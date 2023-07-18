日本親子好去處｜九州福岡機場及租車注意事項 KEP上高速更方便

到日本旅遊，除了人氣旅遊熱點東京、大阪外，九州福岡也是親子遊的不錯選擇。有港媽分享了到九州福岡親子自駕遊的租車體驗，當中提及了日本自駕遊須注意的事項，計劃到日本旅遊的家長可以留意！

（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）



入境前預先登記Visit Japan Web

版主指兒子熙熙還小，旅遊希望自駕遊為主，所以暫時放棄了去東京、大阪，選擇了九州福岡，版主雖然已經多次到九州旅遊，但今次發掘了很多適合小朋友的景點！

上機前版主一家會到機場貴賓室先食早餐，版主提醒原來兩歲起的小朋友，如果有機票，就當一位計算，所以想入貴賓室的家庭要預先準備。

版主大約用了15分鐘已經完成入境手續，記得過關時要出示Visit Japan Web已登記的QR Code。

租車小貼士 上高速必備KEP及ETC

在租車方面，版主選擇了迷你的Sienta 七人車，可以容納嬰兒車和4個行李箱。版主提醒要預早在TOYOTA Rent a Car網上預約，在抵境大堂左邊最遠處有服務櫃檯，借用電話打去通知你已到達（可以說英文），然後會請你到出境大廳的外面，會有專車接你去租車店。

版主十分推薦TOYOTA Rent a Car，因為上專車後很快便到達租車店，租車還車都非常方便，更有售九州高速公路周遊券Kyushu Expressway Pass(KEP)，連接ETC直上高速很方便。

九州高速公路周遊券Kyushu Expressway Pass(KEP)，可以用一個價錢無限次使用高速，不過要預先計劃路線，因為並不是所有高速都包括在內。適逢梅雨季節，擔心行程有變，所以有KEP會更安心，緊記租借ETC，入閘時不需要停車取票。

若旅程中有高速是KEP沒有包的，還車時職員會列出沒有包括在內的價錢，即場付款錢就可以，絕對不會因收費影響旅程。

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》

福岡機場取車 自駕遊租車推介

Nissan Dayz 或同等級車款

每日租金 HK$395.70

網上預付按金HK$51.61，取車時付款JPY6,200（約 HK$344.09）＞＞立即了解<＜

Subaru Impreza 或同等級車款

每日租金 HK$410.69

取車時付款JPY7,400（約 HK$410.69） >>立即了解<<

Honda Fit 或同等級車款

網上預付，總價HK$534.47>>立即了解<<

九州自駕遊2023 當地一日遊行程推介

日本福岡熊本城+黑川温泉+阿蘇中嶽火山口一日遊【含午餐/近距離觀看火山口】

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行程



07:50：福岡博多站筑紫口羅森便利店前集合

08:00：準時出發，請提前10分鐘到達集合點「福岡県福岡市博多區博多站中央街4-23」上車、乘巴士前往熊本城、行駛時間約2小時

10:00 景點：熊本城 熊本城與大阪城、名古屋城合稱為日本三大名城，由豐臣秀吉的旗下大將——加藤清正任熊本城主時建造，在日本人心中具有舉足輕重地位。 活動時間：約1小時

11:00 午餐：非自理、自助用餐地點：熊本 提供餐券1100日元，可在熊本城下的城彩苑自由用餐或者購買伴手禮。 用餐時間約50分鐘

11:50 交通：乘巴士前往阿蘇山草千里 行駛時間約2小時

13:50 景點：阿蘇中嶽火山口（無需門票）或草千里（無需門票） 阿蘇火山是一座活火山，也是可以近距離觀看為數不多的活火山。 如火山口散發的指數超標，無法接近時，行程將自動切換至草千里，敬請原諒！由於火山口短期內處於關閉狀況，開放日未定，此行程短期內將改為大觀峯。 活動時間約30分鐘

14:20 交通：乘巴士前往黑川温泉 行駛時間約1小時40分鐘

16:00 活動景點：黑川温泉（需自費：約800日元/人） 黑川温泉的魅力在於沿筑後川而建的傳統風情旅館建築，以及每家旅館酒店各具匠心和情調的露天風呂（温泉）。在這裏可以自由享受日式風呂（温泉）的樂趣。 活動時間約1小時30分鐘

17:30 返程散團：乘巴士返回福岡博多車站散團 行駛時間約2小時30分鐘

成人(12歲或以上) 價錢：HK$713.56＞＞立即預約<＜

兒童(4至11歲)價錢：HK$648.50＞＞立即預約<＜

日本豪斯登堡一日遊【九州花火大會/度假勝地/主題公園/福岡出發】

豪斯登堡是位於長崎市佐世保市中心獨特的日本主題公園之一。被稱為「小歐洲」，整個場地複製了荷蘭，充滿了令人驚歎的地方，如有趣的景點、博物館、美麗的藝術花園、酒店、餐廳和紀念品商店。 一年中的不同時間也會舉辦各種活動，例如春季的鬱金香節和夏季的煙花比賽。

11:50 集合點：博多車站筑紫口 ・請準時到達指定集合地點。 巴士會準時發車，不會等候遲到者。遲到不退不改！ 佔用時間：約10分鐘

12:00 交通：乘車前往佐世保市 行駛時間：約3小時

15:00 活動景點：豪斯登堡 豪斯登堡是位於長崎市佐世保市中心獨特的日本主題公園之一。 被稱為“小歐洲”，整個場地複製了荷蘭，充滿了令人驚歎的地方，如有趣的景點、博物館、美麗的藝術花園、酒店、餐廳和紀念品商店。 一年中的不同時間也會舉辦各種活動，例如春季的鬱金香節和夏季的煙花比賽。 豪斯登堡的夜晚燈光秀是你來這裏不能錯過的！ 它一年四季都裝飾着整個城鎮，季節性地改變它的面貌。 來到豪斯登堡欣賞壯麗的景色吧！ ～花火起止時間18:45～20:30 ～入場開始時間15:30～ ✳︎事先發放入場券，請各自管理好，丟失門票的情況下，將不能入場，敬請注意！ 【鹿特丹會場注意事項】 全席指定席。因為是按照購買順序自動配座位，所以不能選擇座位。 4歲以上需收費。如果您未滿4歲但需要座位，則需要付費。 請不要讓寵物進入會場。 活動時間：約6小時

21:00 返程散團：乘車返回博多車站散團 路上時間不可控，具體的行程時間安排以當天實際為準，敬請諒解！ 行駛時間：約2小時

票價$1,037.31（4歲以上需收費。如未滿4歲但需要座位則需付費。）

＞＞立即預約<＜

大分湯布院街+太宰府天滿宮+別府地獄一日遊【福岡來回/體驗免費足浴/嘗温泉蛋】

太宰府天滿宮供奉的菅原道真公已有1100年的歷史，是祈求金榜題名的聖地，許多疼愛孩子的家長和高考在即的高中生都來此求其保佑，每年有多達700萬人來此參拜祈福。湯布院位於日本九州大分縣，這個小山城原稱由布院，昭和30年（1955年）由布院和湯平村合併，並稱為“湯布院”，但車站名稱與盆地名稱還是保持“由布院”的稱謂。別府地獄之灶地獄，據説從很久以前開始，氏神灶門八幡神社的春秋二度廟會裡，利用地獄的温度做出祭食，由此習俗才開始稱之為“灶地獄”。猛烈的噴氣與高熱温泉的湧出是地獄泉温高達90度。

行程



08:50 集合點：福岡JR博多站筑紫口巴士乘車點 9點準時出發，逾時不候

09:00 交通：乘車前往太宰府天滿宮 行駛時間：約30分鐘

09:30 活動景點：太宰府天滿宮（無需門票） 活動時間：約1小時30分鐘

11:00 交通：乘車前往大分湯布院街 行駛時間：約2小時

13:00 活動景點：湯布院街（無需門票） 活動時間：約2小時

15:00 交通：乘車前往別府地獄 行駛時間：約40分鐘

15:40 活動景點：別府地獄（無需門票）、灶地獄 含灶地獄、海地獄入園費，温泉蛋，蘇打水 活動時間：約1小時10分鐘

16:50 返程散團：乘車返回福岡博多車站筑紫口散團 18:30~19:00結束 行駛時間：約2小時10分鐘

票價（４歲或以上）HK$583.62

３歲或以下免費

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