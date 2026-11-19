最近「脆皮捏捏」紓壓玩具掀起熱潮，廣受大眾歡迎。不過，這類玩具原來暗藏健康風險！早前央視新聞檢測11款捏捏樂，發現全部樣本均含甲醛、甲苯、二甲苯等揮發性有機化合物，其中兩款更驗出塑化劑超標！到底在選購及玩捏捏樂時，有哪些事項需要注意？



「脆皮捏捏樂」爆紅 刺鼻化學異味引發安全疑慮

「捏捏樂」是一種可揉捏擠壓的解壓玩具，手感軟綿，常設計成可愛的動物或食物造型。近期新興的「脆皮捏捏」更令大人小孩都為之瘋狂，在捏捏樂的表層裹上一層蠟殼脆皮，擠壓時蠟殼應聲碎裂並發出清脆的「咔嚓」破殼聲。

不過，許多人都反映「脆皮捏捏」或「捏捏樂」有明顯的異味，聞久了更會感到頭暈，令人擔心玩具會否含有害的化學物質。

檢測11款捏捏樂全含甲醛！塑化劑超標恐傷兒童生殖系統

早前，央視新聞就曾將市面上11款「捏捏樂」送往實驗室檢測，結果發現全部樣本均檢出甲醛、甲苯及二甲苯等揮發性有機化合物。「捏捏樂」的刺鼻氣味，其實就是揮發性有機化合物散發出來的。這些有害物質可能會對人體的呼吸系統、免疫系統造成嚴重損害，對正在成長發育的兒童危害更大。

實驗分析發現，兩款「捏捏樂」玩具也檢測出了超過國家標準的塑化劑。部分塑化劑具有生殖毒性，兒童若長期接觸或攝入，可能影響生殖健康，增加性早熟等風險。

除了內地，泰國亦曾發現「捏捏樂」玩具存在健康風險。當地工業標準局早前在曼谷查獲逾1.9萬件未經認證的「捏捏樂」，當局警告，這類玩具可能含有不符合安全標準的化學物質、重金屬及人工香料，存在健康風險。

選購捏捏樂注意4點

早前，河北省質檢院曾分享選購「捏捏樂」玩具的4大注意事項：

1.應在正規可信的渠道購買，切勿購買未經認證的產品，產品亦應有警示標誌。

2.購買時可靠近包裝聞一聞，觀察是否有刺激性氣味，若有較重的刺激性氣味，應盡量避免購買。

3.幼兒應在家長陪同下接觸「捏捏樂」玩具，以免誤咬或誤吞玩具。

4.接觸「捏捏樂」玩具後應及時用洗手液、肥皂等清潔劑洗手。

切勿加熱捏捏樂 高溫下恐爆開致燒傷

除了注意玩具的材質是否安全，家長亦應提醒小朋友切勿將「捏捏樂」玩具加熱或存放在高溫環境。早前，英國一名10歲女童模仿TikTok挑戰，將減壓玩具放進微波爐加熱，結果玩具受熱膨脹，內部壓力過大而瞬間爆開，液體濺到女童臉上，導致脫皮及出現水泡。

另外，美國亦曾發生類似意外，一名女孩將紓壓玩具留在車內，玩具疑因長時間處於高溫環境而受熱膨脹，其後在女孩身上爆開，裡面灼熱的凝膠狀液體黏在女孩的腿上難以擦掉，導致腳部燒傷送院。家長應避免讓小朋友將「捏捏樂」放進微波爐加熱，亦切勿將玩具存放在高溫環境。