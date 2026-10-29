陪孩子卻狂滑手機？專家警告恐損親子關係　倡每日5分鐘全心陪伴

現代父母不是不愛孩子，而是焦慮、工作與手機讓注意力不斷離開當下。心理師提醒，真正的陪伴不是「人在孩子身邊」，而是能專心看見、聽見孩子。陪伴不求完美，而是一次次讓孩子感受到「我被看見」。



「我有好好陪孩子嗎？」這是許多家長的疑問，和自責的心聲。下班回家陪孩子吃飯、寫功課、洗澡，甚至週末帶孩子出門，但在陪伴的過程中，手機不斷跳出訊息，腦中還惦記著工作。看似一直都在孩子身邊，心理卻可能早已跑到很遠的地方。

現代父母「無法專心陪孩子」，未必只是因為不夠愛孩子，而是生活中的焦慮、資訊與科技，讓我們越來越難停留在當下。而孩子真正需要的，往往不是一個什麼都替他安排好的父母，而是一個願意看見他、聽見他，而且真的對他的存在感到有興趣的大人。

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家長不是不愛孩子，而是焦慮讓我們一直活在「未來」

很多父母都希望給孩子最好的成長環境，因此會不斷關注學習、健康、人際關係與未來發展。孩子今天考不好，父母可能立刻想到升學；孩子不喜歡跟別人打招呼，就開始擔心人際能力；孩子在家裡亂跑、玩得太瘋，也可能忍不住想：「這樣是不是太沒有規矩？」

這些擔心背後，其實都是愛。但當「希望孩子好」逐漸變成「我必須隨時確保孩子不要出問題」，父母就容易從陪伴者變成監督者。

孩子玩遊戲時，父母不是單純看著他玩，而是思考這個遊戲有沒有教育意義；孩子畫圖時，父母急著稱讚作品；孩子跟其他小朋友吵架，父母立刻介入處理。父母的注意力一直放在「下一步該怎麼辦」，反而錯過了孩子此刻正在經歷什麼。

焦慮很容易讓人失去對當下的感受。當父母過度擔心未來，就可能很難單純享受孩子現在的模樣。當我們不斷把現在的行為連結到遙遠的未來，就很難真正看見眼前的孩子。

因此，陪伴孩子的第一步，並不是買更多親子教具或安排更多活動，而是練習問自己：「我現在有沒有真的在這裡？」

手機與工作侵入家庭，「人在旁邊」不代表真正的陪伴

除了焦慮，科技也是現代家庭難以專心陪伴的重要因素。過去工作時間與家庭時間相對容易切開，但現在一支手機就能讓工作訊息直接進入餐桌、客廳甚至睡前時間。

父母可能一邊陪孩子玩，一邊回覆工作訊息；一邊聽孩子說學校發生的事情，一邊查看手機通知。甚至孩子已經說了好幾句話，父母才突然發現自己根本沒有聽進去。

更值得注意的是，孩子其實很容易察覺父母的注意力在哪裡。當孩子說話時，爸爸媽媽一直盯著手機，孩子接收到的未必只是「爸爸媽媽很忙」，而可能是：「我現在說的事情沒有手機重要。」

科技本身並不是敵人。父母也可以利用手機和孩子一起看影片、查資料、分享有趣的內容，科技甚至可以成為親子交流的媒介。真正需要調整的是父母使用科技的方式。例如每天安排一段不看手機的親子時間；吃飯時把手機放到看不到、拿不到的地方；孩子主動跟你說話時，先停下手上的事情，轉過身看著孩子。

這些行為看起來很小，卻是在告訴孩子：「你現在說的話，對我很重要。」

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每天5分鐘「全心陪伴」就能開始練習

如果父母已經發現自己很難專心陪孩子，也不需要因此產生新的罪惡感。因為「我要成為一個永遠專心的父母」本身，就可能變成另一種壓力。

心理學中有一些介入方式，正是希望協助父母重新練習「活在當下」與「看見孩子」。例如父母正念介入，會協助家長注意自己的情緒、想法與當下經驗。另外一種介入方式，是在孩子主導的遊戲中，父母如何更有意識地與孩子互動。

其中一個很實用的概念，就是每天只需要先練習5分鐘的全心陪伴。這5分鐘不需要特別安排昂貴的活動，也不用教孩子任何東西。讓孩子決定玩什麼，父母只需要跟著孩子。孩子拿積木，就看著他怎麼蓋；孩子拿玩偶，就跟著他的故事走；孩子畫畫，就觀察他畫了什麼。

親子關係不是靠一次很盛大的親子旅行建立，而是由大量微小的「我看見你」累積起來。也因此，與其要求自己每天陪孩子一兩個小時，卻一直被手機與工作打斷，不如先從每天5分鐘開始，讓這5分鐘成為真正屬於孩子的時間。

更重要的是，父母也不必要求自己做到百分之百。陪伴的能力和其他能力一樣，需要練習。有時候我們會分心，有時候會不耐煩，有時候明明孩子在說話，腦中卻還在想工作。這些都很正常。當發現自己走神時，只要重新把注意力帶回孩子身上，就已經是在練習。

很多父母會努力替孩子創造漂亮的童年，安排課程、旅行、活動與各種學習機會。但孩子長大後真正記得的，可能不是父母帶他去了多少地方，而是某些非常微小的片刻。有人認真聽他說話，有人看著他笑，有人在他需要的時候給了一個擁抱。

所以，如果問「父母每天究竟要花多少時間陪孩子才夠」，或許沒有一個標準答案。不妨先從一個更簡單的問題開始：今天，你能不能給孩子5分鐘，不看手機、不想工作、不急著教導，也不急著糾正，只是坐在他身邊，好好看看他？對孩子而言，這5分鐘也許比我們想像中更重要。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：為什麼越來越難專心陪孩子？現代父母不是不愛孩子，焦慮、工作與手機，讓注意力不斷離開當下】