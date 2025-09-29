教育局將增收直資及大專非本地生　蔡若蓮強調不影響本地資助學額

隨著香港人口持續流失，近年不少直資學校以及專上學院反映收生壓力大。政府決定就此情況推出新政策。最新《施政報告》提出，為吸引更多人才來港，提升國際競爭力，將在直資學校試行增加非本地生收生額，大學亦會逐步放寬非本地生比例。



增加直資學校非本地生人數

政府2025年最新的《施政報告》提及，為加強香港教育在國際的競爭力，將在中、小學教育推行一系列政策。收生方面，將以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。

面對外界的擔心，教育局局長蔡若蓮強調這些額外增加的學額，不會影響本地生的入學機會。她亦表示部分直資學校也有充足的資源增加收生學額，直資學界普遍歡迎此措施。她估計計劃實行後，首階段增加的直資學校非本地生人數不會有很大增幅。她估計學校會因應自身條件，循序漸進地增加非本地生人數。

20億元支援中小學數字教育

另外為促進數字教育，教育局在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，將於2026年發表中小學數字教育藍圖，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。

優質教育基金會推出新階段的公帑資助學校專項撥款計劃，為公帑資助學校和合資格幼稚園提升累計申請額上限，提高教育質素。鼓勵學校透過各項撥款計劃加強推動價值觀教育、理財教育，以及開拓與創新精神等。

放寬專上院校自資收生限制

至於專上教育方面，政府將增加非本地生以自費方式留學香港的非資助學額。由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。

政府強調即使為非本地生增加學額，也不會對本地生造成影響，將繼續維持每年提供15000個資助學額給本地生，不會減少，以確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變。

成立留學香港專班 加大內地宣傳及師生招攬

除了增加非本地自資學位，為了招攬更多國際教研人才和學生，教育局將成立「留學香港專班」，與多個部門合作等加強推廣香港高等教育，包括由教資會撥款4,000萬元，資助八所資助大學加大國際和內地宣傳及師生招攬。

教育局亦會牽頭推動專上院校舉辦更多暑期遊學活動，吸引非本地高中生來港體驗。另外會繼續與內地探討落實香港和內地互認副學位程度學歷，助兩地職專畢業生跨境求職或升學。