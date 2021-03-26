屯門2大好去處│NAMCO Asobi Park PLUS必玩5大園區　平衡車場放電

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-26 12:30

屯門愈來愈多親子好去處！佔地超過 9,000 呎的日本遊戲機中心NAMCO 月初率先登陸屯門市廣場，而場內的的《Asobi ParkPLUS》亦相繼於周四（25日）開幕。《Asobi ParkPLUS》以「Glamping」為主題，分為5大動感親子園區，其中最受歡迎一定是漆彈波波球「Poi Poi Paint Wonder Coloring」，小朋友可以將結合虛擬漆彈的真實波波球投向屏幕，創作出獨一無二的科技藝術作品！絕對是放電好去處！ （攝影：鄭子峰）

屯門 NAMCO《Asobi Park PLUS 》以「Glamping」為主題，並分為5大動感親子園區，包括：「想像之丘」、「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、「小王國」、「Eco Ride」及「創作村」。

NAMCO《Asobi Park PLUS 》分為5大動感親子園區。（攝影：鄭子峰）

按圖即睇5大動感親子園區有咩玩：

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另外，NAMCO 亦引入多款新機種，例如：拍出波波中洞就能得獎的「Bubble Sphere」、挑戰乒乓速度的「Nice Ping Pong」及最吸引小朋友的「JR小火車」，小朋友必玩！60分鐘家庭套票優惠 - $210 (1大1細); $260 (2大1細)

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轉戰平衝車場繼續放電

去完《Asobi ParkPLUS》，意猶未盡的小朋友可以去位於屯門兆禧苑啲平衡車場。基匯資本成立的「民坊」早前翻新了屯門兆禧苑商場，把原本停車場上蓋的球場轉變成逾4.5萬呎的戶外運動共享空間，其中「籃球X平衡車」的特色多用途運動場更是全港首創，設有橙色的平衡車訓練賽道，讓小車手進行訓練或比賽，一嘗風馳電掣的快感。另外，賽道內設有「遊戲地景」，地上印有數字和有關「笑」的文字，大人和小朋友都可以發揮創意，自行主導使用場地的方法。

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地址：屯門湖翠路201號兆禧苑停車場上蓋

開放時間：早上7時至晚上10時

費用：免費（需要預約）

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