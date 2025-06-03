內地「核突膠」竟為有毒玩具！部份硼砂含量超標　摸一下也會出事

由膠水、硼砂等物質混合而成的鬼口水（Slime，又稱核突膠、史萊姆、水晶泥）解壓玩具，因觸感黏黏軟軟、顏色豐富，深受小孩子們喜愛，然而有中國記者實際網購多款「鬼口水」，送去檢驗後發現有毒物質超標，不僅會對人體長期健康造成影響，誤食還可能致死。



據中國媒體《錢江視頻》報道，「假水」玩具是一種顏色豐富、黏性很強的起泡膠玩具，因其解壓性和低廉的價格，在部分校園周邊和電商平台熱銷。

有中國媒體報道，記者網購多款「核突膠」送去檢驗後，發現有毒物質超標，不僅會對人體長期健康造成影響，誤食還可能致死。（微博截圖 / @錢江視頻）

報道提到，記者在中國六一兒童節前夕，實際從電商平台購買了20款鬼口水，接着送去進行檢測，發現其中14款硼砂含量超過標準，最高甚至超標5倍。專家指出，攝取過量硼砂會刺激孩童消化道系統，引發噁心、嘔吐，長期接觸還會影響生長發育，誤食5公克就有致命的風險，若接觸皮膚還可能導致過敏，甚至在體內累積造成慢性中毒。

據台灣環境部化學物質管理署介紹，硼砂對人體的危害，主要來自吃下硼砂後與胃酸反應的產物「硼酸（H3BO3）」。硼酸對人體屬於中等毒性，會被腸胃道或是受損的皮膚迅速吸收，微量攝取時可由泌尿系統排出，對身體幾乎沒有影響；可是若暴露量太大或累積量過多時，便會引起中毒。

由於硼酸在人體中會抑制消化酶作用，可能引起食欲衰退、阻礙營養素吸收、影響骨骼發育，中毒現象包括皮膚紅疹、脫屑、噁心、嘔吐、腹瀉、休克、昏迷等，嚴重者可能對胃、肝、腎、肺，甚至對腦造成危害。成人若攝入用1至3公克硼砂即可能中毒，15至20公克有致命危險；孩童食用5公克就可能造成死亡。

【延伸閱讀，更多挑選兒童玩具建議】



醫生點名「4款玩具」潛藏危險！除膠鴨仔外「這懷舊玩具」也上榜

+ 11

氣球竟藏窒息風險！吞入氣管幾乎無法取出 比噎親花生葡萄更恐怖

+ 3

延伸閱讀：

44歲韓女星「嫁小6歲尪2年」宣布懷孕 夫妻每天祈禱

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】