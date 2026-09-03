食物安全｜越南進口雞蛋驗出除害劑超標　食安中心下令停售回收

雞蛋是每個家庭及小朋友日常必不可少的營養食材，但家長選購時要留心！食物環境衞生署食物安全中心周三（9月2日）公布，一個由越南進口的鮮雞蛋樣本被驗出除害劑「氟蟲腈」殘餘量超標逾一倍。食安中心已即時指令涉事進口商停售、下架及展開回收，並暫停涉事越南農場的雞蛋進口。



食安中心表示，透過恆常食物監測計劃，於進口層面抽取該批越南雞蛋進行檢測。結果顯示，樣本中殘留的除害劑「氟蟲腈」（Fipronil）含量為每公斤0.044毫克，超出法例最高准許含量每公斤0.02毫克的上限標準。其餘除害劑檢測結果則屬滿意。

涉事產品資料：

產品名稱：雞蛋

來源地：越南

進口商：富國拓展有限公司

生產農場：QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company

生產日期：2026年6月

中心已即時知會涉事進口商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品全面停售、下架及回收。市民如欲查詢相關產品的回收安排，可於辦公時間內致電該進口商。發言人強調，若有足夠證據，中心會依法提出檢控。

食安中心即時暫停涉事農場進口 實施全扣檢措施

調查發現，涉事批次雞蛋來自越南農場「QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company」，食安中心已即時暫停該農場的相關雞蛋進口許可。

為保障市民健康，食安中心已採取預防性嚴格措施：由即日起，所有由越南進口的雞蛋在抵港時均須全數扣留檢驗，待化驗結果合格滿意後，方可予以放行並流入市場出售。中心亦已就事件聯絡越南當局並通知本港業界，呼籲業界立即停止使用或出售該批受影響產品。

過去抽檢千個樣本全合格 籲向可靠商戶採購

根據食安中心資料顯示，由2024年至今年8月期間，中心共抽取超過1,000個鮮雞蛋樣本作各項化學（包括氟蟲腈）檢測，當時所有樣本均順利通過測試。食安中心建議市民從可靠來源採購雞蛋及蛋類製品。