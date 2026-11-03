易潔鑊5大警號要換新 隨時釋出有害物質 附6大保養技巧提升耐用度

易潔鑊是不少家庭廚房的必備工具，除了能減少食物黏底的情況，清洗時亦相對方便。不過，易潔鑊並非可以永久使用，若日常使用及清潔方法不當，容易令表面塗層受損，或有機會產生健康風險。以下整合5大更換警號、6個保養貼士及正確清潔方法，家長不妨留意。



易潔鑊需替換5大警號 出現一個就必須替換

1. 塗層出現明顯刮痕

易潔鑊表面若出現明顯刮痕，尤其是較深的刮痕，代表塗層可能已經受損。若刮痕範圍擴大，甚至露出底層金屬，便代表易潔鑊的保護層已受到破壞，應立即更換。

2. 表面塗層開始剝落

若發現鑊面有細小碎片脫落，或出現局部塗層缺失，代表塗層已經失去完整性。烹煮時，脫落的碎片有機會混入食物，因此不宜繼續使用。

3. 鑊面出現氣泡或隆起

正常的易潔鑊表面應保持平滑，若發現局部位置出現氣泡、隆起或不平整，可能代表塗層與底層之間已經出現分離，增加塗層剝落的機會，建議停止使用。

4. 鑊面出現明顯變色

若易潔鑊表面出現不尋常的變色，例如局部發黑、變黃或出現斑駁痕跡，而且清潔後仍然無法去除，便要留意是否與長期高溫加熱或塗層損耗有關。若同時發現表面塗層磨損，便應立即更換。

5. 食物經常黏底難以煮熟

若過去煎蛋、煎魚都能輕易翻起，近期卻經常出現食物黏底、煎焦的情況，即使清潔乾淨後仍沒有改善，可能代表防黏效能已經下降。若同時發現表面塗層磨損，便應立即更換。

易潔鑊塗層受損恐攝入化學物質

部分易潔鑊採用聚四氟乙烯（PTFE）作為防黏塗層，若塗層因磨損而脫落，細小碎片有機會混入食物，成為微米或納米級塑膠顆粒。

此外，部分易潔鑊在製造過程中可能殘留全氟及多氟化合物（PFAS），或塗層本身屬於含氟聚合物。這類物質種類繁多，部分PFAS在研究中被發現與肝臟損傷、免疫系統功能改變、荷爾蒙干擾及生殖健康問題等有關。

兒童正處於身體及免疫系統發育階段，長期接觸某些PFAS可能與免疫反應、荷爾蒙調節及發育問題有關。所以家長應避免繼續使用塗層嚴重受損的易潔鑊，減少不必要的接觸。

易潔鑊保養6招 正確使用延長壽命

1. 避免大火煮食

使用易潔鑊時應以中小火為主，避免長時間使用大火，以免鑊面溫度過高，影響塗層的耐用程度。尤其不宜將空鑊長時間放在爐頭（爐灶）上加熱，以免溫度急速上升。

2. 避免使用金屬鑊鏟

金屬鑊鏟、叉子及其他尖銳廚具容易刮傷易潔塗層，建議改用木製、矽膠或耐熱塑膠製造的廚具，減少烹煮時對鑊面的磨損。

3. 使用柔軟海綿清潔鑊面

清潔易潔鑊時，應選用柔軟海綿或軟毛刷，避免使用粗糙百潔布、鋼絲刷等工具，以免摩擦力過大而刮花表面塗層。即使遇上頑固污漬，亦不應大力擦洗，以免加速塗層磨損。

4. 避免使用刺激性或酸性清潔劑

清潔易潔鑊時，應選用溫和的中性洗潔精，避免使用強酸性、強鹼性或含腐蝕性成分的清潔劑，並避免長時間浸泡。若遇上難以清除的油污，可先以暖水浸泡軟化，再輕輕擦拭。

5. 避免熱鑊直接沖冷水

剛煮完食物的易潔鑊溫度仍然很高，若立即用冷水沖洗，可能因急速冷熱變化而令鑊身變形，亦會增加塗層受損的風險。建議先放置一旁，待自然降溫後才清洗。

6. 避免長時間存放食物

不建議將煮好的食物長時間留在易潔鑊內，尤其是番茄、檸檬等酸性食物，長時間接觸可能影響部分塗層。完成烹調後，應盡快將食物轉移至合適的餐具或保鮮盒。

易潔鑊清潔4步驟 去除油污不傷塗層

1. 待易潔鑊自然降溫

煮食後先將易潔鑊放在一旁，待溫度自然下降，切勿立即用冷水沖洗，以免鑊身因溫差而變形。

2. 以暖水浸泡軟化污漬

若鑊面有食物殘渣或油污，可先加入適量暖水及洗潔精，浸泡約15至30分鐘，讓黏附在鑊面的污漬慢慢軟化，減少後續刷洗時所需的力度。

3. 用柔軟海綿輕輕清洗

使用柔軟海綿或軟毛刷，配合中性洗潔精輕輕擦拭鑊面，避免使用鋼絲刷、粗糙百潔布或具研磨性的清潔工具，以免刮傷塗層。

4. 沖洗乾淨並抹乾

最後以清水徹底沖走洗潔精及污漬，再用乾淨的軟布抹乾鑊身，避免水分長時間殘留。

若遇上較頑固的油污，可先以暖水浸泡，並使用梳打粉及暖水輔助清潔，切勿用力刷洗。