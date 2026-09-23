食物安全｜廣州清遠被揭用硫磺熏筍 二氧化硫超標恐致記憶力衰退

近日，內地網紅「漁獵齊哥」揭發廣東清遠有黑心商家非法加工，使用硫磺熏製竹筍。當局接到通報後檢查，證實事件屬實，並進行緊急追查。據悉經硫磺加工後的竹筍，其二氧化硫含量高出標準幾十倍，長期進食可導致肝臟受損、呼吸困難等候遺症，而小朋友食用更會影響腦部發展。



廣東清遠硫磺熏筍 致癌物超標幾十倍

曾揭發甲醛白菜的知名內地網紅「漁獵齊哥」於9月18日前後在抖音發佈影片，指廣東清遠部分地區有非法加工場利用工業硫磺熏製竹筍。影片中稱在7月收到網民線報，因而展開調查。

團隊抵達廣東肇慶後，連夜開車跟蹤兩輛收購鮮筍的貨車，一路追蹤至清遠市山溝深處的偏僻據點。團隊使用無人機拍攝情況，片中可見樹林搭有簡易棚架，加工場附近一帶植物枯死，並冒出白色二氧化硫煙霧。

加工場擺滿一包包的硫磺，而現場工人使用兩層膠袋包裝竹筍，相信是為了讓二氧化硫更好地被吸收。檢驗後發現此次涉事地下工場檢測出二氧化硫的殘留量高達 4860 mg/kg，但根據《國家食品安全標準》，竹筍類製品的二氧化硫殘留量法定上限最高為 200 mg/kg，已大幅超出法定標準 23.3 倍。

而團隊亦親自拆開一袋經硫磺熏製的竹筍，並表示經硫磺漂白的竹筍亦異常白皙，而且帶有刺鼻的硫磺味，呼籲大家切勿食用。

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清遠政府緊急追查 有市民感到擔憂

清遠市市場監督管理局證實網傳情況屬實，已聯同公安與農業部門展開緊急追查。執法人員第一時間突擊搜查了相關地區的偏僻山溝，當場查扣所有涉案竹筍，並截查了片中出現運送竹筍的貨車，涉案人員採取強制措施。目前政府正透過物流網絡追查其他流出的毒筍去向。

儘管官方迅速行動，許多市民與網民依然感到不安。有市民擔憂隨著時間流失，加上醃製後的酸辣味會徹底遮蓋異味，導致消費者根本沒辦法察覺硫磺味。

二氧化硫對人體的害處

二氧化硫是一種具有強烈刺激性氣味的無色氣體，一般人若吸入過量二氧化硫，會損害口腔、食道及胃腸黏膜，引發嘔吐或腹瀉等腸胃不適症狀。當中成份會破壞體內維生素B1，影響神經和消化功能，出現記憶力減退和疲倦等症狀。長期低濃度接觸則可能削弱肺腎功能，增加患上慢性呼吸道疾病的風險。

而相較於成年人，二氧化硫對小童的健康威脅更為嚴重。由於兒童處於發育階段，相同濃度下的吸入損害會被顯著放大。兒童暴露於二氧化硫環境中，由於呼吸道較窄，極易引發或加重喘息、哮喘發作，並大幅增加患上急性支氣管炎與肺炎的機率。另外，長期吸入過量會破壞腦部發育，可導致注意力不足、情緒不穩，嚴重可致神經炎。而缺乏維他命B1會導致消化不良，影響體重及身高發展。