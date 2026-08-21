兒童健康｜13歲童日玩手機10小時確診兒童脂肪肝　醫教5方法改善

很多人都以為脂肪肝是大人的專利，但其實兒童和青少年也可能會得！根據最新研究顯示，孩子若每天使用3C電子用品超過5小時，罹患脂肪肝的風險就會增加2.1倍，甚至還可能影響「肝功能、代謝、成長」。就連久坐也是一大風險，一旦代謝異常，也會間接影響肝臟功能。



台灣初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷，先前曾在門診遇到一個案例，一名13歲男童於暑假時，幾乎從早到晚滑手機、打遊戲，連吃飯也邊看影片，平均每日使用螢幕時間超過10小時。身高160公分、體重72公斤的他，檢查下來肝功能指數異常升高，竟出現「中度脂肪肝」，甚至還有胰島素阻抗的問題。

避免兒童和青少年罹患脂肪肝，醫師提出5大關鍵。（台灣·初日診所）

王律婷提出一份發表在《Pediatric Obesity》的美國研究，其針對731 名12到17歲的青少年進行分析，結果發現，每天看螢幕超過5小時的青少年，有近3成出現脂肪肝現象。即使扣除體重與運動因素，風險仍明顯偏高，甚至比螢幕時間使用較少的青少年高出2.1倍。

王律婷說，很多家長以為脂肪肝是大人病，但其實兒童及青少年罹患的比例也在逐年上升，尤其是「長時間久坐、缺乏運動、高油高糖飲食」的人，會讓肝臟脂肪堆積，進而增加罹患肝病風險。她建議，家長可從五方面著手幫助孩子遠離脂肪肝，

1. 彈性安排3C時間

2. 鼓勵每天至少1小時活動

3. 飲食減糖減油

4. 避免邊吃邊滑

5. 維持充足睡眠



這都是很好的方式。

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