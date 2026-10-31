調查揭近3成SEN學童曾自傷 情緒失控勿只帶離現場家長應對成關鍵

協康會與香港浸會大學早前進行「SEN學童自傷警號調查」，發現100名特殊教育需要（SEN）學童中，有29人曾出現自我傷害行為，有逾半數出現情緒或社交問題。研究亦發現，家長的情緒健康，以及處理子女情緒的方式，與學童自傷風險有密切關係。



近三成SEN學童曾自傷 撞擊及拍打自己最常見

協康會聯同浸會大學社會工作系，於去年4月至今年年初進行「SEN學童自傷警號調查」，一共收集了100個SEN家庭的資料。研究對象的年齡介乎6至18歲，當中涵蓋自閉症譜系障礙、專注力不足／過度活躍症（ADHD）、特殊學習困難及言語障礙等類別。

調查發現，有29%學童曾出現自我傷害行為，另外有53%在情緒功能方面出現風險，51%則在社交方面出現風險。

研究參考了國際常用的「自傷陳述量表」（Inventory of Statements About Self-Injury），自傷行為包括咬傷、抓傷或拍打自己，以及用身體撞擊硬物等行為。曾經自傷的29名學童中，約58.7%曾撞擊或拍打自己，34.5%曾咬傷、掐傷或嚴重抓傷自己，另外有31%曾透過摩擦皮膚傷害自己。

浸會大學社會工作系助理教授莊曉宇指出，SEN學童出現自傷行為，未必只是一般人眼中的問題行為。當他們感到挫敗、有情緒困擾、有溝通障礙或面對感官壓力，可能會透過自傷來表達。因此在處理自傷問題時，需要理解孩子背後的情緒需要。

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子女情緒失控即帶離現場 不利學習調節情緒

研究進一步分析影響兒童自傷風險的因素。結果顯示，兒童年齡愈大，出現自傷行為的風險相對較低；若家長經常採用「行為脫離」及「過度思慮」等應對兒童負面情緒的方式，與兒童較高自傷風險顯著相關。

所謂「行為脫離」，是指當兒童情緒出現波動時，家長傾向即時帶兒童離開現場或避開刺激源，例如兒童在商場因環境嘈雜而情緒失控，家長立即帶離現場；而「過度思慮」則指家長反覆聚焦於負面事件或不愉快經驗，容易令兒童持續停留在負面情緒之中。莊曉宇認為，雖然這些做法往往出於保護子女的動機，但若長期採用，可能會對兒童的情緒處理能力產生負面影響。

研究亦發現，家長愈願意和兒童一起主動尋求支援，包括向家人、朋友、同路人或專業人士求助，與兒童自傷風險較低相關。結果反映，家庭並非單靠家長一己之力承擔照顧責任，而是需要建立支援網絡，共同支撐家庭面對挑戰。

家長情緒健康同樣重要 主動求助有助降低風險

此外，家長的心理健康及幸福感，是保護兒童的重要因素。分析顯示，家長幸福感愈高，其子女的生活質素亦愈佳，而兒童生活質素愈高，有助減少自傷行為。換言之，家長的幸福感可能透過提升兒童生活質素，間接發揮保護作用。

進一步分析顯示，幸福感較高的家長，普遍較願意尋求支持、重視教養反思，並具備較豐富的優勢管教知識。研究指出，家長的情緒健康不只是個人福祉議題，更與子女的情緒發展及行為表現有直接關聯，因此支援家長同樣是支援SEN兒童的重要一環。

莊曉宇認為，家長不應只聚焦於孩子的不足，可以幫助發掘他們的正面特質，例如創造力、責任感或其他優點，並善用這些能力助孩子面對挑戰。當家長以更全面的角度理解子女，便能更易建立互信和連結。

浸大研發家長情緒支援程式 預計明年初推出

浸會大學研發手機應用程式「心晴伴遊」。應用程式以家長經常面對的七大負面情緒為題，提供專業心理教育、應對策略及放鬆練習，讓家長在照顧兒童之餘，亦關注自身心理健康。

程式設有每日情緒記錄、生理狀態追蹤及提醒功能，協助家長持續瞭解自身情緒變化；同時提供心理健康資訊、情緒急救技巧、正念與放鬆訓練、感恩練習及資源支援網絡等內容，協助家長建立更有效的情緒調節能力。

項目預計於今年11月初展開研究，招募90名育有SEN學童的家長試用，預計於2027年初正式推出。