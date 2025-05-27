SEN｜他們不是曳！比起嚴格管教　教育特殊兒童應先「停做一事」

根據聯合國世界衛生組織統計，發展遲緩兒童發生率為6%~8%，台灣6歲以下兒童發展遲緩通報數則僅佔4.3%，接受療育者則更僅有2.7%，顯示許多有發展遲緩狀況的孩子尚未接受評估或療育。台灣衛生福利部保護服務司張秀鴛司長呼籲，每位孩子都有不同特質，特殊需求孩子只要盡早發現，妥善運用相關醫療、教養資源，未來的發展也能跟一般孩子一樣，別讓孩子困在症狀中，盡早尋求協助，陪伴孩子走出特殊需求症狀的迷霧。



看見特殊兒少的真實需求 不是打罵就能解決問題

在兒少保護實務工作中，常見許多個案，因家長不願面對兒少的特殊狀況，或對發展遲緩、特殊身心狀況的辨識不甚理解，以致對孩子有不合理的期待，並且在孩子無法達成父母的期望時，透過打罵等方式管教，相信只要嚴格管教，孩子就會進步、達成家長的要求。

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特殊需求兒少教養困境 家庭與學校間的雙重挑戰

另有些孩子雖已經診斷出有特殊需求，如何照顧及教養特殊需求兒少，對家長而言是天天需面對的難題；以注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD）來說，家長每天忐忑的打開老師寫滿紅字的聯絡簿、接到學校來電就擔心孩子是不是在學校又闖禍，家長還得面對來自其他家人、長輩責備不會照顧孩子，孩子不乖只要打了就會乖等，在在讓照顧者承受沉重的照顧壓力與挫折。

孩子教養不孤單 建議從生活作息與親師合作做起

台灣臨床心理師金融建議，家長建立孩子固定作息與規律生活，跟ADHD的孩子對話指令簡單清楚、一次只說一件事，運用正向鼓勵方式降低挫折感；北市西區特教資源中心顏瑞隆主任分享，與學校溝通須建立互信基礎，盡量參與及支持孩子的學校生活，使家庭與學校的教養策略具一致性，並透過每日親子小時光等建立良好的親子關係。

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