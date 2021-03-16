復活節好去處｜一家大細BBQ滑草玩超長滑梯　推介5大必去農莊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-16 19:11

還有兩星期就到復活節長假期，各位爸爸媽媽安排好仔女的節目未？疫情下小朋友最好就是親親大自然，家長不妨帶仔女去農莊親親大自然，吸收一下新鮮空氣吧！

不少家長都會帶仔女去戶外親親大自然，趁著復活節，一於和仔女一起去玩一日！今次記者推介的農莊復活節檔期可以預約（截稿前為準），有興趣記得預早預約啦。

小白兔音樂農莊

莊園佔地超過十萬平方呎，大草地超過五千呎，可體驗適合露營，場內有動物欣賞、親親小動物、摸一摸兔子軟綿綿的絨毛，更設有專業工作人員講解的爬蟲館、戶外遊樂設施，木製秋千、大草地、滑草板等，可以自攜食物，亦可BBQ。復活節期間農莊加推「復活節之夜」活動，小朋友可以參與復活節手工工作坊（包括復活節小雞/石頭復活蛋/ 畫畫小賓尼/復活兔眼鏡/復活節吊飾/立體幻彩復活蛋/朱古力復活蛋等等）,記得要先於網上預約。

【按此進入「01空間」以優惠價報名: 一人套票：$198 (原價: $208)、二人套票：$376 (原價: $430)】

+ 78 + 78 + 78

假日農場

假日農場於1992年成立，被稱為香港的原始森林遊樂場，一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施及環保工作坊也十分受歡迎。除了山羊，場內還有龜、兔子、豬、牛等可愛動物。農場致力推動綠色文化，教育參觀人士認識自然生態，加強保護大自然的意識。記得要先於網上預約。

+ 29 + 29 + 29

蝶豆花園

位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等。

+ 29 + 29 + 29

有機薈低碳農莊菠蘿園

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園最近引入全港首次出現的羊駝，四隻羊駝從澳洲引入，大約兩歲半大，體重大約有45公斤，非常可愛溫順，不會攻擊別人。小朋友可以購買飼料餵飼羊駝們，不過羊駝比較害羞，需要慢慢接近，否則有可能受驚跑走呢！小朋友除了可以親親羊駝之外，農莊亦有手工藝工作坊讓大家參加，小朋友可以發揮創意DIY羊駝曲奇餅、羊駝空氣鳳梨瓶景製作、拼貼筆袋/零錢包等等，亦可以親手製作珍珠雪糕菠蘿包及菠蘿特飲等等。

【按此進入「01空間」以優惠價報名: 親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票：一位：$170 (原價: $310)、兩位：$320 (原價: $620)】

另設有 親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票【按此進入「01空間」以優惠價報名: 一位大人 + 一位小朋友：$498 (原價: $876)、兩位大人 + 一位小朋友：$758 (原價: $1,314)】

+ 35 + 35 + 35

禾田喜山

園主是三孩爸爸，每逢周六、日便由港島開車到沙頭角持續兩年，希望建造一個可讓大小朋友輕鬆的種植園地，最後加設了滑草場、養蜂場、燒烤場等，成為一個綜合型的種植遊樂園。雖然投資大，回報少，但園主希望良性循環，提供教育活動，讓住在石屎森林的小朋友可以接觸大自然，在綠帶景觀下盡情放空放電。記得要先於網上預約。

+ 20 + 20 + 20

相關文章：親子玩樂│香港樂高探索中心LEGOLAND開幕 玩盡12大設施全攻略

點圖即睇入園攻略：

+ 73 + 73 + 73

點圖即睇其他好玩設施:

+ 10 + 10 + 10