小二學漢語拼音輸入法惹熱議 教育局：毋須學習拆字減輕學習壓力

教育局早前公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，建議小二學生初步學習以漢語拼音輸入法輸入中文，未有將香港常用的倉頡及速成輸入法列入相關學習要求，引起家長及網民關注。對此，教育局近日於網頁撰文回應此安排，並強調香港的兩文三語政策維持不變。



小二擬學漢語拼音輸入法 教育局：銜接普通話課程

根據教育局公布的《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，小二學生應能初步運用鍵盤，以漢語拼音輸入法輸入中文。課程建議初小學生先學習英文鍵盤輸入，熟悉26個英文字母的標準配置，再逐步過渡至中文輸入。

教育局指出，初小學生均具備初步語音基礎，同時能夠辨認鍵盤上的英文字母。因此，讓學生透過漢語拼音輸入中文，可以將原有的語文知識應用於電腦打字。相較之下，倉頡與速成輸入法需要額外學習一套拆字邏輯，對初小學生而言，等同從零開始學習另一套系統，或會增加學習負擔。至於粵語拼音輸入法，教育局則認為其標音系統缺乏一致性，師生不容易掌握及熟習，因此在課程中選擇漢語拼音作為初步學習中文輸入的方式。

教育局建議課程安排約3節課堂教授輸入法，主要讓學生體驗如何透過鍵盤輸入中文。學生日後仍然可以按個人需要學習其他中文輸入方法。

強調兩文三語政策維持不變 安排以學與教效益為優先

教育局在文章中重申香港的兩文三語政策不變，並指出讓學生在小學階段掌握電腦打字技巧，能有助日後學習及就業。

教育局認為，課程安排主要是考慮初小學生的認知發展，以及如何善用現有的語文學習基礎，讓學生及早掌握利用鍵盤與電腦協作的基本能力，適應數碼學習環境。

倉頡速成不受讀音限制 輸入法各有實用優勢

雖然教育局今次建議初小學生優先學習漢語拼音輸入法，但倉頡及速成一直是香港常見的中文輸入方法，尤其倉頡輸入法在處理中文文字方面具有一定優勢。

倉頡輸入法主要根據中文字的字形結構拆分字碼，使用者毋須知道中文字的普通話或廣東話讀音，只要掌握字根及拆字規則，便能透過鍵盤輸入文字。即使遇上不懂讀音的生僻字，亦可以根據字形拆碼輸入，減少因不熟悉讀音而無法打出文字的情況。

至於速成輸入法，則可視為倉頡輸入法的簡化版本，主要透過輸入中文字的首碼及尾碼尋找目標文字，毋須像倉頡般輸入完整字碼，學習門檻相對較低，適合初學者掌握基本中文打字技巧。

由此可見，速成的優勢在於入門相對簡單，而倉頡則勝在不受語音限制，能夠單憑字形輸入中文。兩者各有適用情境，亦反映不同中文輸入法在學習及實際工作仍存價值。