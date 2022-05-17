洗廚具貼士｜琺瑯鑄鐵鍋保養有法　不可碰撞、擦洗　更要留意溫差

外觀五彩繽紛、儲熱效果佳的琺瑯鑄鐵鍋，是許多人心中的夢幻鍋具！不過，琺瑯鑄鐵鍋在使用時，有一些須特別留意的細節，如不小心，可能會損壞鍋具、影響使用安全！



內外雙材質 打造琺瑯鑄鐵鍋的特色

台灣海洋大學食品科學系陳建利助理教授表示，鑄鐵鍋是生鐵（含碳量約2～7％的碳鐵合金）所製成的鍋具，擁有良好的儲熱性；琺瑯則是一種耐高溫的玻璃材質。琺瑯鑄鐵鍋就是將琺瑯燒熔後包覆在鑄鐵鍋外成為塗層，可避免鍋具生鏽與食材沾黏。

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琺瑯鑄鐵鍋適用於多種烹飪用途，由於儲熱、保溫效果優秀，特別適合用於燉煮，且能利用餘溫將食材燉煮至熟透入味，達到類似無水鍋的烹調效果，保留食材的原汁原味。

劇烈溫差、碰撞 鋼刷、鐵鏟通通錯！

在爐具的選擇上，一般家庭的瓦斯爐、IH爐、烤箱都能使用琺瑯鑄鐵鍋，但微波爐則無法使用。陳建利提醒，琺瑯鑄鐵鍋表面的琺瑯容易因冷、熱溫差造成收縮而出現龜裂，進而使鑄鐵外露而生鏽。因此，使用鍋具時應把握「冷鍋、冷油、中小火」慢慢加熱，爐火不得大於鍋底底面，且烹煮後的熱鍋須稍微放涼後，才可用溫熱水清洗等原則。此外，也一定要避免將剛用完的熱鍋直接以冷水沖洗、或鍋具從冰箱取出後就直接加熱、直接空燒鍋具等。

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台灣食藥署提醒，琺瑯本身不耐碰撞，雖然不容易像一般玻璃澈底碎裂，但碰撞後可能會讓琺瑯產生看不見的細微裂痕，影響到塗層的保護效果。記得金屬的鐵鏟與廚具，都要避免使用在琺瑯鑄鐵鍋上，以免敲出裂縫或刮傷琺瑯表面，影響鍋具壽命。

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