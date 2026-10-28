食物安全｜未開封意粉驚現數十隻穀牛 必學4招防蟲保存法免中招

意粉穀牛｜近日有網民在Threads分享購買意粉後發現穀牛的經歷，即使包裝尚未開封，亦有機會出現蟲害，令不少人直呼崩潰。不少人好奇穀牛為何會出現在未開封的意粉中，本文章整理了穀牛出現原因以及選購、保存意粉時的注意事項，讓大家吃得安心。



大批網民分享中招經過 未開封意粉亦藏蟲

近日有網民在Threads分享意粉出現穀牛的經歷，影片中不下數十隻穀牛在未開封的意粉包裝內移動，引起不少人關注。

大批網民表示自己亦有類似經驗，在超市選購意粉時，已發現未開封的包裝內有黑色小蟲。亦有人回家取出意粉準備煮食時，才發現有大量穀牛爬出來。除了意粉本身，有網民更發現蟲子藏在意粉的紙盒包裝內，反映即使食品尚未開封，亦不能完全排除蟲害風險。

網民在Threads分享購買意粉後發現穀牛的經歷

穀牛入侵原因 蟲卵或早已藏於穀物原料

穀牛又稱米象，是常見的穀物害蟲，主要以穀物為食。根據食物安全中心資料，米、粟米、小麥及燕麥等穀物及其製品，均有機會受到蟲害侵擾。蟲害可能在農作物收成前或貯存期間已經出現，並隨原料進入生產線。由於蟲卵體積細小，難以用肉眼察覺，因此即使意粉已經包裝，仍有可能出現穀牛。此外，穀牛亦可能在運輸、零售或家居貯存期間進入包裝。

意粉預防穀牛4招 選購及保存要注意

1. 購買前檢查包裝

選購意粉時，應留意包裝是否完整，有沒有破損、孔洞或封口不妥等情況，同時檢查包裝內有沒有可見的蟲子、幼蟲或異常碎屑。若發現包裝有異常，便不應購買。

2. 選擇適量購買 避免囤積

購買意粉時，可按實際需要選擇分量，避免一次過購入大量意粉並長時間存放。若囤積過多，穀牛從卵有機會變成成蟲並孵化更多卵。即使食品仍在食用期限內，亦應在煮食前檢查有沒有蟲害或其他變質跡象。

3. 開封後放入密封容器

意粉開封後，應放入清潔、乾爽及密封的容器內保存，避免直接以已開封的原包裝長期存放。容器宜選用玻璃、金屬或較堅固的密封容器，減低害蟲進入及擴散的機會。

4. 存放於陰涼乾爽處 定期清潔廚櫃

意粉應存放在陰涼、乾燥的地方，遠離高溫及潮濕環境。平日亦應定期檢查廚櫃內的米、麵、穀物及其他乾貨，清理食物碎屑，並留意有沒有蟲子、幼蟲或包裝破損等情況，以免蟲害擴散至其他食品。