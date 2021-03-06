親子玩樂│香港樂高探索中心LEGOLAND開幕　玩盡12大設施全攻略

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

大大小小Lego迷請注意! 位於尖沙咀K11 MUSEA的香港樂高探索中心LEGOLAND DISCOVER CENTRE 終於今日（6日）正式開幕!小朋友不用出國也可以玩到面積3萬平方呎，12個主題玩樂區連餐飲設施及禮品店。 香港樂高探索中心位於尖沙咀 K11 MUSEA，要在最短時間，玩盡最多設施，就要跟住我們的遊園7大攻略。 攝影：黃舒慧、許珞珩 攝錄、剪接：李紫銘

有「樂高超級室內遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積高達30,000平方呎，主要為有 3-10 歲兒童的家庭提供平均 2-3 小時的互動及教學體驗。中心將設有10個不同的樂高主題園區，加樂高咖啡屋及禮品店合共12個設施，位於鬧市尖沙咀 K11 MUSEA地庫一樓，非常方便親子入場玩樂。

10個不同的樂高主題玩樂設施包括:古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高咖啡室及禮品店。要在3個小時內玩盡所有設施，就要先參考以下遊園攻略。

點圖即睇入園攻略：

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點圖即睇其他好玩設施:

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點圖即睇禮品店獨家限定產品:

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*樂園設施之開放時間及安排，按香港樂高探索中心實際決定為準。

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