香港國際機場設有多間餐廳及商店，更不時推出餐飲優惠，以及限定的特色工作坊。家長與小朋友外出旅遊前，除了在機場享用美食，也可留意最新活動及優惠！以下整合香港機場餐飲、商店優惠、免費活動資訊。



香港機場免費活動及藝術文化項目

香港機場免費活動【1】香港轉機好時光：文化工作坊

香港國際機場的文化工作坊讓旅客以輕鬆有趣的方式，探索香港的創意與文化魅力。每節工作坊一般長約15至30分鐘，機場亦會不定期與機場租戶合辦長約45至60分鐘的特別工作坊， 送上獨一無二的紀念品或優惠。可以前往32及34號登機閘口，親手製作專屬你的紀念品！

另外，在工作坊拍下照片，上載至社交媒體，並即場向工作人員展示該貼文，即可換領特別禮品（數量有限，先到先得）。

麻將填色工作坊：以麻將牌為靈感的填色工作坊，讓你放鬆心情、享受一刻寧靜。

馬賽克杯墊工作坊：將香港標誌性的馬賽克圖案，化作色彩繽紛的杯墊。

紅白藍竹篾杯墊工作坊：以傳統竹篾，編織融入香港經典紅白藍袋設計的杯墊。

小巴牌工作坊：親手設計香港小巴牌，呈現城市交通的動感活力。

明信片印章工作坊：以經典香港磁磚圖案為靈感，運用印章創作獨一無二的明信片。

位置：一號客運大樓 離港層 （第六層）近32及34號閘口（禁區）

工作坊場次：11:00 – 12:00；12:30 – 13:30；15:30 – 16:30；17:00 – 18:00

（活動結束前15 分鐘停止入場）

*旅客需持有即日的登機證方可參加工作坊。工作坊主題每兩周更新。



香港機場免費活動【2】現場表演

逢星期四至星期六，香港國際機場於一號客運大樓離港層第六層（禁區）獻上獨一無二的現場表演，為旅程添上姿采。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）（禁區）

時間：逢星期四至六 表演時間：10:00、12:00、13:30及 16:00



香港機場免費活動【3】遊走雕塑間

登機前何不先享受一段藝術之旅。以飛行為靈感的藝術裝置遍布客運大樓，讓您從香港知名藝術家視角，感受遨遊空中之旅。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【4】主題區域：互動遊樂

一號客運大樓為離港旅客帶來嶄新的登機體驗。候機及登機閘口範圍改建成不同主題區域，設有各種娛樂、親子及休閒設施，締造輕鬆愉快體驗。這個區域配備了適合年幼旅客的各式互動遊戲和遊樂設施。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）近31號、41號、62號登機閘口（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【5】主題區域：奇幻旅程

一號客運大樓為離港旅客帶來嶄新的登機體驗。候機及登機閘口範圍改建成不同主題區域，設有各種娛樂、親子及休閑設施，締造輕鬆愉快體驗。旅客在這個區域可全情投入電影、虛擬實境體驗及遊戲當中。

位置：一號客運大樓離港層（第六層）近2號、9號、36號、46號登機閘口（禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【6】香港國際機場電競體驗區

一號客運大樓增設電競體驗空間，為不同年齡旅客帶來多款運動主題電競遊戲，包括賽車、電競風帆、電競單車及電競網球等，讓您於登機前盡情投入刺激有趣的動感挑戰。

位置：一號客運大樓離港層(第六層)11 號登機閘口附近（禁區）

時間：08:00 - 18:00



香港機場免費活動【7】香港機場發展里程展

走進「香港機場發展里程展」專題展覽，細味香港航空百年風華。跟隨啟德舊日足跡，感受香港國際機場里程碑，見證二號客運大樓啟用，了解機場可持續發展藍圖。展覽設多項互動元素，適合一家大小及不同年代旅客欣賞。

位置：二號客運大樓抵港層 (第五層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【8】起「乘」轉合

「飛行棋」作為香港經典棋藝遊戲，是大家的童年回憶，也可能是對「飛行」的第一印象。客運大樓的公眾座位首次轉化成為充滿創意的藝術裝置，以「飛行棋」為概念，在設計中保留了這款棋藝遊戲獨特的顏色和形狀，讓大家探索旅行的多樣性與交匯之美。

位置：二號客運大樓 旅遊車候車大堂近第24至29號泊位（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【9】數碼藝廊

香港國際機場夥拍世界級藝術家，帶您走進二號客運大樓目不暇給的數碼藝廊。從踏入離港大堂到出境檢查大堂，LED屏幕呈現獨特的作品，展開一趟截然不同的視覺藝術之旅。

位置：二號客運大樓 抵港層 (第五層)及離港層(第七層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場免費活動【10】旅途上的「喵」

巨型貓咪裝置登陸機場迎接旅客，讓大家重拾童趣。旅客可在二號客運大樓抵港層透過特設裝置與巨型貓咪互動。

位置：二號客運大樓 抵港層 (第五層)（非禁區）

時間：00:00 - 24:00



香港機場商店優惠

香港機場商店優惠【1】消費滿額贈台北來回機票

HKairport Rewards會員單一消費淨額滿港幣3,800元，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套。加購優惠： 消費淨額滿港幣2,500元或以上，即可以優惠價港幣189元換購「香港國際機場 x 曲奇四重奏5味限定禮盒」一盒（原價港幣368元）。

活動日期：2026年11月16日 - 2026年12月3日



香港機場餐飲攻略：一號客運大樓（T1）

香港機場餐飲T1【1】麥當勞

麥當勞已進駐香港國際機場一號及二號客運大樓。

麥當勞

位置：

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）近11號登機閘口（禁區）

‧ 一號客運大樓 離港層（L8）近F行段（非禁區）

‧ 二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【２】PRET A MANGER

PRET A MANGER是英國標誌性美食品牌，為顧客提供新鮮製作的食品及優質有機咖啡，每天採用精心挑選的食材，以人手製作美味的三文治、沙律及熱烤卷，並於每天將未售完的食物捐予慈善機構。

PRET A MANGER

位置：

‧ 一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂A（非禁區）

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）近6號登機閘口（禁區）

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）近25號登機閘口（禁區）

營業時間：05:00 - 23:30



香港機場餐飲T1【３】A-1 Bakery Express

A-1 Bakery Group是來自日本的烘焙店。

A-1 Bakery Express

位置：

‧ 一號客運大樓 中場客運廊離港層（L6）近201至230號登機閘口（禁區）

‧ 一號客運大樓 離港層（L7）E行段後（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【４】星巴克Starbucks

星巴克Starbucks與遍佈香港的分店為顧客提供服務，提供咖啡。

星巴克Starbucks

位置：

‧ 一號客運大樓 離港層（L5）近13-21號登機閘口（禁區）06:30 - 23:00

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）西大堂（禁區）07:00 - 23:00

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）近44號登機閘口（禁區）06:00 - 23:00

‧ 一號客運大樓 離港層（L6）近6號登機閘口（禁區）06:00 - 23:00

‧ 一號客運大樓 離港層（L7）E行段後（非禁區）05:30 - 23:00



香港機場餐飲T1【５】金色不如帰

山本敦之先生於東京新宿創立的「金色不如帰」，連續5年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮。「金色不如帰」主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的「黃金湯頭」，帶著強烈的鮮味，讓人一試難忘。

金色不如帰

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【６】何洪記

何洪記60多年來保留著最傳統的烹調手法，屢獲殊榮，更奪得包括香港旅發局第一屆「香港美食之最大賞」金獎。

何洪記

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:30



香港機場餐飲T1【７】阿鴻小吃

「阿鴻小吃」是屢獲米芝蓮推介的精緻新派潮粵菜館，以其招牌潮州滷水及精美粵式小菜聞名。必試菜品包括滷水鵝片、千層素鵝、機場限定的叉燒皇及鑊氣小炒。

阿鴻小吃

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【８】翡翠拉麵小籠包

翡翠拉麵小籠包本著揉合傳統經典及現代創新理念，重新演繹滬京川佳餚，並曾連續七年榮獲法國米芝蓮國際餐飲指南推薦為「必比登美食」品牌。

翡翠拉麵小籠包

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:30



香港機場餐飲T1【９】RYU竜

「竜Ryu」融合日本傳統與現代簡約，營造舒適有格調的用餐空間，提供一人鍋、丼飯、烏冬及早餐。

RYU竜

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：星期一至四：07:00-24:00 星期五至日：07:00-01:00



香港機場餐飲T1【10】波斯美食SAFFRON

波斯美食SAFFRON是全清真（Halal）認證餐廳，主打方便快捷的外帶波斯（伊朗）特色料理。

波斯美食

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：06:00 - 00:00



香港機場餐飲T1【11】NUTTEA

NUTTEA一直在研發堅果相關飲食，並持續提升堅果的品質。將精選的五種堅果經過烘焙和冷壓製成招牌堅果奶。

NUTTEA

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【12】FINEPRINT

FINEPRINT的咖啡豆來自世界各地，並每周在柴灣烘焙。菜單以簡單菜餚為特色，採用最佳食材製作，包括新鮮烘烤的酸種麵包三文治、多士，以及輕盈的乳清芝士碗、營養豐富的沙律和烘焙點心——可在店內享用或外帶。

FINEPRINT

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：06:00 – 23:00



香港機場餐飲T1【13】牧羊少年咖啡館

牧羊少年咖啡館，是香港第一間以旅遊為主題的咖啡店。除了提供餐飲服務外，還定期舉辦與旅遊、藝術、文化和公益相關的活動。

牧羊少年咖啡館

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：06:00 – 24:00（最後下單時間：23:00）



香港機場餐飲T1【14】睡飽吃吃

睡飽吃吃以高品質原材料及工藝手法製作甜點，機場門店有售雪糕。

睡飽吃吃

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）接機大堂（非禁區）

營業時間：07:00 – 23:00



香港機場餐飲T1【15】一粥麵

粥麵除以傳統方式烹調各款美味粥品及廣東麵食，還提供西式早、茶餐、即炒粉麵及鑊氣小炒，款款用料新鮮，選擇多元化。

一粥麵

位置：一號客運大樓 抵港層（L5）近E2轉機櫃檯（禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【16】%Arabica

% ARABICA是來自日本京都的國際特色咖啡連鎖品牌。

%Arabica

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近10號登機閘口（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【17】吃茶三千

從枝頭的去蕪存菁，到手中捧著的杯盛，堅持每個環節都只取最好，吃茶三千只為實現「世界化」之理念， 在這弱水三千中，只願將這杯好茶，獻萃給你。

吃茶三千

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近11號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【18】敏華冰廳

「敏華冰廳」主要供應香港傳統「冰室」略帶西式風味的快餐小食,招牌菜有敏華黯然銷魂飯、滾水雞蛋及沙茶牛肉麵等，為顧客帶來昔日香港風情。

敏華冰廳

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近11號登機閘口（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【19】滿樂潮汕

滿樂潮汕為「百樂潮州」旗下年輕化姊妹品牌，傳承逾半世紀的正宗潮菜底蘊。以六十年的陳年滷水為靈魂，同時注入當代思維，推出便捷飯麵、招牌麻辣系列及手工特飲。

滿樂潮汕

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近28號登機閘口（禁區）

營業時間：06:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【20】GELATO COMBO

GELATO COMBO由兩位香港女性創立，她們前往意大利親身學習意式雪糕製作工藝技術，獨有的令人難忘的富有香港特色的獨特風味，使用全天然、高品質的原材料和新鮮食材，有24種口味可供選擇。

GELATO COMBO

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近28號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【21】蛋撻王餅店

蛋撻王每天供應新鮮烘焙蛋撻，所出品的蛋撻是全港唯一榮獲香港「Q嘜」優質產品計劃認證，店內亦有各款麵包、蛋糕及本地小吃。

蛋撻王餅店

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近28號登機閘口（禁區）

營業時間：06:00 - 00:00



香港機場餐飲T1【22】霸王茶姬

霸王茶姬堅持「以東方茶，會世界友」為使命探訪全球千年茶文化，打造CHAGEE茶式新生活，呈現「清爽低負擔，控糖更健康」的現製東方好茶。

霸王茶姬

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近30號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【23】Ritazza

Ritazza是一家國際連鎖咖啡店，受意大利咖啡文化的啟發，Ritazza 從由專業咖啡師使用高級咖啡豆製作的優質咖啡，到一系列美味的三文治和沙律，為顧客提供良好的咖啡店體驗。

Ritazza

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40號登機閘口（禁區）

營業時間：06:00 - 21:00（最後點餐時間：20:30）



香港機場餐飲T1【24】城市咖啡烘焙Urban Coffee Roaster

Urban Coffee Roaster機場分店提供各式各樣的精品咖啡、烘焙酥點，還有Gary Au 的咖啡調酒比賽得獎作品、專門為健身人士設計的蛋白質奶昔，甚至還有機場限定的自家製咖啡菠蘿油。

城市咖啡烘焙Urban Coffee Roaster

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40號登機閘口（禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【25】快饌點

快饌點為香港國際機場內行程緊湊的旅客提供一系列的美食，讓他們輕鬆快捷地享受到優質新鮮的食品及飲料。

快饌點

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至60號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：06:00 - 23:00（最後點餐時間：22:30）



香港機場餐飲T1【26】漢堡王Burger King

漢堡王憑藉香烤漢堡及其獨創的華堡馳名，以「YOUR WAY」為口號，提供滋味漢堡包。

漢堡王

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：06:30 - 23:00（最後點餐時間：22:30）



香港機場餐飲T1【27】Popeyes Louisiana Kitchen

Popeyes Louisiana Kitchen是起源於美國路易斯安那州新奧爾良的快餐店，以其獨特的新奧爾良風格菜單而與眾不同，其雞肉以皮薄肉嫩、口感酥脆而聞名，其他特色食品還有奇脆辣雞翼、炸雞柳和爆谷蝦等。

Popeyes Louisiana Kitchen

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 - 21:00（最後下單時間：20:30）



香港機場餐飲T1【28】食東西關注組

「食東西關注組」是一個定期與知名飲食品牌合作及輪換的平台，旨在成為香港國際機場內提供優質餐點的目的地，邀請及合作的品牌包括本地人氣食店和米 芝蓮推薦品牌，以及來自香港及其他地區的知名廚師菜單。

食東西關注組

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00（最後下單時間：22:30）



香港機場餐飲T1【29】鴻師傅

由米芝蓮星級「阿鴻小吃」創始人兼主廚黎偉鴻帶來了全新的高端中餐概念「鴻師傅」。「鴻師傅」一直以高品質的食物及大眾化的價錢，讓大家在無拘無束的環境下，品嘗美味可口的粵菜。

鴻師傅

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 – 22:00（最後下單時間：21:30）



香港機場餐飲T1【30】瀛拉麵

瀛拉麵位於食東西美食廣場內一所日式速食餐廳，除了提供各式美味的拉麵和便當外，更以2-5分鐘的快速服務模式成為短暫停留的旅客最佳選擇。

瀛拉麵

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 – 23:00（最後下單時間：22:30）



香港機場餐飲T1【31】鏞記

鏞記在香港傳統飲食界中有重要地位，以祖傳秘方及傳統烹調技巧炮製炭燒燒鵝及皮蛋酸薑等馳名菜式，讓顧客無論休閒用餐抑或設宴款客均能享受正宗美食。

鏞記

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：12:00 – 22:00（最後下單時間：21:15）



香港機場餐飲T1【32】舊街場白咖啡

舊街場白咖啡為清真認證餐廳，同是全港唯一的分店坐落香港國際機場，為顧客提供正宗東南亞餐點及飲品，包括椰漿飯配咖喱雞、鲜蝦湯米粉麵及舊街場白咖啡等。

舊街場白咖啡

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00（最後下單時間：22:30）



香港機場餐飲T1【33】Tap + Brew

Tap + Brew 是位於食東西美食廣場內的經典西式餐廳和酒吧，提供種類繁多的精釀啤酒和經 典啤酒及高品質的酒吧美食，包括水牛城炸雞翼、經典芝士漢堡和炸魚薯條。

Tap + Brew

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近40至80號登機閘口美食廣場（禁區）

營業時間：12:00 - 23:00（最後點餐時間：22:30）



香港機場餐飲T1【34】nodi | Moleskine

一間提供手工咖啡、精緻筆記本與文具用品的咖啡選物店。

nodi | Moleskine

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近60號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【35】味千拉麵

「味千拉麵」機場分店主打菜式包括豬軟骨豚骨湯拉麵、麻辣慢煮牛肉拉麵及咖哩吉列豬扒飯等。

味千拉麵

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近201至230號登機閘口（禁區）

營業時間：06:00 - 23:00（最後下單時間：22:30）



香港機場餐飲T1【36】華御結

嚴選優質日本米，搭配日本季節時令食材，以安心、安全為原則，製作新鮮味美的正宗日本御結。另外店內還有和風料理、日本直送和菓子以供選擇。

華御結

位置：一號客運大樓 離港層（L6）近201至230號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 – 23:00



香港機場餐飲T1【37】Nodi

nodi店鋪中央位置提供咖啡服務；兩側為展示式層架牆，上面放滿不同類型產品及雜誌供客人選購，形式就像一個巨型書報攤，開店展開時一樣。

Nodi

位置：一號客運大樓離港層（L6）近214號登機閘口（禁區）

營業時間：07:00 – 23:00



香港機場餐飲T1【38】Take Eat Easy

Take Eat Easy 以佈滿霓虹燈的街頭市場為設計主題，在充滿活力的港式復古氛圍中供應高質的中西、日韓快餐，讓顧客品嚐滿滿的港式情懷及多國風味。

Take Eat Easy

位置：一號客運大樓離港層（L6）近201至230號登機閘口（禁區）

營業時間：05:30 – 23:00



香港機場餐飲T1【39】can.teen

can.teen採用簡約時尚設計，在機場為顧客提供悠閒的歇息空間。在餐單設計方面，can.teen的廚師團隊花盡心思，除了中西美食外，更不時提供日本及東南亞佳餚，讓顧客享受不同國家的風味。

can.teen

位置：一號客運大樓 離港層（L7）F行段後（非禁區）

營業時間：05:30 - 23:00



香港機場餐飲T1【40】鴻福堂

鴻福堂提供各式各樣的草本及非草本類產品，當中包括草本飲品及其他非草本飲品、中式湯品、龜苓膏及其他食品。

鴻福堂

位置：一號客運大樓 離港層（L7）F行段後（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【41】GODIVA Café

GODIVA秉承比利時傳統巧克力製作工藝，提供著名的松露巧克力和模製巧克力、到巧克力餅乾、獨立包裝巧克力系列、咖啡、熱巧克力、巧克力軟雪糕等多樣化產品。

GODIVA Café

位置：一號客運大樓 離港層（L7）K行段後（非禁區）

營業時間：07:00 – 24:00



香港機場餐飲T1【42】Bakehouse

Bakehouse將全城最出色的烘焙食品帶到機場，包括招牌酸種蛋撻、各式法式酥點、全日早午餐及精品咖啡等。店內更有精選品牌商品販售。

Bakehouse

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後區域（禁區）

營業時間：06:30 - 23:30



香港機場餐飲T1【43】藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee

藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee提供各式各樣的咖啡飲品，以及提供自家烘焙的咖啡豆。

藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後區域（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【44】Return of Lemak

《Return Of Lemak》如一封新加坡和馬來西亞美食的情書。重現娘惹街頭美食的經典風味，如椰漿飯、叻沙和慢燉牛肉巴東。

Return of Lemak

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【45】Cô Thành

越南餐廳 Cô Thành 將西貢人 Nguyễn Thị Thành（The Lunch Lady）的食譜秘方帶到香港。

Cô Thành

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【46】都爹利會館

都爹利會館致力於提供美味而便捷的高品質粵菜，秉持位於中環米芝蓮星級總店的烹飪理念，帶來新鮮製作的點心、燒味及小炒。

都爹利會館

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【47】鮨孝

鮨孝是自2009年起取得米芝蓮三星的東京壽司殿堂鮨さいとう的姊妹品牌，提供壽司料理。

鮨孝

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：06:00 - 20:30



香港機場餐飲T1【48】YUNG KEE POP鏞記

「YUNG KEE POP」為粵菜老字號「鏞記」旗下首間快餐品牌，提供全天候快捷優質的餐飲選擇。主打招牌燒鵝、港式點心、手工腸粉及煲仔飯等港式經典。

YUNG KEE POP鏞記

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【49】Lady M New York

Lady M®以原味千層蛋糕聞名，一直被譽為美國紐約市最頂級、最著名的法式蛋糕品牌。

Lady M New York

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【50】蘇浙滙

蘇浙滙提供一系列經典招牌菜和特色菜餚，滙聚中華及上海的膳食特色。此外，蘇浙滙設有酒吧區，供旅客愜意地淺酌特製雞尾酒和名酒。

蘇浙滙

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後區域（禁區）

營業時間：07:00 - 23:30（最後點餐時間：23:00）



香港機場餐飲T1【51】正斗粥麵專家

正斗粥麵專家提供各式香港地道麵食及粥品，雲吞麵、乾炒牛河、狀元及第粥等招牌菜均廣受旅客及本港居民歡迎。

正斗粥麵專家

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後區域（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【52】莆田

莆田，2000年成立於新加坡的福建餐廳，主張"堅持好食材原味福建菜"。

莆田

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【53】滿泰Moon Thai

Moon Thai 以地道泰菜風味享負盛名，分店皆貫徹了原店傳統泰菜製作精髓及服務理念，菜式獲獎無數，且連續五年成為港澳米芝蓮指南（米其林）星級推介食府的星級榮譽。

滿泰Moon Thai

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後美食廣場（禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【54】Emmer Pizza, Bar & Café

Emmer Pizza, Bar & Café 呈獻香港唯一以有機古穀 Emmer 製作的特色薄餅，融合穀物純粹風味與現代製作工藝，打造外酥內韌的獨特口感。餐廳全天候供應匠心薄餅、精緻糕點及特色雞尾酒。

Emmer Pizza, Bar & Cafe

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後區域（禁區）

營業時間：07:00 - 01:30



香港機場餐飲T1【55】森林麵包

森林麵包秉持用心做好每一個麵包蛋糕的初心，致力讓港式傳統麵包重現光彩。

森林麵包

位置：一號客運大樓 離港層（L7）離境（北）後區域（禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【56】貳號冰室

「貳號冰室」作為本地冰室，提供一系列充滿本土情懷港式餐飲，人氣之選有新鮮出爐的蛋撻王、港式麵包、秘製海南雞、馳名咖哩，以及選擇多多的下午茶餐。

貳號冰室

位置：一號客運大樓 離港層（L8）近F行段（非禁區）

營業時間：05:00 - 23:00



香港機場餐飲T1【57】蓮香樓

蓮香樓 1927 年於中環開業，90 年代遷址威靈頓街，見證香港近百年變遷。2025 至 2026 年，尖沙咀、旺角、機場新店相繼開張，尖沙咀與機場店 24 小時營業。手推點心車配懷舊裝飾，師傅匠心手作，演繹「一盅兩件，水滾茶靚」飲茶美學。

蓮香樓

位置：一號客運大樓 離港層（L8）近F行段（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T1【58】INTERVALS 天際酒吧及餐廳

Intervals天際酒吧及餐廳位於剛開幕的天際走廊上，旨在提供精緻的機場餐飲服務。

INTERVALS 天際酒吧及餐廳

位置：一號客運大樓 離港層（L9）天際走廊（禁區）

營業時間：07:00 - 02:00



香港機場餐飲攻略：二號客運大樓（T2）

香港機場餐飲T2【1】好飯好餸

好飯好餸提供優質港式兩餸飯，主打各式家常小菜及鑊氣小炒，款式眾多，廚師每天嚴選優質食材用心炮製，以親民的價錢就能享受。

好飯好餸

位置：二號客運大樓 抵港層（L3）旅遊車候車大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【2】君蘭冰室 Express

君蘭品牌旗下副線「君蘭冰室 Express」，以「港式美食便利台」概念為追求效率的食客提供最方便快捷的下單及外賣自取方案，餐店更以多款本土必備美食選擇為賣點，由港式烘焙到茶記﹑街頭小食打造出一站式據點。

君蘭冰室 Express

位置：二號客運大樓 抵港層（L3）旅遊車候車大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【3】千燒百味

千燒百味匯聚正宗港式風味，匠心製作各款經典燒味及客飯。必吃推介「招牌陳皮燒鵝皇飯」，配上獨家秘製陳皮醬，更有經典「黯然銷魂飯」（黑金剛腩叉配蘭王煎蛋）。

千燒百味

位置：二號客運大樓 抵港層（L3）旅遊車候車大堂（非禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【4】瑞幸咖啡Luckin Coffee

Luckin Coffee是中國連鎖咖啡品牌，以「創造世界級咖啡品牌，讓瑞幸成為人們日常生活的一部分」為願景。

瑞幸咖啡

位置：二號客運大樓 抵港層（L3）旅遊車候車大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【5】唐記包點

唐記包點選用優質食材，以健康傳統蒸法，新鮮炮製正宗港式蒸品，招牌食品包括鳳爪排骨飯、足料糯米雞、鵪鶉蛋燒賣及菜肉包等。

唐記包點

位置：二號客運大樓 抵港層（L3）旅遊車候車大堂（非禁區）

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【6】快樂蜂Jollibee

Jollibee秉持「分享美味共享滋味快樂」的品牌理念，當中的皇牌產品樂脆雞深受顧客愛戴。

快樂蜂Jollibee

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T2【7】牛奶冰室

牛奶冰室以創新角度詮釋港式飲食文化，以「牛奶」為靈感，餐廳環境和菜式皆巧妙融入「牛奶」元素，讓顧客感受地道的香港味道。

牛奶冰室

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T2【8】譚仔三哥米線

「譚仔三哥米線」品牌是在香港專營米線的快速休閒連鎖餐廳。

譚仔三哥米線

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【9】再睡5分鐘

來自台灣的療癒系茶飲品牌再睡5分鐘（NAP TEA），以「讓每天多一點療癒」為核心理念，致力以高品質茶底、綿密厚奶蓋與貼心、溫柔的服務體驗，為忙碌的城市生活帶來片刻放鬆。招牌 「棉被厚奶蓋」系列 以厚達約 3 公分、柔滑細膩的奶蓋搭配清爽茶底而聞名。從經典鹹奶蓋、甜奶蓋到期間限定口味，每一杯都以嚴選原料與穩定品質呈現。

再睡5分鐘

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【10】Ufufu Café

Ufufu Cafe用約10種不同類型的咖啡豆，這些咖啡豆由專業咖啡師精心挑選,並根據每種咖啡豆的特性進行不同深度的烘焙。定期空運各種新鮮食材從日本到香港，包括新鮮的日本水果、咖啡豆、抹茶粉等。每一項產品均由當地專家精心挑選。

Ufufu Cafe

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T2【11】Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room是一家位於香港﹑屢獲殊榮的小批量精品咖啡烘焙坊，致力於打造非凡的咖啡體驗，將傳統烘焙技藝與品質和創新的熱情相結合。目前在香港擁有並經營八家零售咖啡店，每一家都提供冠軍級別的咖啡。

Cupping Room Coffee Roasters

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：06:00 – 23:00



香港機場餐飲T2【12】Joy Full House

Joy Full House由松記的特許經營者於2024年創立，專注提供高品質、價格實惠的港式甜品。菜單多樣，包含無糖選項。創始人是香港最大芒果和榴槤供應商之一，能獨立採購季節性水果。

Joy Full House

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00



香港機場餐飲T2【13】生昌焙豆

"生昌"承襲自上一代家人經營的"生昌"蔘茸海味，,一個名字，兩代傳承，全新演繹。起飛前可品嚐本地烘焙的精品咖啡，或選購不同的咖啡禮盒。

生昌焙豆

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐飲T2【14】雪村

雪村(前名為雪村串燒)由傳奇餐飲家鄭威濤於2006年由日本九州引入香港,目前與 C& Hospitality 合作進駐銅鑼灣 535。雪村的優勢在於自身的食材來源,直接從日本購買主要食材, 故能夠以最超值的價錢為顧客提供來自豐洲市場的新鮮海鮮。

雪村

位置：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：00:00 - 24:00

