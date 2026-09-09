兒童食物安全｜內地爆紅零食「可食用課本」藏隱患官方促全面禁售

網紅零食食安問題｜新學期開始，內地中小學突然興起一款標榜「吃掉知識」的網紅零食。這款零食以「可食用課本」為賣點，吸引大量學生及家長購買，但官方隨後發出緊急呼籲，指產品存在食品添加劑超標及非食品級印刷等嚴重風險，要求全面下架。



內地中小學突然興起一款標榜「吃掉知識」的網紅零食。

課本造型零食校園爆紅

據內地媒體《南方都市報》報道，該款零食在多個網購平台熱銷，外觀高度還原中小學語文、數學及英語等學科的課本與試卷。產品拆開後，是一張張印有目錄與課文插圖的糯米紙，部分套裝更配搭跳跳糖一同發售。

單個產品售價約5元人民幣，套裝售價則介乎15至39元不等。不少家長反映子女覺得好玩，亦有學生表示透過「吃掉作業」能帶來減壓效果，藉此宣洩繁重的學習壓力。

產品拆開後，是一張張印有目錄與課文插圖的糯米紙，部分套裝更配搭跳跳糖一同發售。

產品售價約5元人民幣，套裝售價則介乎15至39元不等。

官方警告暗藏食安隱患

廣州市市場監管部門隨後發布食安通報，指出這類「可食作業類食品」暗藏衛生危機。當局調查發現，這類食品往往添加了過量的色素及甜味劑。

部分批次甚至採用了不符合安全標準的非食品級工藝進行圖案印刷，孩童進食後容易引發腸胃不適，長期食用更會加重身體的代謝負擔。

當局勒令校園周邊禁售

針對這類新興的獵奇食品，監管機構呼籲家長與學生切勿盲目跟風購買，當局亦要求校園周邊的商戶立即展開自查，嚴禁採購或銷售來源不明的劣質產品。