教育局推動數字教育　153間中小學訂閱電子學習配套反應正面

教育局大力度推動數字教育，由優質教育基金撥備5億元推行的電子學習配套計劃，第一批三個項目成果推出之後廣受歡迎，學校反應正面，合共153間中、小學訂閱。



電子學習配套計劃

由優質教育基金撥備5億元推行的「電子學習配套計劃」（eLAFP計劃），合共資助22個項目，開發有助學校推動電子學習的配套設施，包括電子學習平台、流動應用程式和不同學科的電子學習資源。首兩批項目成果已先後發布，供全港中、小學和特殊學校訂閱。

開發22個項目提升教學效能

教育局首席助理秘書長謝婉貞表示，目前已開發22個項目，例如第一批推出的LingoTask，是涵蓋英國語文科聽、講、讀、寫訓練的流動應用程式，能夠模擬教師批改學生作文的方式，適合中學和高小學生使用。

第二批推出的MyAIBuddy和LATTE，項目應用了生成式人工智能技術，分別用作訓練小學和初中學生的英語說話能力及中學生的英語閱讀理解能力。

在數學方面，第二批推出的項目成果Lambda Math內的不少數學練習題，先由人工智能生成，經過篩選整理後再利用電腦程式作控制。

多間中小學訂閱電子學習配套反應正面

謝婉貞指出，第一批三個項目成果推出之後，學校反應正面，共有153間中、小學訂閱，部分學校更訂閱超過一個項目。

已經發布或尚在發展的項目，大部分會提供樣本，供學校免費試用。若將申請免費試用的數字計算在內，成功訂閱和參與免費試用的學校超過240間。計劃的一大特點是每個項目均有五間或以上學校參與發展，提供意見。

教育局正積極推動數字教育，當中會重點應用人工智能輔助不同學科的學與教。