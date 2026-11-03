孩子手機不離身？家長必學4招預防手機成癮　沒收手機恐適得其反

不少小朋友從小就接觸電子產品，習慣透過手機觀看短片、玩遊戲及瀏覽社交媒體，部分更會出現機不離手的情況，甚至因被要求放下手機而與父母發生爭執。家長若想預防孩子過度依賴手機，除了限制使用時間，亦應從生活習慣及親子互動入手，以下整理4個實用方法。



1. 訂立手機使用規則 避免孩子過度依賴手機

家長應按照孩子的年齡及生活需要，訂立清晰的手機使用規則。家庭可設立無螢幕區域及時段，例如飯廳、睡房及睡前至少1小時，避免電子產品影響親子互動、睡眠及學習。

此外，家長亦可善用手機內置的螢幕使用時間及家長監護功能，管理應用程式使用時限及瀏覽內容。

若孩子已習慣長時間使用手機，家長不宜突然沒收手機，否則可能引起反感及親子衝突，應先了解孩子的需要，再共同商議合理的使用規則。

2. 陪伴孩子使用手機 將網絡內容轉化為學習機會

家長不妨主動了解孩子平日觀看的影片、遊戲及網上內容。例如，與孩子一起觀看科普影片、探索動物知識或學習簡單的手工技巧，再透過提問鼓勵他們分享觀後感及新發現。

家長與孩子共同觀看及討論螢幕內容，有助促進親子交流，亦能加深孩子對資訊的理解。家長亦可藉此引導孩子建構知識，讓手機不再只是消遣工具，而是接觸知識及探索世界的途徑。

3. 家長身教最關鍵 一起建立健康手機使用習慣

孩子容易模仿父母的日常行為，因此家長亦應留意自己使用手機的習慣。若父母經常在用餐、親子活動或與孩子交談時低頭看手機，孩子自然會視隨時使用電子產品為理所當然。

家長應與孩子一同建立健康的使用習慣，而非只單方面要求孩子遵守規則。家長可從日常生活做起，例如用餐時全家不使用手機、親子活動期間將電子產品放在一旁，亦可設定睡前不使用手機的共同規則，透過身教讓孩子學習適時放下電子產品。

4. 增加親子活動 以免孩子視螢幕為唯一娛樂

若孩子的日常生活缺乏其他娛樂，手機便容易成為消磨時間的主要工具。家長可按照孩子的興趣，安排不同的非電子活動，例如閱讀、繪畫、砌積木、桌上遊戲及戶外運動等，讓他們從不同體驗中獲得樂趣及滿足感。

家長可透過親子閱讀、唱歌、手工藝及到公園遊玩等活動，提供螢幕以外的選擇。當孩子能投入現實生活中的社交互動與實體活動時，便能逐步拓闊興趣，擺脫依賴手機娛樂的習慣。

不要過度焦慮 重點是建立健康使用習慣

面對孩子使用手機的問題，家長不必過分焦慮，亦不應將所有螢幕時間視為負面影響。科技已成為現代生活的一部分，關鍵在於孩子能否分辨不同網絡內容，並懂得適時停止使用電子產品。家長應按照孩子的年齡及發展需要，逐步培養其自我管理能力，同時確保手機使用不會影響日常生活。