、免費 Wi-Fi，並可品嚐車內限定原創甜點與精釀啤酒。

+ 1

第五日大阪堺祭盛事：欣賞鐵砲隊實演與布團太鼓巡遊！帶小朋友觀賞必備降噪耳罩

每逢十月第三個週末都會舉行堺祭，是大阪具歷史的秋季傳統盛事，當天到場支持盛事的日本居民比旅客還多，如需攜帶嬰兒車，建議只在場邊經過，不建議擠入去人頭湧湧的路線。

堺祭活動官網早已清晰標示了餐飲、活動區域、熱食區等等。整個活動最受矚目的，當然就是火繩槍實演（鉄砲隊演武），以及動用數十名壯丁肩扛前進的巨型布袋太鼓台巡遊。不過要提點的是，火繩槍發出的巨大爆鳴聲極具震撼，如需帶小朋友前往，不要靠近第一排觀賞，以及要先為兒童準備降噪耳罩。

從難波站出發，不論先到堺東或堺站都可以，表演舞台、熱食區由堺東延伸到堺站之間的道路，如不想錯過當日祭典所有活動，建議先細閱大會地圖以及即時地圖導航。由難波出發，選擇到堺東南海高野線或堺站南海本線，車程只需10分鐘。

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第六日神戶一日遊：布引空中纜車、香草園、異人館異國風情！親子景點行程規劃

如果已經到訪海遊館、萬博紀念公園、動物園這些名勝，不如到梅田轉乘JR神戶線、阪急神戶線或阪神本線到神戶(三宮)，車程由21分鐘至31分鐘不等，視乎選擇的路線。神戶兼備自然景觀與異國風情，例如可以從新神戶站旁的纜車山麓站搭乘「神戶布引空中纜車」直達山頂站，山頂那邊有「神戶布引香草園」，欣賞美景同時有餐廳用膳。

其後搭纜車往返，可到異人館欣賞異國文化，例如風見雞之館的紅磚外貌、萌黃之館淡綠色外牆、英國館收藏外國官員的珍貴收藏及異國生活古董。

+ 4

第七日大阪購物行程：梅田Chiikawa Land、Pokémon Center Osaka、任天堂旗艦店掃貨攻略

梅田心齋橋購物熱點多不勝數，如果要帶小朋友的話，不如先到梅田看看Chiikawa Land 大阪梅田店或者Magical Chiikawa 梅田 HEP FIVE 店！Chiikawa Land 大阪梅田店門口有穿著大阪章魚燒 Tako造型服裝的角色立牌與打卡位，周邊或角色商品跟京都店不一樣，而這裡更有島二郎公仔，不過最新賽蓮盲盒已經售罄了。當日也要排隊結帳，不過只需半小時便可結帳離開。

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地址：阪急三番街 南館 B1F

營業時間：10:00 – 21:00



到梅田也要到Pokémon Center Osaka，同層還有更有官方旗艦店 Nintendo Osaka！

地址：大阪府大阪市北區梅田3-1-1 大丸梅田店13F

營業時間：10:00 – 21:00



京都住宿開箱：Premium Apart MONday Kyoto Gojo！40平方米家庭房、洗乾衣機、廚房設備齊全

當初看到有家庭房及達40平方米就預訂了，4個人有足夠空間走動以及可以打開所有行李。房型可選城市景觀，有機會看到京都塔。而且床的安排則視乎房型，備有雙人床、單人身或梳化床等等，基本上任何備品（可大堂提取）也齊備，不過房內只提供睡袍，未有兩件式睡衣。

洗手間與浴室分開的，而浴室內有洗乾衣機（洗衣30分鐘，乾衣可選擇30分鐘至兩小時。當時溫度約13至23度，短袖、薄外套、麻質或棉質長褲，乾衣功能能夠將衣物乾透。

房間內有提供兩支樽裝水（大堂可斟水）、微波爐、雪櫃等，廚具煮飯、智能電視看youtube或本地電視台等等。大堂有咖啡機、熱水供應，小朋友需要沖奶皆可。

住宿稅另計（按人頭收取），房價4人3晚不超過90,000日圓，建議到官網預訂，或有早鳥優惠或會員優惠價。

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Premium Apart MONday Kyoto Gojo

日本京都市下京區鹽竈町387-1

• 距離京都市營地鐵烏丸線「五條站」1號出口步行約 5 分鐘。

• 距離京阪本線「清水五條站」3號出口步行約 5 分鐘。



大阪心齋橋 ESLEAD HOTEL 開箱：34.8㎡家庭房、洗衣機與免費行李寄存

當初看到有家庭房且房間可達34.8平方米就預訂了，而4個人同時走動也有足夠空間，更重要的是可以打開所有行李整理手信或提取日用品。房型可以是4張單人床或2張雙人床，基本上任何備品（可大堂提取）也齊備。

重點是，洗手間與浴室分開的，而浴室內有乾燥功能及洗衣機（免費提供洗衣液），當時溫度約13至23度，短袖、薄外套、麻質或棉質長褲，衣物掛在浴室內一整晚已乾透了。房間亦提供兩件式睡衣，有需要可以使用。

房間內有淨水器、微波爐、雪櫃等，廚具煮飯、智能電視看youtube或本地電視台等等。部份分店大堂有咖啡機、熱水，如需要熱水的話，可參考其他酒店分店。

退房後，可以免費自助寄存行李，非常方便。住宿稅另計（按人頭收取），房價4人3晚不超過90,000日圓，建議到官網預訂，或有早鳥優惠或會員優惠價。

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大阪心齋橋 ESLEAD HOTEL

大阪府大阪市中央區島之內 1 丁目 21-8

• 交通方式：長堀橋站 6號出口步行約 2 分鐘

