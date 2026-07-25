孩子暑假沉迷手機晚睡晚起？專家教制定時間表引導建立規律生活

每逢暑假，不少家長迎來另一種「高壓期」。孩子晚睡晚起、三餐不定時、長時間使用3C產品，不僅容易出現情緒不穩、專注力下降與活動量不足，也增加親子衝突與家庭壓力。



台灣衛生福利部草屯療養院職能治療科職能治療師蕭筠蓉表示，暑假是建立良好生活習慣的重要時機，家長可透過生活安排與感覺統合活動，協助孩子維持規律作息。

暑假建立規律生活 降低親子衝突

蕭筠蓉職能治療師表示，家長可與孩子共同規劃暑假作息表，以圖像或時間表將每天的活動視覺化，包含固定起床與就寢時間、閱讀、學習、休閒、家事及3C使用時段，讓孩子清楚掌握生活節奏，也有助培養自我管理能力。

與其一味禁止孩子使用3C，不如安排有趣的替代活動。即使天氣炎熱無法外出，也可在家利用抱枕搭城堡、設計障礙賽、跳繩、跳跳墊或搬運書本、瓶裝水等遊戲，透過感覺統合刺激增加活動量，同時滿足孩子感官需求，降低對螢幕的依賴。

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家事也是學習 讓孩子建立成就感

蕭筠蓉職能治療師指出，家事並非只是幫忙，更是孩子的重要發展訓練。例如摺衣服可提升精細動作與專注力，擺放餐具有助建立順序概念與責任感，澆花則能培養規律習慣與觀察能力，讓孩子在日常生活中累積自信與成就感。

此外，家長的陪伴與示範也十分重要。比起反覆責備，透過共同討論、適時調整與正向鼓勵，更能建立可長可久的生活模式，讓孩子在玩樂中學習，在規律中成長。

生活有結構 孩子更容易穩定成長

台灣衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，暑假若缺乏適當引導，孩子容易作息失調並過度依賴3C產品。若家長運用職能治療強調的生活化安排與遊戲化活動，不需過度施壓，也能陪伴孩子建立規律生活。當生活有結構、活動有目標，不僅有助孩子健康發展，也能減少親子衝突，讓全家共同度過輕鬆又充實的暑假。

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